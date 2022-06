Guerra Ucraina-Russia. Mosca: “Rischi di scontro diretto con gli Stati Uniti” ed avvia esercitazioni nucleari. Ed apre a un incontro Putin-Zelensky

98° giorno di guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina sistemi missilistici Himars, che hanno una gittata di 80 chilometri. Lo riferiscono fonti dell’amministrazione dopo che Joe Biden, in un editoriale sul New York Times, ha annunciato l’invio a Kiev di sistemi missilistici più avanzati. E la Russia valuta «in modo estremamente negativo» il nuovo pacchetto di sostegno militare degli Usa all’Ucraina. A dirlo è il vice ministro degli Esteri russo, Serghiei Ryabkov, all’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.

Cresce la tensione fra Russia e Usa. Oggi è il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, a dichiarare: “Riteniamo che gli Stati Uniti stiano deliberatamente e in modo mirato gettando altra benzina sul fuoco”. Il riferimento è alle parole del presidente americano Joe Biden che ha affermato che gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina sistemi missilistici “più avanzati” per colpire “obiettivi strategici“. “Lo consideriamo un fatto puramente negativo, perché inutili sono i tentativi di presentare la decisione come contenente un elemento di “autocontrollo“, ha detto il vice ministro russo a Ria Novosti. Intanto però il Cremlino non esclude la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di incontrare Putin, ma “dovrebbe essere finalizzato qualche documento“.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 15.15 | missili Usa a Kiev in nuovo pacchetto aiuti per 700 mln

I sistemi missilistici avanzati promessi a Kiev da Joe Biden fanno parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari Usa da 700 milioni di dollari. Lo riportano i media Usa.

h. 15.05 | Baerbock, in Donbass nuova strategia russa di distruzione

Se guardiamo al Donbass, vediamo come le truppe russe radono al suolo “città dopo città, villaggio dopo villaggio”. Si tratta di “una nuova strategia: prima arrivano i missili, poi gli aerei con l’artiglieria e dopo, quando tutto è già distrutto, entrano i carri armati. Dobbiamo dire la verità, è una nuova ondata di distruzione”. Lo ha detto oggi al parlamento tedesco la ministra degli Esteri Annalena Baerbock, che ha aggiunto che nel Donbass c’è una strategia di “spopolamento e di estinzione della civiltà, si vuole distruggere la statalità”. Per questo motivo, ha sottolineato Baerbock, la Germania non può chiudere gli occhi e deve continuare a sostenere l’Ucraina con l’invio di armi.

h. 15.00 | Kiev, ucraini deportati testimoni a processo farsa Azovstal

I separatisti filorussi di Donetsk stanno preparando il “processo farsa” ai combattenti dell’Azovstal di Mariupol e intendono utilizzare cittadini ucraini “deportati” come testimoni contro le truppe ucraine. Lo riferisce il Centro per le comunicazioni strategiche e le informazioni di sicurezza di Kiev, citato da Ukrinform. “I preparativi per questo show televisivo di propaganda sono in corso. Questa volta, persone reali possono intervenire come testimoni e vittime. Anche quelli che conoscevamo. Si tratta di ucraini deportati con la forza in Russia”, aggiunge il Centro.

h. 14.51 | Kiev, i russi entrati nel centro di Severodonetsk

“Gli scontri continuano. Il nemico ha raggiunto il centro di Severodonetsk e sta cercando di prendere piede lì“. Lo ha riferito il portavoce del ministero della Difesa ucraino Oleksandr Motuzyanyk, citato da Unian. “Ora il nemico ha concentrato lì le sue massime riserve per raggiungere il confine della regione di Lugansk. Il loro principale obiettivo tattico ora è prendere il pieno controllo della città di Severodonetsk. Vogliono anche circondare Lysychansk“, ha aggiunto il portavoce di Kiev.

h. 14.24 | S&P, choc prezzi alimentari probabile fino al 2024

L’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e la diminuzione delle forniture a seguito della guerra tra Russia e Ucraina dureranno probabilmente fino al 2024 e forse anche oltre, secondo quanto indica S&P Global Ratings nel rapporto ‘The Global Food Shock Will Last Years, Not Months’. La carenza di fertilizzanti, i controlli sulle esportazioni, l’interruzione del commercio globale e l’aumento dei costi di carburante e trasporto eserciteranno una pressione al rialzo sul costo dei prodotti di base.

h. 13.43 | Von der Leyen: “Putin dovrà contribuire ricostruire Ucraina“

“La nostra arma più forte contro Putin è l’unità. Noi supporteremo l’Ucraina nella ricostruzione, non è solo un nostro interesse strategico ma un nostro dovere morale. La somma di investimenti è enorme e noi dovremo creare una piattaforma ad hoc che riunisca l’Ue e i suoi partner, il G7, le organizzazioni internazionali”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando al congresso del Ppe. “Ma, una cosa deve essere chiara: saranno Putin e i suoi oligarchi, che hanno perpetrato questa guerra, che dovranno contribuire alla ricostruzione dell’Ucraina”, ha aggiunto.