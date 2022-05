Guerra Ucraina – Russia. Trovato l’accordo europeo sul petrolio: è caduto il veto di Orban. Gazprom interrompe le forniture all’Olanda

97° giorno di guerra in Ucraina . Le milizie russe avanzano nel Donbass, Severodonetsk, dove è stato ucciso il giornalista francese è vicina alla resa, Il vertice europeo ha raggiunto un accordo sull’embargo al petrolio russo via mare che permette, secondo il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, di «tagliare una grande risorsa» con la quale «Mosca finanzia la sua macchina da guerra». Per Ursula von der Leyen «entro la fine dell’anno le importazioni di greggio dalla Russia saranno ridotte del 90%». Sull’esenzione dell’oleodotto Gruzhba, con la quale si è superata la resistenza di Orban, la von der Leyen ha affermato che c’è l’impegno di Germania e Ungheria per arrivare al blocco quasi totale delle importazioni. Domani si deciderà della black list del sesto pacchetto di sanzioni e il patriarca Kirill potrebbe essere incluso nella lista nera. I leader Ue sono pronti inoltre a offrire 9 miliardi di euro per le esigenze immediate e l’avvio della ricostruzione dell’Ucraina.

la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen

Sul fronte del blocco del grano, il presidente del Consiglio Mario Draghi preme sulle Nazioni Unite e sulla Turchia: «Il capo del Cremlino non deve prevalere, ma bisogna evitare la catastrofe alimentare». Il presidente ucraino Zelensky è fiducioso: «Ci avviciniamo al punto in cui Mosca dovrà deporre armi».

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 09.22 | Prima nave cargo partita da Mariupol è diretta in Russia

La prima nave cargo partita dal porto ucraino di Mariupol è diretta in Russia. “Oggi 2.500 tonnellate di bobine di acciaio hanno lasciato il porto di Mariupol. La nave è diretta a Rostov sul Don”, ha dichiarato il capo dell’autoproclamata Repubblica polare di Donetsk (Dpr) Denis Pushilin, citato dall’agenzia russa Interfax. “Questo è il più grande porto del Mar d’Azov e l’unico in grado di trasbordare tutti i tipi di merci, anche in inverno”, ha dichiarato.

h. 09:02 | Paesi Bassi, Gazprom interrompe forniture del gas

Il colosso russo Gazprom ha completamente interrotto la fornitura di gas alla società olandese GasTerra. “Abbiamo smesso di fornire gas a GasTerra a causa del rifiuto di pagare le forniture in rubli”, ha annunciato la società russa in una nota, citata dall’agenzia Ria Novosti.

h. 08.52 | Intelligence Regno Unito: Mosca punta a strada Dnipro-Donetsk

Per ottenere “l’obiettivo politico” di “occupare l’intero territorio degli Oblast di Donersk e Lugansk”, secondo l’intelligence della Difesa britannica ora “la Russia dovrà assicurarsi altri obiettivi operativi impegnativi oltre a Severodonetsk, tra cui la città chiave di Kramatorsk e la strada principale M04 Dnipro-Donetsk”. È quanto si legge nell’odierna analisi sulla situazione in Ucraina degli 007 del Regno Unito.

h. 08.31 | Filorussi, navi civili Mariupol ora sono la nostra flotta

Alcune navi del porto di Mariupol entreranno a far parte della flotta commerciale della (autoproclamata e filorussa) Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr). Lo ha annunciato il capo della Dpr Denis Pushilin, riportato dall’agenzia russa Interfax.

h. 08.25 | Mosca: “Troveremo altri importatori di petrolio”

La Russia replica all’ultimo round di sanzioni europee sul petrolio assicurando che troverà nuovi importatori. Il rappresentante permanente russo presso gli organismi internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, lo ha fatto citando Ursula Von der Leyen. “Come ha detto giustamente ieri – ha scritto su Twitter – la Russia troverà nuovi importatori. Degno di nota il fatto che contraddica le sue dichiarazioni del giorno prima. Rapido cambiamento di impostazione che indica che l’Ue non è in gran forma”.

h. 08.10 | Onu: oltre 4mila vittime

L’invasione russa dell’Ucraina ha provocato 4.074 morti e 4.826 feriti tra i civili da quando è iniziato il conflitto, lo scorso 24 febbraio. Sono i dati diffusi oggi a Ginevra dall’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani. Le vittime civili si suddividono in 1.540 uomini, 1.014 donne, 93 ragazze e 100 ragazzi, oltre a 69 bambini e 1.258 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto. Fra i feriti, secondo le stime delle Nazioni Unite, ci sono 971 uomini, 653 donne, 112 ragazze e 137 ragazzi, oltre a 166 bambini e 2.787 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto.

h. 07.54 | Kiev: truppe russe avanzano in profondità a Severodonetsk

L’esercito russo è avanzato più in profondità nella città ucraina orientale di Severodonetsk, i combattimenti sono in corso strada per strada. Lo rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai citato dai media ucraini. Dopo il bombardamento di un veicolo di evacuazione vicino a Lysychansk, in cui un giornalista francese è rimasto ucciso e diverse persone sono rimaste ferite, l’evacuazione dalla regione di Lugansk è stata interrotta.

h. 07.28 | Prima nave cargo con carico di metallo lascia il porto di Mariupol

Un cargo con un carico di metallo ha lasciato oggi il porto di Mariupol, lo ha reso noto la Tass, che cita l’ufficio stampa del Distretto militare meridionale russo. Il cargo Slavutich è uscito dal porto, scortato dall’artiglieria della Flotta del Mar Nero e da unità di pattugliamento navali antisabotaggio, diretto a Rostov sul Don, dove scaricherà il metallo.

h. 06.14 | Ue aumenterà sostegno militare. Niente dazi sull’export per Kiev

“L’Unione europea continua a impegnarsi a continuare a rafforzare la capacità dell’Ucraina di difendere la propria integrità territoriale e sovranità. A tale riguardo, il Consiglio europeo accoglie con favore l’adozione della recente decisione del Consiglio di aumentare il sostegno militare all’Ucraina nell’ambito del Fondo europeo per la pace”. E’ quanto si legge nelle conclusioni sull’Ucraina adottate ieri sera dal Consiglio europeo. “Il Consiglio europeo accoglie con favore l’adozione della decisione di sospendere per un anno i dazi all’importazione su tutte le esportazioni ucraine nell’Unione europea”, si legge ancora nel documento.

h. 06.12 | Lituania annuncia invio droni e attrezzature militari a Kiev

La Lituania invierà ulteriore equipaggiamento militare all’Ucraina. Lo riporta il Kiev Independent. Il ministro della Difesa lituano, Arvidas Anushauskas, ha annunciato che il suo paese fornirà maggiori aiuti militari: la prossima spedizione includerà apparecchiature antidroni e visori termici, oltre al drone Bayraktar. Queste forniture si aggiungono a un pacchetto già annunciato in precedenza che includerà veicoli blindati, camion e suv.

h. 05.50 | Petrolio, brent vola oltre i 122 dollari al barile

I prezzi del petrolio continuano a crescere: il Brent ha superato i 122 dollari al barile, e adesso è a 122,78.

h. 02.00 | Orban esulta: “Ungheria esente dall’embargo!“

“E’ stato raggiunto un accordo. L’Ungheria è esente dall’embargo petrolifero!”. Lo scrive su Facebook il premier ungherese Viktor Orban, che esulta per la temporanea esenzione dall’embargo sul petrolio russo per i paesi senza sbocco al mare.

h. 01.59 | Rutte (Olanda): tutti seguano linee Ue e non paghino il gas in rubli

“Tutti devono attuare le linee guida della Commissione europea su come pagare il gas russo” in euro e non in rubli, “e nel caso dell’Olanda abbiamo adottato un’interpretazione piuttosto rigida, come ha fatto anche la Danimarca”. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte al termine della prima giornata del vertice straordinario Ue.