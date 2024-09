Helga ha detto “sì” a Galliani (al suo quarto matrimonio)

Adriano Galliani ed Helga Costa si sono detti il. fatidico “Sì” nel pomeriggio di ieri nella sala delle cerimonie del Comune di Monza prima di festeggiare la loro consolidata unione in compagnia di circa duecento invitati tra amici e parenti a Villa Gernetto, una residenza storica situata a Gerno, frazione di Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. Una magnifica villa neoclassica, costruita nel XVIII secolo, che è stata acquistata da Silvio Berlusconi nel 2007 e che, grazie a un meticoloso restauro, è tornata agli antichi splendori. In quella Villa dove proprio il 19 marzo 2022 l’amico di una vita Silvio Berlusconi aveva celebrato quelle “nozze” speciali con Marta Fascina.

80 anni Galliani, 57 Helga, stanno insieme da 13 anni, condividendo una relazione serena e riservata, la compagna (ora moglie) è sempre stata accanto a lui nelle apparizioni pubbliche, in particolar modo allo stadio. È il quarto matrimonio del senatore e amministratore delegato del Monza, che risiede a Milano ormai da tempo, anche con la nuova moglie, amata e ben voluta dai figli dei precedenti matrimoni di Galliani, che è voluto tornare nella città delle sue origini e della sua infanzia per suggellare questo legame.

La sposa Helga Costa ha indossato un abito romantico puntando sul fascino di un importante ma elegante décolleté impreziosito da un pizzo rebrodè ricamato. La sposa ha optato per una classica, sofisticata ed elegante acconciatura: uno chignon molto semplice e tirato fissato con una romantica rosa.

Alla cerimonia c’ erano anche i tre figli di Galliani, avuti dal primo matrimonio : Gianluca, Micol e Fabrizio. Rita Galliani, sorella di Adriano, arrivata a piedi, dato che vive proprio nel cuore del centro storico di Monza: “Cosa volete? – ha commentato il quarto matrimonio sorridendo – Adriano è fatto così, non è mai cambiato. Se si mette in testa una cosa…”.

Sin dalla nascita Galliani da buon “monzese” è sempre stato tifoso del Monza e come ama ricordare: “Sono stato in prestito al Milan per trent’anni”. La scelta di sposarsi a Monza è stata quindi una scelta decisa dal cuore. Un’appartenenza alla città della corona ferrea che è stata evidenziata dal sindaco Paolo Pilotto (esponente del Partito Democratico) “Abbiamo regalato loro una medaglia della città quella bronzata raffigurante tre dei monumenti, ma anche una spilla da bavero, a Galliani, con la Luna, uno dei due simboli, insieme alla Corona Ferrea, di Monza”.

Testimoni delle nozze per Galliani sono stati Gigi Marzullo e l’avvocato Cristina Rossello parlamentare di Forza Italia. La sposa, invece, ha scelto due vecchie amiche . Galliani nel 2018 era stato a sua volta testimone insieme a Sabrina Ferilli delle nozze del giornalista Rai. Alla festa erano presenti volti noti della politica, come Antonio Tajani e Pierferdinando Casini, legato a Galliani da una robusta amicizia personale, esponenti del mondo imprenditoriale ed artistico come Diego della Valle, Flavio Briatore (con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci), Fausto Leali e signora, Renato Della Valle e la moglie Luana Ravegnini , gli “storici collaboratori” del Cavaliere Fedele Confalonieri, e Marcello Dell’Utri, e dello sport, gli allenatori Carlo Ancelotti (che ha omaggiato gli sposi cantandogli “Io vagabondo” dei Nomadi), Max Allegri e Alessandro Nesta e Raffaele Palladino, ex allenatore del Monza e oggi sulla panchina della Fiorentina, e gli ex giocatori Daniele Massaro, Riccardo Montolivo e Leonardo accompagnato dalla moglie giornalista Anna Billò, e Ariedo Braida il suo storico braccio destro di Galliani al Milan . Per la squadra del Monza Calcio presente il capitano Matteo Pessina .

La famiglia Berlusconi, è stata rappresentata dal fratello Paolo e da Marta Fascina , ultima compagna del Cavaliere. Fra gli ospiti i generali Michele Adinolfi, Giuseppe Zafarana (entrambi ex-Guardia di Finanza) e Carlo Gualdi (Carabinieri).

Alla fine di questo lunedì speciale per i due maturi sposi, arriva da Galliani la spiegazione di questa unione: “Helga è una donna straordinaria. Nonostante i casini e le mie famiglie allargate, è diventata un punto di riferimento soprattutto per mia figlia Micol”.