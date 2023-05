Il CNF annulla le elezioni del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Taranto

Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto in camera di consiglio del 23 marzo scorso i ricorsi proposti dagli avvocati Vincenzo Di Maggio, Rosario Pompeo Orlando, Sebastiano Comegna e Paola Antonia Donvito, annullando integralmente per violazione di Legge il verbale del 28 gennaio 2023 adottato dalla Commissione Elettorale presso l’ Ordine degli Avvocati di Taranto e gli atti ad esso successivi e conseguenti. Questa la decisione nella sua integralità :

Una decisione pressochè attesa e scontata considerato che il Consiglio Nazionale Forense aveva confermato la propria iniziale decisione di riammettere i candidati all’ Ordine degli Avvocati di Taranto, che la “Commissione Elettorale” dell’ Ordine degli avvocati di Taranto (sarebbe più opportuno chiamarla “Commissione Tutto in Famiglia“) presieduta dall’ Avv. Altamura aveva escluso, così smentendo anche la decisione successiva all’ elezione che aveva visto trionfare la lista guidata dall’ Avv . Vincenzo Di Maggio .

L’ Avv. Vincenzo Di Maggio

Nei confronti della vergognosa proclamazione degli eletti letta dall’ Avv. Altamura, era stato presentato al CNF un ricorso per annullare la proclamazione illegittima e quindi riportare la legalità, che è stato accolto annullando il consiglio legittimato da una combriccola di avvocati (sotto mentite spoglie di commissione elettorale) in aperto e totale conflitto d’interesse. Ricorso che è stato accolto.

Avranno adesso il coraggio gli avvocati protagonisti del “golpe” elettorale di ripresentarsi ? Avranno la stessa “attenzione” di presentarsi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Taranto, della Corte di Appello, del Procuratore e questa volta dire loro : “Scusateci per il disturbo arrecato, ma eravamo dei fuorilegge !” ???

Ma d’altro canto cosa aspettarsi da un presidente uscente come Antonio Altamura ? Guardate questo video che ha pubblicato su Tik Tok e giudicatelo voi !

Il CORRIERE DEL GIORNO è in grado di rivelare che la scorsa settimana la Polizia Giudiziaria si era recata presso gli uffici dell’ Ordine degli Avvocati di Taranto, su delega del pm Francesco Sansubrino, per acquisire tutti gli atti delle elezioni e della proclamazione del Consiglio dell’ ordine degli Avvocati di Taranto che è stato destituito dal Consiglio Nazionale Forense. Infatti in procura è stato aperto un fascicolo d’indagine a seguito di un’ esposto pervenuto in relazione ai fatti avvenuti.

il pm Francesco Sansubrino