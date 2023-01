Il ministro guardasigilli Nordio smentisce le voci di dimissioni. Ed il "laico" eletto dal Pd al Csm non ha i titoli...

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in una nota ha dichiarato che “le voci sulle nostre divisioni interne sono manifestamente smentite dai voti” aggiungendo “Non ho mai minimamente pensato a dimettermi. In primo luogo perché con la premier siamo in perfetta sintonia. Poi perché le critiche, soprattutto quelle espresse in modo scomposto ed eccentrico, sono uno stimolo a proseguire. Ed infine perché la mia risoluzione sulla giustizia è passata con 100 voti contro 50 al Senato, e con la stessa percentuale alla Camera, con una standing ovation anche da una parte dell’opposizione“

Arriva invece una bella gatta da pelare per la commissione verifica titoli del Csm che avrà una serie di gatte da pelare nell’ interpretazione sulla sussistenza dei requisiti che si annuncia difficoltosa a causa della posizione di alcuni membri laici appena eletti dal Parlamento che rischia di mettere in imbarazzo il Pd, per la mancanza di titoli del candidato ( propria espressione) Roberto Romboli. Infatti attuando un’ interpretazione letterale delle regole, l’allievo della toga “rossa” Alessandro Pizzorusso non è più “ordinario” ma è semplicemente un “docente esterno” come si legge sul sito dell’Università di Pisa e quindi non è in possesso dei necessari requisiti, considerato che non è neanche iscritto all’albo degli avvocati per approdare a Palazzo de’ Marescialli !

