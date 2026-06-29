Il Corriere si ferma per lutto. Addio Leon

Per rispetto del dolore che sta provando il nostro Direttore, oggi ci fermiamo tutti, inviando lassù un carezza all'indimenticabile Leon, che siamo certi starà correndo e giocando nelle praterie celesti

Oggi si è addormentato per sempre l’amato labrador Leon , che era un figlio per il nostro Direttore, al quale ci stringiamo tutti quanti assieme e lo abbracciamo con il cuore sapendo l’amore che provava per il suo migliore amico del cuore. Gli volevamo tutti bene per il suo carattere gioioso e nello stesso tempo mite e non lo dimenticheremo mai.

Leon 13.09.2015 | 29.06.2026