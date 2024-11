Il sottosegretario alla Salute Gemmato respinge le accuse per essere socio (10%) di una clinica

Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato è finito al centro delle polemiche dopo il caso della Therapia Srl, centro medico che gestisce tre poliambulatori di Bitonto, in provincia di Bari, del quale il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia detiene solo il 10% delle quote sociali e nessuna carica sociale. Le opposizioni tanto per cambiare hanno chiesto le sue “dimissioni”, ma Gemmato, ha subito rispedito al mittente le accuse strumentali.

Le polemiche si sono generate a seguito di una pubblicità della clinica sul proprio sito, che garantisce servizi rapidi “senza dover attendere i lunghi tempi del Servizio sanitario pubblico” che in Puglia come in tutt’ Italia sono una triste realtà. Inoltre, la società Therapia Srl, ha di recente stipulato con l’ASL Bari una convenzione della durata di tre anni “per la concessione di delega alla produzione e utilizzo di emocomponenti per uso topico di origine autologa“. Atto, come si legge in un documento presente sul sito dell’ASL barese , che è stato recepito con una deliberazione del direttore generale pro tempore Luigi Fruscio, adottata dall’Azienda sanitaria locale barese lo scorso 24 luglio 2024.

La replica di Gemmato: “Nessun conflitto di interessi”

Gemmato ha cercato di stemperare la polemica , attraverso i suoi profili social, rispedendo al mittente le accuse di conflitto di interessi, pubblicando un documento dell’ Antitrust che attesta come “non sussista una situazione di incompatibilità” tra la carica ricoperta e il fatto che il sottosegretario detenga una quota della clinica: “Una sinistra bugiarda e rancorosa che non sa più a cosa appigliarsi. Le polemiche stanno a zero. Ho il 10% di una società senza averne alcuna responsabilità di gestione (figuriamoci poi dei contenuti del sito internet)“.

“Non esiste alcun conflitto di interessi come certifica il Garante della concorrenza – prosegue il post di Gemmato; con il governo Meloni e il ministro Schillaci ci stiamo occupando del problema delle liste di attesa creato dalla mala gestione di decenni di sinistra al governo“.

Fratelli d’Italia fa muro