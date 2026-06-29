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29 Giugno 2026 22:54
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29 Giugno 2026 22:54

Il Corriere si ferma per lutto. Addio Leon

  • PrimoPiano
Per rispetto del dolore che sta provando il nostro Direttore, oggi ci fermiamo tutti, inviando lassù un carezza all'indimenticabile Leon, che siamo certi starà correndo e giocando nelle praterie celesti

Oggi si è addormentato per sempre l’amato labrador Leon, che era un figlio per il nostro Direttore, al quale ci stringiamo tutti quanti assieme e lo abbracciamo con il cuore sapendo l’amore che provava per il suo migliore amico del cuore. Gli volevamo tutti bene per il suo carattere gioioso e nello stesso tempo mite e non lo dimenticheremo mai.

Leon 13.09.2015 | 29.06.2026

Per rispetto del dolore che sta provando il nostro Direttore, oggi ci fermiamo tutti, inviando lassù un carezza all’indimenticabile adorabile Leon, che siamo certi starà correndo e giocando nelle praterie celesti. Arrivederci Leon fai buon viaggio e riposa in pace

  • ultimo aggiornamento
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Redazione CdG 1947

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