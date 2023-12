I “ponti” per le prossime feste del 2024: il calendario su come si possono fare 24 giorni di vacanza prendendo solo 5 giorni di ferie

Vediamo nel dettaglio le festività e i ponti dell’anno che verrà , per i ben organizzati che si preparano sin d’ora ai ponti del 2024 anno che si presenta con grande generosità. Infatti saranno molteplici le opportunità per i dipendenti di evadere dalla routine e dallo stress lavorativo grazie ai numerosi ponti che riserva il calendario 2024. Prendendo appena 5 giorni di ferie si potrà staccare dal lavoro e riposare per ben 24 giorni di riposo.

Ecco come. Partiamo dal 1º gennaio che è un lunedì. Un Capodanno che consentirà agli italiani di fare un lungo weekend. Situazione identica per l’Epifania. Il 6 gennaio 2024 ricade di sabato, e quindi consente un altro giorno di stacco. Nessuna novità per Pasqua e Pasquetta che capitano ancora una volta di domenica e lunedì e che quest’anno cadranno il 31 marzo e il 1° aprile.

Il primo vero e proprio ponte lungo arriverà il 25 aprile . quando si celebra la festa della Liberazione che ricadrà di giovedì, e quindi prendendo un solo giorno di ferie (il 25) sarà possibile farsi 4 giorni di vacanza. Subito dopo arriva la festa dei lavoratori, il 1° Maggio che nel 2024 sarà di mercoledì. Quindi prendendo 2 giorni di ferie, ad esempio il lunedì e martedì, si potrà staccare dal lavoro per ben 5 giorni.

Il 2 giugno si celebra la festa della Repubblica , che nel 2024 non capita bene , poichè ricade una domenica e quindi nessuna possibilità per poter fare un ponte.

La festa di Ferragosto ricade di giovedì 15 agosto 2024 , quindi prendendo 1 solo giorno di ferie ( il venerdì) si potrà prendere una vacanza di 4 giorni. Ma i ponti non sono finiti, infatti la festa di Ognisanti Il 1° novembre, è un venerdì e quindi non prendendo ferie si potrà riposare e prendere unja pausa lavorativa per ben tre giorni.

La festa dell’ Immacolata, l’8 dicembre invece cade di domenica . Ma la ricompensa arriva a Natale. Il 25 dicembre e il 26 dicembre 2024 saranno un mercoledì e giovedì, quindi chiedendo due giorni di ferie si potrà fare una vacanza di 5 giorni. Buone vacanze 2024.