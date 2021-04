IL MINISTRO FRANCO IN VISITA AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il Comandante Generale ha ringraziato il Ministro per la vicinanza dimostrata alle Fiamme

Gialle sin dal suo insediamento. Il Ministro Franco ha, quindi, espresso parole di vivo apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto, con passione, professionalità e coraggio,

dai Finanzieri di tutta Italia

di REDAZIONE POLITICA

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dott. Daniele Franco, ha fatto visita questa mattina al Comando Generale della Guardia di Finanza. Ad accoglierlo, il Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, il Comandante in Seconda, Gen. C.A. Giuseppe Vicanolo, il Capo di Stato Maggiore, Gen. C.A. Umberto Sirico e il Sottocapo di Stato Maggiore, Gen. D. Francesco Greco.

Dopo aver reso omaggio alla Bandiera di Guerra del Corpo alla presenza del Comandante

Generale, il Ministro ha incontrato, presso il Salone d’Onore della Caserma “Piave” di viale XXI

Aprile, una rappresentanza di Ufficiali del Comando Generale, responsabili delle articolazioni

dello Stato Maggiore dell’Organo di Vertice della GdF; un’occasione per fare il punto di

situazione sulle attività operative svolte dai Reparti del Corpo nei diversi ambiti d’intervento

istituzionale.

Il Comandante Generale ha ringraziato il Ministro per la vicinanza dimostrata alle Fiamme

Gialle sin dal suo insediamento. Il Ministro Franco ha, quindi, espresso parole di vivo

apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto, con passione, professionalità e coraggio,

dai Finanzieri di tutta Italia: attività nelle quali la collettività ripone aspettative sempre maggiori

per l’utilità che sono in grado di generare e che trovano manifestazione concreta nelle

operazioni di polizia economico-finanziaria volte all’individuazione dei grandi evasori fiscali, al

contrasto degli “sprechi” di risorse pubbliche e della corruzione, della criminalità – anche

organizzata – nella sua dimensione patrimoniale, del riciclaggio, del finanziamento del

terrorismo e della contraffazione.

Il Ministro Franco prima di lasciare il Comando Generale, ha infine voluto incontrare e salutare

i delegati del Co.Ce.R., il Comitato Centrale di Rappresentanza della GdF a cui ha rivolto un

caloroso augurio di buon lavoro.