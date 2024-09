Il calcio in lutto. Totò Schillaci è morto, addio all’eroe di Italia’90

Lutto nel mondo del calcio: è morto all’età di 59 anni Totò Schillaci . Il simbolo di Italia ’90 era ricoverato dallo scorso 7 settembre nel reparto di pneumatologia dell’Ospedale Civico di Palermo per curare una polmonite che si inseriva in un quadro clinico già complesso. Nato a Palermo il 1° dicembre 1964, si era sposato due volte, con Rita e Barbara e lascia tre figli: Jessica, Mattia e Nicole. L’ex attaccante siciliano da tempo aveva un tumore al colon per il quale era già stato operato due volte. Dopo un leggero miglioramento, che ha fatto sperare in una lenta ripresa, la situazione è precipitata rapidamente fino al decesso avvenuto stamane alle 9.55.

La carriera di Totò Schillaci

Un carriera condita da oltre 500 gare e circa 200 gol, quattro squadre di club e la Nazionale per in carriera. Totò Schillaci approda nel calcio professionistico nel 1982 indossando la maglia del Messina. Con i peloritani rimane 7 anni tra C2 (promozione), C1 (tre stagioni) e poi Serie B (tre stagioni) totalizzando 256 presenze impreziosite da 77 gol. Quindi il passaggio alla Juventus di Boniperti: tre stagioni in bianconero con 36 gol in 132 gare tra campionato e coppe con la vittoria di Coppa Uefa e Coppa Italia. Nel 1992 il passaggio all’Inter, dove rimane due stagioni racimolando 36 gare e timbrando il cartellino in 12 occasioni. Lasciata Milano si trasferisce in Giappone, allo Jubilo Iwata, dove in quattro stagioni colleziona 93 presenze segnando 65 reti e vincendo un titolo nazionale. Con la maglia azzurra gioca un’amichevole prima dell’inizio dei Mondiali di Italia ’90 dove il ct Azeglio Vicini lo porta. L’attaccante palermitano diventa l’eroe delle Notti Magiche e con ben 6 centri si laurea capocannoniere del torneo. In totale 16 gare e 7 gol con la Nazionale.

Il commovente messaggio di Roberto Baggio

“Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre”. Con questo emozionante messaggio Roberto Baggio ricorda Totò Schillaci su Instagram postando anche una foto che li ritrae insieme esultanti in maglia azzurra ai Mondiali di Italia ’90.

Il saluto della Juventus e dell’Inter

Appresa la notizia del decesso, sui social in tantissimi, tra tifosi e addetti ai lavori, hanno voluto ricordare il bomber siciliano. La Juventus, club nel quale Schillaci ha militato dal 1989 al 1992, lo ha voluto ricordare postando una sua foto in maglia bianconera accompagnata da un messaggio di commiato: “Ciao Totò”. Terminata l’avventura in bianconero, Totò si trasferì all’Inter. “Ha fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia ‘90”. Con queste parole sui social e una foto che lo ritrae in maglia nerazzurra, l’FC Internazionale Milano “si stringe intorno alla famiglia Schillaci per la scomparsa di Totò”

Gravina, Zoff e Mancini ricordano l’eroe di Italia ’90

“Le esultanze incontenibili, nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa , resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano”. Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina ricorda Totò Schillaci, l’eroe di Italia ’90 morto oggi all’età di 59 anni. “Totò è stato un grande calciatore – prosegue –, simbolo tenace di volontà e di riscatto, ha saputo emozionare i tifosi azzurri perché il suo calcio sapeva di passione. E proprio questo spirito indomito lo ha fatto apprezzare da tutti e lo renderà immortale”. “Ciao Totò. R.I.P.”, è invece il messaggio (lo stesso che ha poi scritto anche Walter Zenga) dell’ex ct azzurro Roberto Mancini che posta una foto di Schillaci che esulta a Italia ’90 e le note di Notti Magiche di Edoardo Bennato e Gianna Nannini. “Per me è un dispiacere davvero forte, Totò era un grande ragazzo, gli volevo bene, mi piaceva particolarmente“. Con queste parole Dino Zoff ricorda Salvatore Schillaci, che ha allenato alla Juventus.

Il cordoglio della Lega Pro

“Profondo cordoglio” della Lega Pro per la scomparsa di Salvatore Schillaci “che in Serie C, con la maglia del Messina, mosse i primi passi della sua straordinaria carriera sino a diventare protagonista con la Nazionale”. Così in una nota la Lega Pro il cui presidente Matteo Marani insieme ai vicepresidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri, al consiglio direttivo e alla Lega tutta “si stringe attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari per la perdita subìta”.

Le parole di Infantino

“Gli occhi spalancati dopo i gol. Le corse a braccia alzate. Un salto lungo una carriera, da Palermo all’eternità. Caro Totò Schillaci, sei stato un grande re venuto dal popolo, una persona rimasta semplice nonostante la grandezza. Riapri gli occhi, ovunque tu sia. Corri. Intanto, noi, fischiettiamo l’inno di quella Coppa del Mondo Fifa: Notti Magiche, appunto“. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in ricordo di Schillaci. “Quel sogno che comincia da bambino/e che ti porta sempre più lontano/non è una favola e dagli spogliatoi/escono i ragazzi/e siamo noi. Non era una favola, era la tua storia. Non lo sapevano ancora, ma l’avevano scritta per te“, ha aggiunto il capo del massimo organismo calcistico mondiale.

Schillaci, l’ultimo saluto del Milan e della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia

“Ci ha lasciati il simbolo di una Nazionale azzurra che ha rappresentato con coraggio tutto il calcio italiano. Saremo per sempre orgogliosi di Totò Schillaci. Alla sua famiglia il nostro pensiero e la nostra vicinanza”, il pensiero del Milan. “Nell’apprendere con profondo dispiacere della perdita di Schillaci, il presidente Sandro Morgana, anche a nome del presidente onorario Santino Lo Presti, di tutto il Consiglio regionale e di tutto il movimento calcistico siciliano che rappresenta, esprime i sensi del profondo cordoglio ai familiari del giocatore”. Così il Comitato Regionale Sicilia della Figc-Lnd, dopo la scomparsa di Totò Schillaci. “Di lui ricorderemo sempre – ha sottolineato il presidente Morgana – le sue grandi qualità tecniche di calciatore e la sua grande umiltà di uomo. La sua lealtà e la sua correttezza in campo, ne hanno fatto uno dei calciatori più forti della Sicilia e anche dell’Italia intera: indimenticabili rimangono per tutti noi le notti magiche di Italia ’90 quando fece sognare una intera nazione. È scomparso un amico al quale ero profondamente legato da grande amicizia. Non ci sono parole per esprimere quello che provo per la sua prematura scomparsa e il cui ricordo ci accompagnerà per sempre”.