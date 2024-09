I rapporti fra pm e stampa “amica” ed il giro di veline illegali

di Antonello de Gennaro

L’ iniziativa inaspettata di Cantone a capo della Procura di Perugia di richiedere l’arresto di Antonio Laudati, ex sostituto della Procuratore Nazionale Antimafia, e del tenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano, anche se non tutto torna, e non tutto è chiaro, aiuta però a capire qualcosa e cioè la gravità delle prove a carico dei due indagati, che è ancora più pesante e grande di quanto si fosse appreso e capito finora.

I due indagati hanno lasciato le proprie inequivocabili tracce dei loro accessi alle banche dati segrete, e persino lasciato traccia dei documenti passati illegalmente ai giornalisti “amici”, e trasformati , diventati quasi sotto una regia in diretta, degli articoli contro gli avversari politici di turno da colpire ed azzoppare. Ma il peggio è hanno lasciato traccia persino dei tentativi di Laudati e Striano, dopo essere finiti sotto indagine, di insabbiare le prove contro di loro così manipolando di fatto l’indagine della procura di Perugia a loro carico.

Ma non solo. C’è anche altro, che riguarda due aspetti non indifferenti : le coperture e complicità di cui godevano i due indagati, ed i veri obiettivi sui quali si era incardinata l’alleanza tra Laudati, Striano e la stampa amica “a disposizione”. Esiste un dato inequivocabile sulle “coperture” di Laudati : il fiume di notizie segrete che finivano nelle m,ani dei giornalisti del quotidiano il Domani, editore Carlo De Benedetti, da mesi era sotto gli occhi di chiunque, ed era molto chiato che le notizie erano provenienti quasi esclusivamente dalle Sos, le segnalazioni di operazioni sospette gestite dall’ufficio diretto dal pm Antonio Laudati e gestito dal tenente Pasquale Striano.

Quando si è insediato alla Direzione Nazionale Antimafia il nuovo capo Giovanni Melillo (al posto del predecessore Federico De Raho andato in pensione), è bastata mezz’ora per individuare il canale d’uscita di quelle informazioni, ed ha immediatamente chiuso l’ufficio dove la fuoriuscita di notizie, documenti interrogazioni alle banche dati procedeva indisturbato sotto gli occhi silenti ( o disattenti…) di Federico Cafiero de Raho, attualmente senatore del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Antimafia. Cafiero era semplicemente disattenti? No, secondo Antonio Laudati che lo scorso 18 marzo in una delle sue rare dichiarazioni pubbliche, affermò a Repubblica: “Non c’è mai stato nulla che ho fatto per ragioni personali” aggiungendo “tutto quello che è uscito dalla Direzione nazionale antimafia aveva la firma del procuratore nazionale”. Un’ affermazione grave e pesante,che da sola basterebbe ed avanzerebbe a rimuovere Cafiero De Raho dal suo attuale incarico istituzionale.

Ma anche il diretto superiore di Laudati, cioè il magistrato Giovanni Russo (ora promosso e passato al Dap) che in tutti questi anni non si è mai accorto di ciò che accadeva nell’ufficio Sos e delle 40.000 ricerche fatte da Striano, molte volte “con leggerezza“, “alla carlona“, per usare le parole dello stesso finanziere Striano in un colloquio con un quotidiano: la sua difesa mediatica visto che a differenza di Laudati ha scelto per il momento di non rispondere alle domande dei pm.

La circostanza che tra i bersagli preferiti dei dossier confezionati da Striano ci fossero esponenti politici (dal centrodestra a Matteo Renzi) invisi al Movimento 5 Stelle, cioè il partito che arruola e candida Cafiero de Raho appena finito il mandato, probabilmente non è una coincidenza accidentale o fortuita. Ma sembrerebbe che di tutto ciò la Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone non si è occupato. Il problema esiste in Parlamento, ed è bello pesante. La Commissione Antimafia guidata dalla deputata Chiara Colosimo (FdI) si è occupata approfonditamente della vicenda, mediante l’audizione in commissione sia di Melillo che di Cantone, il quale ha riferito di “numeri mostruosi”, di un “mercato che non si è fermato”, e ha sostenuto e spiegato che “Striano non ha agito da solo“.

Adesso il nuovo sviluppo documentato d’indagine, e parliamo di migliaia di documenti raccolti dai pm di Perugia, come annunciato nel suo comunicato di ieri di Cantone, stanno per essere depositate anche alla Commissione Antimafia, ma la circostanza più controversa ed imbarazzante è che il sen. Cafiero de Raho potrà avere visione di questi documenti che riguardano la sua gestione della Dna. Qualcosa di folle ed inaccettabile, su cui tuona il senatore Maurizio Gasparri, componente della Commissione per Forza Italia: “Niente affatto, lo diciamo da mesi, Cafiero De Raho se ne deve andare“.

Ma c’è anche qualcos’altro che contribuisce a complicare la situazione , e cioè l’indagine in corso condotta dalla pm Barbara Trotta della procura di Roma nei confronti del giornalista Nello Trocchia del quotidiano il Domani, che è uno dei tre giornalisti del Domani che ricevano ed utilizzavano dei dossier di Laudati , indagato insieme alla moglie Sara Giudice per violenza sessuale ai danni di un’altra giornalista G.P. della redazione di Report (Rai) . “Viviamo in un mondo stranissimo – dice Gasparri al quotidiano Il Giornale – le indagini per violenza sessuale vanno avanti per anni, ora si scopre che un giornalista che riceveva i dossier da un magistrato è stato a sua volta indagato ma è stata chiesta l’archiviazione dell’indagine senza nemmeno interrogare la vittima. E senza nemmeno sequestrare il cellulare di Trocchia: che negli stessi mesi in cui era indagato per stupro avrebbe potuto anche raccontare qualcosa di interessante anche sul mercato dei dossier della DNA. Ma adesso è troppo tardi. Legittimo chiedersi se si tratti di una “svista” giudiziaria casuale o voluta.