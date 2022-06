GuerraUcraina-Russia. Medvedev: “Odio gli occidentali, voglio farli sparire”. Lavrov in Turchia. 600 residenti di Kherson in camere di tortura

Giorno di guerra numero 104 . Mentre la marina ucraina ripresa dalla Cnn dice che le navi della flotta russa del Mar Nero si sono ritirate a più di 100 km dalle coste ucraine a causa degli attacchi delle forze di Kiev con missili e droni. Mosca consegna all’Ucraina i corpi di decine di soldati morti nella difesa dell’acciaieria Azovstal di Mariupol.

Non si placa l’ira di Mosca per il mancato viaggio del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Serbia: il Cremlino ha definito ‘ostili’ le azioni di diversi paesi europei che hanno deciso di chiudere i loro spazi aerei. Proseguono le azioni contro la Russia: la Lettonia ha deciso di vietare tutti i canali televisivi russi fino alla fine del conflitto.

Intanto l’ex presidente russo e ora vice capo del Consiglio di Sicurezza della Federazione, Dmitri Medvedev, non usa mezzi termini per spiegare le sue dure posizioni contro l’Occidente. «Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri», scrive, «la risposta è che li odio. Sono dei bastardi e degenerati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. Finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire».

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 22.45 | Mosca, “sanzioni non possono cancellare la cultura russa”

Nessuna sanzione può cancellare la lingua e la cultura russe. Lo ha sottolineato il rappresentante permanente di Mosca all’Onu, Vasily Nebenzya, durante un incontro del ‘UN Russian Book Club’ dedicato alla giornata che celebra la lingua russa. Lo scrive la Tass. “In questa situazione internazionale così complicata, mentre assistiamo a questa paradossale pratica della cancellazione della cultura russa e della Russia in generale, la lingua russa diventa più importante essendo un potente fattore di riunificazione”, ha detto, “Non la politica, nessuna sanzione può cancellare una storia lunga secoli della grande lingua russa e della nostra cultura”.

h. 22.25 | Gran Bretagna: “19mila profughi ucraini in attesa del visto“

Sono 19mila gli ucraini in attesa che venga completata la procedura di ottenimento del visto per la Gran Bretagna. Lo ha detto il sottosegretario britannico per i rifugiati, Richard Harrington, rispondendo ad una interrogazione alla camera dei Lord sull’onda delle polemiche per la lentezza della procedura di accoglienza per chi scappa dall’invasione russa del proprio paese.

h. 21.59 | Presidente del parlamento ucraino: “È il potere di Mosca che umilia il suo popolo“

“La peggiore umiliazione è quella che il potere russo sta infliggendo al suo popolo”. A dirlo è il presidente del parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk, commentando l’invito del presidente francese Emmanuel Macron a non umiliare la Russia. “Mi è difficile dare consigli a Macron perché abbiamo la nostra propria esperienza di rapporti con la Russia. Questa ci ha insegnato che un accordo con i suoi dirigenti non vale molto perché non rispettano né la loro parola, né il diritto internazionale – ha detto il presidente della Verchovna Rada al quotidiano francese Le Figaro – i soldati russi bombardano i convogli umanitari e saccheggiano le case. Prima di questa fase della guerra (il presidente ucraino) Volodymir Zeelensky pensava anche lui che bisognava trovare una via diplomatica per regolare il contenzioso con la Russia. Ma dopo Bucha, Irpin, Mariupol e Borodyanka questa porta si sta chiudendo”.

h.21.47 | Ucraina, i russi hanno consegnato i corpi di 210 soldati ucraini

La Russia ha iniziato a consegnare all’Ucraina i corpi di soldati morti. Oggi, riferisce su telegram, l’intelligence del ministero della Difesa ucraina, sono stati consegnati 210 corpi di militari, la maggior parte dei quali sono stati uccisi durante la difesa dell’acciaieria Azovstal di Mariupol.

h. 21.23 | Colonna sente Stoltenberg: “Di fronte ad aggressione russa fermezza e unità indispensabili“

“Utile conversazione con Jens Stoltenberg per preparare il vertice di Madrid, segnare il pieno impegno della Francia nella Nato e il nostro sostegno alla candidatura della Svezia e della Finlandia. Di fronte all’aggressione russa in Ucraina, fermezza e unità sono indispensabili per la sicurezza euro-atlantica”.

Ad affermarlo in un tweet è il ministro degli Esteri francese, Catherine Colonna dopo il suo colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

h. 21.01 | Russia, Kiev bruciò 50 mila tonnellate di grano a Mariupol

Mosca accusa i “nazionalisti ucraini” di aver intenzionalmente distrutto 50 mila tonnellate di frumento appiccando il fuoco a silos nel porto di Mariupol. Lo riferisce la Tass. Un gesto che secondo la Russia “mostra al mondo il vero volto di Kiev”.

h. 20.59 | Aiea: “A Chernobyl livelli di radiazioni in linea con quelli precedenti la guerra“

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha annunciato che i rilevatori di radiazione intorno all’aera della centrale nucelare di Chernobyl stanno trasmettendo dati per la prima volta dal 24 febbraio, giorno dell’invasione russa, ai sistemi di monitoraggio. I dati rivelano livelli in linea con quelli precedenti all’invasione russa dell’Ucraina.

h. 20.52 | Ucraina, bombardati due ospedali a Severodonetsk e Rubizhne

Immagini satellitari mostrate dalla Cnn documentano il bombardamento da parte russa di due ospedali nel Donbass ucraino, uno a Severodonetsk e l’altro a Rubizhne. Nella prima città, dove le forze ucraine stanno cercando di respingere i russi, si vedono vari edifici distrutti nel complesso ospedaliero, distinguibile per una croce rossa dipinta sul tetto. A Rubizhne, oltre all’ospedale è stato distrutta una vicina fabbrica farmaceutica.

h. 20.51 | Ucraina, 3 morti e 6 feriti in raid russi a Kharkiv

Almeno tre persone sono rimaste uccise e altre sei ferite oggi in bombardamenti russi nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito il governatore Oleg Sinegubov, citato da Unian. In particolare, i raid hanno preso di mira la città di Kharkiv e i villaggi di Cherkaska Lozova, Slatine e Korobochkine.

h. 20.44 | Sindaco di Severodonetsk: “Guerrra urbana continua, situazione tesa“

La guerra urbana a Severodonetsk continua e la situazione resta tesa. Ad affermarlo è il sindaco di Severodonetsk, Oleksandr Striuk. “Grandi quantità di artiglieria e di equipaggiamento si trovano in città. Cercano di attaccare, noi stiamo cercando di fermarli”, sottolinea il sindaco di Severodonetsk.

h. 20.35 | Merkel: “Aggressione Russia non ha alcuna giustificazione“

“Questa aggressione all’Ucraina non ha alcuna giustificazione. Non c’è alcuna scusante”. Lo ha detto l’ex cancelliera Angela Merkel, rispondendo alla prima intervista “fuori servizio”, alla Berliner Ensamble. “E’ stato un grande errore”, ha aggiunto la Merkel. “È una grande tristezza che non abbia funzionato. Ma ora non mi rimprovero per aver tentato”, ha affermato l’ex cancelliera tedesca a proposito dei tentativi di trattativa con la Russia per arrivare agli accordi di Minsk sull’Ucraina.



h. 20.22 | Polonia: “Ampio accordo per fornitura armi a Kiev“

La Polonia annuncia la prossima firma di un ampio accordo per la fornitura di armi all’Ucraina, al fine di respingere l’invasione russa. “Sarà uno dei più grandi, se non il maggiore accordo di esportazione di armi degli ultimi 30 anni”, ha detto il premier Mateusz Morawiecki, al termine di una visita alla fabbrica di armamenti Huta Stalowa Wola nel sud est della Polonia.

h. 20.16 | Ambasciata russa: “Ricostruzione media su incontro a Farnesina ingiusta e parziale“

“Abbiamo preso attenta visione dell’interpretazione molto peculiare da parte di alcuni media italiani del contenuto dell’incontro al Ministero degli Affari Esteri italiano del 6 giugno tra l’Ambasciatore russo in Italia Sergey Razov e il Segretario Generale del ministero degli Esteri italiano Ettore Francesco Sequi”, “abbiamo letto con sorpresa le pubblicazioni su Repubblica, Corriere della Sera, Foglio e altre testate, che mettono in dubbio le rassicurazioni che ‘non hanno bisogno di lezioni di giornalismo’. L’interpretazione del contenuto della riunione riservata, avvenuta, ovviamente, senza partecipazione di giornalisti, presentata in queste pubblicazioni, difficilmente può essere considerata altrimenti che, come minimo, ingiusta e parziale”. È quanto afferma l’ambasciata russa in una nota.

h. 20.07 | Russia: “Primi passaporti russi per residenti della regione di Zaporizhzhia dal 12 giugno“

“I primi passaporti russi per i residenti della regione di Zaporizhzhia saranno rilasciati il 12 giugno”. Ad annunciarlo è il capo dell’amministrazione militare-civile della regione di Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky al canale televisivo Solovyov Live secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Tass. Balitsky ha sostenuto che negli ultimi sei giorni sarebbero arrivate oltre 2 mila domanda per l’ottenimento della cittadinanza russa.

h. 20.05 | Podolyak: “Ue ha indebolito il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia”

L’Unione europea ha “indebolito il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia senza spiegazioni o chiarimenti”. Lo sostiene il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, ricordando su Twitter che il Consiglio europeo aveva annunciato l’esclusione della Russia dai servizi Cloud dell’Unione europea. Questo blocco, ha però fatto notare, non è presente nel sesto pacchetto di sanzioni. “Dobbiamo aumentare le pressioni sulla Russia e non diminuirle”, ha concluso.

h. 19:55 | Ucraina: 800 civili rifugiati in fabbrica a Severodonetsk

Circa 800 civili hanno trovato rifugio nei bunker all’interno della fabbrica chimica Azot a Severodonetsk, nel Lugansk, dove sono in corso violenti combattimenti tra forze russe e ucraine. Lo ha riferito un avvocato che lavora per il gruppo di Dmytro Firtash, proprietario dell’impianto ed alleato dell’ex presidente filo-russo Viktor Yanukovych. “Tra questi 800 civili, ci sono 200 dei 3000 impiegati della fabbrica e circa 600 abitanti della città”, si precisa nel comunicato. I dipendenti sono rimasti sul posto nel tentativo di mettere in sicurezza parte delle “sostanze chimiche altamente esplosive dello stabilimento”.

h. 19.07 | Arcivescovo Kiev, problemi con forniture alimenti e farmaci nel Lugansk

“Anche oggi dirigiamo le nostre preghiere alla regione sofferente di Lugansk dove ci sono faticose battaglie. A causa della sempre maggiore resistenza all’intervento militare della Russia, l’evacuazione della popolazione locale è praticamente interrotta. Ci sono problemi con la fornitura di alimenti, di medicinali, e di tutto l’indispensabile per poter sopravvivere in quei territori. Mi appello a tutto il mondo a pregare per la regione ucraina di Luhansk”. Così Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kiev nel 104esimo giorno di guerra in Ucraina, nel suo videomessaggio di oggi.

h. 18.57 | Patriarcato Mosca solleva da incarico suo “ministro Esteri”

Il Sinodo della Chiesa ortodossa russa ha licenziato il “ministro” per i rapporti con l’esterno Hilarion, togliendogli anche la carica di metropolita di Volokolamsk: è quanto scrive sul suo sito il giornale indipendente internazionale dei cristiani ortodossi Orthodox News, che ricorda di aver scritto recentemente degli sforzi di Hilarion di “differenziarsi” dal patriarca di Mosca e “di tutte le Russie” Kirill e dalla sua “aggressivo atteggiamento” e la sua “completa identificazione” con il volere del Cremlino.

Orthodox News scrive che a Hilarion viene invece assegnato il ruolo di metropolita di Budapest (dove gli ortodossi sono una minoranza), al posto del metropolita Markos, che viene rimosso. Al posto di Hilarion, a capo delle relazioni esterne viene nominato il metropolita Anton di Korsun.

h. 18.42 | Mandato d’arresto in Russia per lo scrittore di libri di fantascienza Glukhovsky

Il tribunale distrettuale Basmanny di Mosca ha predisposto l’arresto del giornalista e scrittore di libri di fantascienza Dmitry Glukhovsky, dopo averlo accusato, in contumacia, di aver screditato le forze armate russe. Lo scrittore 42enne, autore del romanzo “Metro 2033”, che si trova fuori dalla Russia, si era espresso contro la guerra in un post su Instagram e in commenti pubblicati su media occidentali. “Sono pronto a ripetere tutto quello che avevo detto prima: ‘Fermate la guerra! Ammettete che è una guerra contro l’intero Paese e fermatelà”, ha scritto oggi su Telegram. Glukhovsky aveva lavorato anche per l’emittente Rt.

h. 18.23 | Ucraina: “A Kherson 600 persone nelle camere delle torture“

Circa seicento persone sono state portate nelle “camere delle torture” nella regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina, dalle truppe russe. E’ l’accusa formulata da Tamila Tacheva, rappresentante permanente della presidenza ucraina in Crimeabriefing. “Secondo le nostre informazioni, circa 600 persone sono detenute in scantinati appositamente attrezzati, in camere di tortura, nella regione di Kherson”, ha detto citata dall’agenzia di stampa ucraina Ukrinform. Circa 300 persone sono “nei seminterrati” nella città di Kherson e le altre in diversi insediamenti della regione, ha detto Tacheva. “Sono detenuti in condizioni disumane e sono vittime di torture”, ha aggiunto. Si tratta “principalmente di giornalisti e attivisti” che hanno organizzato “manifestazioni filo-ucraine a Kherson e nella regione” dopo che le truppe russe hanno occupato il territorio, ha detto Tacheva.

h. 18.17 | Duma vota l’uscita della Russia dalla Corte europea diritti dell’uomo

Il parlamento russo ha votato a favore dell’uscita di Mosca dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo dopo oltre 20 anni come membro del Consiglio d’Europa. Lo riferisce il Guardian. La Duma ha approvato due disegni due testi, con uno la Russia si sottrae alla giurisdizione della corte e con il secondo si segna il 16 marzo come limite temporale, ovvero oltre quella data nessuna decisione presa dalla corte contro la Russia verrà implementata.

h. 17.56 | Il ministro degli Esteri russo è arrivato in Turchia per discutere sulla crisi del grano

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, è arrivato in Turchia per discutere della questione del grano bloccato nei porti ucraini. Lavrov avrà in particolare un colloquio con il suo omologo Mevlut Cavusoglu.

h. 17.29 | Shoigu e Akar discutono di sicurezza di navigazione nel Mar Nero

I ministri della Difesa di Turchia e Russia, Hulusi Akar, hanno parlato al telefono della sicurezza della navigazione nel Mar Nero in relazione al tema delle esportazioni del grano accumulato nei silos in Ucraina, ha reso noto il ministero della Difesa a Mosca. I due ministri hanno parlato anche dell'”importanza del proseguimento della stretta cooperazione in Siria, per mantenere la stabilità a lungo termine nella regione” e sottolineato che “i contatti bilaterali su questo tema proseguiranno”.

h. 17.20 | Ucraina, Kharkiv sotto attacco: 1 morto e 3 feriti in raid russo

Una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite in un attacco russo condotto contro la città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Lo ha dichiarato alla tv il sindaco Ihor Terekhov, dicendo che la Russia “non lascia stare Kharkiv e continua a spaventare la sua gente”.

h. 17.01 | Pechino, no minacce per costringere a schierarsi

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha criticato “le forze esterne” che cercano con la “minaccia” di costringere i Paesi terzi a schierarsi nel conflitto in Ucraina. “La parte cinese sta svolgendo un ruolo costruttivo nel facilitare i colloqui di pace. Nelle condizioni attuali, è necessario prestare attenzione ai tentativi delle forze esterne di trascinare i paesi della regione nel conflitto tra le maggiori potenze e alle loro minacce a ogni Paese perchè si schieri”, ha detto in una nota Wang, che oggi ha incontrato a Nur-Sultan il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokaye. “La Cina non perseguirà mai interessi geopolitici in Asia centrale e non permetteremo a forze esterne di provocare il caos in questa regione”, ha affermato Wang Yi. Il ministro degli Esteri cinese e il presidente del Kazakistan hanno “scambiato opinioni sulle crescenti conseguenze negative di la crisi in Ucraina”, si legge nella nota.

h. 16.44 | Macron, avanti sanzioni e fare tutto per fermare la guerra

“Dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina, a sanzionare la Russia e a fare tutto il possibile per porre fine al conflitto”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in una dichiarazione alla stampa all’Eliseo insieme con il premier portoghese, Antonio Costa. Macron ha aggiunto che serve anche “preparare un appuntamento sui Balcani occidentali”.

h. 16.41 | Zelensky: “Spero che Pechino usi sua influenza su Mosca“

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato a The Global Boardroom del Financial Times, si è augurato che la Cina “usi la sua influenza sulla Russia per porre fine a questa guerra”. “Quel che sta succedendo può portare alla terza guerra mondiale, e questo dovrebbe essere una priorità per tutti i leader”, ha aggiunto Zelensky.

h. 16.34 | Russia, Shoigu ha parlato con omologo turco di sicurezza Mar Nero

Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo turco Hulusi Akar. I due ministri hanno discusso della sicurezza della navigazione nel Mar Nero. Lo riporta l’agenzia russa Tass.

h. 16.25 | Ucraina: a Lysychansk i russi usano tattiche di terra bruciata

È in corso la “distruzione totale” della città di Lysychansk, uno degli ultimi bastioni ucraini nel Lugansk, da parte delle forze russe. Lo ha dichiarato all’Associated Press il governatore ucraino del Lugansk, Sergiy Gaidai. “I bombardamenti russi si sono intensificati in modo significativo nelle ultime 24 ore”, ha affermato Gaidai, “i russi stanno utilizzando tattiche di terra bruciata”. “Continuano durissime battaglie strada per strada, con livelli diversi di successo”, ha aggiunto il governatore, “la situazione cambia costantemente ma gli ucraini stanno respingendo gli attacchi”.

h. 16.00 | Morto il primo combattente volontario tedesco

Björn C. aveva 39 anni, era originario del Brandeburgo e combattente volontario nella Ildu – Legione internazionale di difesa territoriale dell’Ucraina. Si tratterebbe del primo tedesco caduto nella guerra Ucraina. Come riporta Bild, la morte dell’uomo, che era soprannominato ‘Panzer’ dai compagni, è stata resa nota dalla sua stessa unità militare e sarebbe avvenuta per fuoco russo. Il ministero degli Esteri tedesco si sta impegnando per chiarire il caso ed è in contatto con le autorità ucraine. L’Ildu conterebbe circa 20 mila volontari stranieri che supportano la difesa dell’Ucraina.

h. 15.39 | A Kherson solo due medici accettano di introdurre programmi russi nelle scuole

“Solo due presidi su sessanti hanno accettato di introdurre nelle scuole il programma russo come richiesto dal Governo di occupazione di Kherson”. Lo riferisce il dipartimento centrale dell’intelligence ucraina. “Ora il Governo di occupazione dovrà costringere gli insegnanti a firmare i contratti in conformità con la legislazione ucraina”. Agli insegnanti “vengono proposti stipendi due volte più bassi di quelli attuali da loro ricevuti dall’ucraina. Inoltre i russi continuano a vendere le Sim dei operatori mobili russi raccogliendo i dati personali delle persone”.

h. 15.30 | Lista nera di Mosca, sanzionati 61 americani

In risposta alle sanzioni occidentali, Mosca ha stilato una lista di 61 americani, rappresentanti del governo ma anche amministratori delegati di aziende. Nel mirino è finito il ceo di BlackRock Larry Fink, quello di Delta Airlines che aveva abbandonato il suo accordo di code-sharing con la compagnia di bandiera russa Aeroflot.Sanzioni anche per United per aver smesso di volare nei cieli russi. Il presidente della Universal Pictures, Peter Cramer, è stato sanzionato per aver sospeso l’uscita di film, prodotti dagli studios statunitensi in Russia. L’amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings, per aver interrotto il servizio per i clienti russi. La ritorsione prevede un ‘lista di arresto’, che implica il divieto di viaggiare in Russia per un periodo indefinito.Tra i funzionari entrano nelal lista nera la ministra dell’Energia Usa Jennifer Granholm; la secretaria del Tesoro Janet Yellen, e il directore del Consiglio economico della Casa Bianca Brian Deese.

h. 15.00 | Separatisti controllano il 70 per cento del Donetsk

Natalia Nikonorova, ministro degli Esteri dell’autoproclamata repubblica popolare del Donetsk, ha affermato che i separatisti e i loro alleati russi controllano oltre il 70% del territorio della regione. Quanto alle controffensive ucraine nella regione, Nikonorova ha dichiarato che la maggior parte degli attacchi viene dalla città di Avdiivka, che sarà liberata “presto”. “Sappiamo che gli attacchi alla capitale della Repubblica cesseranno nel prossimo futuro, dal momento che c’è un piano significativo, un piano militare a questo scopo”, ha aggiunto il ministro, “non ho facoltà di svelare i dettagli”. In precedenza il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, aveva affermato che il Lugansk, l’altra Oblast contesa del Donbass, era “al 97%” sotto il controllo russo.

h. 14.36 | Ucciso il generale russo Kutuzov durante i combattimenti in Donbass

Roman Kutuzov era uno dei più alti generali di Mosca. La conferma della sua morte, avvenuta durante i pesanti combattimenti nella regione orientale del Donbass, è confermata dal leader separatista a Donetsk, Denis Pushilin. Esprimendo le sue più “sincere condoglianze alla famiglia e agli amici” di Kutuzov, Pushilin ha definito il generale “un servitore esemplare della patria”. In un commento Telegram ha aggiunto: ”Finché i nostri generali combatteranno fianco a fianco coi soldati, il nostro Paese e la nostra nazione saranno invincibili”.