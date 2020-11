Il Generale C.A. Giuseppe Vicanolo è il nuovo comandante in seconda della Guardia di Finanza

Il Generale Giuseppe Vicanolo, plurilaureato e titolato presso la Scuola di Polizia Tributaria, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi operativi e di Stato Maggiore di primissimo piano in tutti i settori che caratterizzano l’attività della Guardia di Finanza, fra i quali anche quello di Comandante Regionale della Puglia Da ultimo, nel grado apicale, è stato Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale.

di REDAZIONE POLITICA

Si è svolta oggi, presso la Caserma “Piave” del Comando Generale a Roma, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, tra il Generale di Corpo d’Armata Edoardo Valente e il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Vicanolo.

Alla cerimonia che si è tenuta alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, hanno partecipato i Vertici del Corpo e una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in forza al Comando Generale.

Il Generale Zafarana ha ringraziato a nome di tutte le Fiamme Gialle, il Generale Valente, destinato a ricoprire, quale Ufficiale in servizio, altro prestigioso incarico, per l’impegno e la collaborazione profusi con la massima generosità in questi due anni di intensa attività, caratterizzati anche da straordinari eventi emergenziali e ha rivolto al nuovo Comandante in Seconda, il Generale Vicanolo, un caloroso augurio di “buon lavoro” per la nuova importante “sfida”.

il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Vicanolo

Il Generale Giuseppe Vicanolo, plurilaureato e titolato presso la Scuola di Polizia Tributaria, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi operativi e di Stato Maggiore di primissimo piano in tutti i settori che caratterizzano l’attività della Guardia di Finanza, fra i quali anche quello di Comandante Regionale della Puglia Da ultimo, nel grado apicale, è stato Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale.

Al Generale Vicanolo i più sinceri complimenti ed auguri di buon lavoro dalla Direzione e dalla redazione del CORRIERE DEL GIORNO. avendo avuto occasione e possibilità di conoscerlo e frequentarlo per ovvi motivi di lavoro, apprezzandone le sue doti umane morali e professionali.