Guerra Russia-Ucraina. Zelensky: “Costretti a combattere”. Putin: “Chi prova a isolarci danneggia se stesso”

92° giorno di guerra in Ucraina. Mosca annuncia l’accerchiamento del Severodonetsk e continua la massiccia offensiva per il controllo del Donbass: le strade sono bloccate dalle bombe, i rifornimenti arrivano attraverso i campi. Missili a Balakliia hanno causato la morte di due persone e sette feriti. Durissimo messaggio video di Zelensky, nessun accenno all’ipotesi di resa, nessuna disponibilità a raggiungere la pace attraverso la concessione di territori ai russi in cambio di un definitivo cessate il fuoco «L’offensiva delle truppe russe nell’est è estremamente brutale» afferma il presidente ucraino Zelensky in un videomessaggio. «In alcuni luoghi, il nemico supera di gran lunga l’equipaggiamento e il numero dei nostri soldati», ha aggiunto. Per il ministro degli Esteri ucraino Kuleba «contro l’aggressione la Nato non fa nulla». Il presidente ucraino usa toni pesanti anche contro la Nato e in generale contro i paesi occidentali che non appoggiano con convinzione l’Ucraina inviando armi pesanti che possano contrastare l’esercito russo.

Questa mattina il presidente francese Macron ha avuto una conversazione telefonica con il leader turco Erdogan: la Turchia ha minacciato di esprimersi contro l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, esercitando il potere di veto che spetta a tutti i membri dell’Alleanza sulle nuove adesioni.

Intanto, l’Ue estende la confisca anche agli oligarchi che violano le sanzioni: congelati 10 miliardi di beni. In Italia, il monito del presidente Mattarella è «raddoppiare l’impegno per la pace». Il premier Draghi: «La dipendenza dal gas russo è sottomissione, lo compreremo dall’Africa». La guerra sembra destinata a durare ancora a lungo.

La cronaca della giornata

h. 15.47 | Kiev, decreto Putin per cittadinanza in zone occupate è nullo

Kiev condanna la decisione del Cremlino di semplificare la procedura per ottenere la cittadinanza russa per gli abitanti delle aree delle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhzhia occupate dalle truppe russe che hanno invaso l’Ucraina. “Il decreto è legalmente nullo e non avrà conseguenze legali”, ha twittato la missione diplomatica Ucraina presso l’Ue secondo la Bbc affermando che la mossa è un tentativo di costringere gli ucraini a cambiare cittadinanza. Il nuovo decreto russo modifica il testo del documento con il quale nell’aprile del 2019 le autorità di Mosca hanno semplificato l’iter per l’ottenimento della cittadinanza russa per chi abita nelle zone del sud-est dell’Ucraina di fatto controllate dai separatisti filorussi delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.

h.15.39 | Blinken: “La Cina resta la sfida più importante per gli Usa“

“Anche se la guerra del presidente Putin continua, restiamo concentrati sulla sfida più seria di lungo termine all’ordine internazionale, che è quella posta dalla Cina“. Lo afferma il segretario di Stato americano Antony Blinken, secondo gli estratti del discorso che terrà a breve diffusi dal suo dipartimento. “L’ampiezza della sfida posta dalla Cina sarà un test per la democrazia americana”, osserva Blinken precisando che gli Stati Uniti competeranno “con la Cina per difendere i nostri interessi e costruire la nostra visione del futuro“.

h.15.33 | Generale Kiev: “Russia al momento in vantaggio in regione Luhansk“

La Russia “al momento è in vantaggio” sulle forze ucraine nell’offensiva nella regione di Luhansk, “ma stiamo facendo tutto quello che possiamo”. Lo ha ammesso in un briefing il generale ucraino Oleksiy Gromov.

h.15.10 | Zelensky incontra Sanna Marin: “Grazie per assistenza militare“

La premier finlandese Sanna Marin ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso della sua visita a Kiev. Zelensky ha ringraziato la collega per l’assistenza militare “molto preziosa“. E ha ribadito che per l’Ucraina sono importanti l’unità sulle sanzioni contro la Russia e il sostegno all’integrazione europea: “Questo è ciò che può garantire forza nella difesa della nostra terra“, ha sottolineato. I media locali ricordano che Zelensky si è rivolto al parlamento finlandese e ha invitato il Paese scandinavo a partecipare alla ricostruzione dell’Ucraina, in particolare nel campo dell’istruzione.

il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la premier finlandese Sanna Marin

h.14.58 | Lavrov: “Il piano di pace dell’Italia non è serio“

“I politici seri che vogliono ottenere risultati e non sono impegnati nell’autopromozione di fronte al loro elettorato, non possono proporre questo genere di cose”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov commentando in un’intervista a Russia Today in arabo le proposte di pace italiane per l’Ucraina. L’emittente ha postato sul suo sito una trascrizione in russo. Lavrov ha ribadito che l’Italia non ha inviato il piano a Mosca, ma “quanto appare sui media – ha aggiunto, riferendosi in particolare alle ipotesi di Donbass e Crimea sotto sovranità ucraina con uno status autonomo – provoca un sentimento di rammarico”.

h.14.55 | Macron a Erdogan: “Rispetti scelta sovrana di Svezia e Finlandia in Nato“

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan di rispettare ‘‘la scelta sovrana” di Svezia e Finlandia di entrare a far parte della Nato. Lo rende noto l’Eliseo. ”I contatti di Svezia e Finlandia con persone e istituzioni affiliate al Pkk e all’Ypg contraddicono lo spirito di solidarietà proprio della Nato’‘, ha risposto Erdogan secondo quanto riferisce l’ufficio di presidenza turca.

h.14.50 | Kiev: bombardamento su Kharkiv, 4 morti

I russi stanno bombardando Kharkiv e 4 persone sono morte. Lo afferma il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv Oleh Synegubov, come riporta Ukrainska Pravda. “Chiediamo ai residenti di Kharkiv e del distretto di stare nascosti. Gli occupanti stanno nuovamente bombardando la città. Secondo le prime informazioni, 7 persone sono rimaste ferite nel bombardamento. Purtroppo sono morte 4 persone”.

h.14.45 | Domani Netrebko alla Scala di Milano: “Torno a casa”

È un ritorno ‘a casa’ quello di domani alla Scala per Anna Netrebko, che sarà protagonista di un recital con il mezzosoprano Elena Maximova, che è già sold out da tempo. Un ritorno per il soprano russo più famoso al mondo dopo i mesi sabbatici in cui aveva cancellato tutti gli impegni (inclusa Adriana Lecouvreur a Milano) allo scoppio della guerra in Ucraina quando era stata criticata per non subito preso le distanze da Vladimir Putin. Una presa di distanze fatta in seguito che ha avuto come conseguenza la cancellazione di alcuni appuntamenti in Russia.

h.14:41 | Kiev: combatteremo fino alla completa liberazione

“L’Ucraina si batterà per la completa liberazione dei suoi territori entro i confini internazionalmente riconosciuti. Putin può salvare la faccia allontanandosi dai nostri territori”, ha aggiunto la viceministra della Difesa ucraina Malyar.

h.14.35 | Kiev: i combattimenti a est hanno raggiunto il “picco di intensità“

La lotta contro le truppe russe nell’Ucraina orientale ha raggiunto la “massima intensità”, ha affermato giovedì la viceministra della Difesa ucraino Ganna Malyar. “I combattimenti hanno raggiunto la loro massima intensità e ci attende una fase lunga ed estremamente difficile”, ha detto il viceministro durante una conferenza stampa.



h.14.26 | Ispettorato nucleare Kiev: “No visita Aiea a Zaporizhzhia, prima via i russi”

Condurre una missione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia nucleare presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia è inaccettabile per l’Ucraina finché nel sito e nella città saranno presenti i russi. È la posizione espressa dall’Ispettorato statale di regolamentazione nucleare dell’Ucraina, riportata dall’agenzia Interfax. Ispettorato che propone di posticipare la visita dell’Aiea a quando il territorio sarà liberato perché una simile iniziativa “è assolutamente pericolosa in queste condizioni” essendo in corso combattimenti vicino alla struttura con i missili russi passano proprio sopra il sito della centrale nucleare.

h.14.21 | Ferrovie statali: biglietti gratis a mamme soldati russi per ritirare corpi dei figli

Ukrzaliznytsia, le ferrovie statali ucraine, sono pronte a fornire biglietti gratuiti alle madri dei soldati russi in modo che possano ritirare i corpi dei loro figli dall’Ucraina. Lo riferisce il canale di news ucraino Nivekta, che riporta le parole del capo del consiglio di amministrazione di Uz Alexander Kamyshin in un’intervista a ‘Medusa‘. “In diverse regioni dell’Ucraina, 270 corpi di soldati morti sono immagazzinati in celle refrigerate”, ha affermato. “Siamo pronti a regalare biglietti gratuiti a quelle madri russe che vengono a raccogliere i corpi dei loro figli. Faremo tutto gratuitamente”, ha detto Alexander Kamyshin. Secondo lui, l’Ucraina attende solo gli appelli delle autorità russe o delle madri delle vittime per consegnare i loro corpi. Tuttavia, tali richieste non sono mai state ricevute.

h. 14.19 | Audio militare russo: “Granate per ‘ripulirè cantine”

Granate lanciate negli scantinati per “ripulirli” dai civili che si nascondono dalle bombe. Di questo parla un soldato russo in una conversazione telefonica con la moglie, intercettata e pubblicata oggi su Telegram dal servizio di sicurezza ucraino (Sbu) come “conferma dell’uccisione di pacifici ucraini da parte degli occupanti russi”. ”Puliamo gli scantinati, sai come? Non chiediamo chi c’è e lanciamo granate“, spiega il militare nell’intercettazione, raccontando di “un distaccamento di teppisti nella regione di Kharkiv, chiamato ‘suicide squad‘”. Nell’audio della telefonata – denuncia la Sbu – il soldato russo “rassicura la moglie sul fatto che questa dovrebbe essere una pratica comune e le racconta come gli occupanti di un’altra unità abbiano deriso e violentato una donna”.

h.14.12 | Colloquio Erdogan-Macron: focus su Svesia e Finlandia in Nato

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce l’agenzia di stampa Anadolu spiegando che durante la conversazione si è parlato della guerra russa in Ucraina e delle richieste di aderire alla Nato presentate dalla Svezia e dalla Finlandia. Nel colloquio si è anche parlato di rapporti bilaterali tra Ankara e Parigi.

h.14.08 | Usa, Ue e Gb insieme per indagare sui crimini di guerra

Usa, Ue e Regno Unito hanno creato l’Atrocity Crimes Advisory Group (Aca), un meccanismo di coordinamento delle indagini sui crimini di guerra commessi dalle forze russe in Ucraina, con particolare riferimento alla raccolta delle prove. L’Aca, specifica il Seae, sosterrà l’ufficio per i crimini di guerra dell’ufficio del Procuratore generale dell’Ucraina nell’indagare sui reati commessi durante il conflitto.

h.14.03 | Regista filoputiniano Mikhalkov: “Mosca crei proprio corrispettivo Oscar”

Un corrispettivo russo degli Oscar. Lo propone il regista filoputiniano Nikita Mikhalkov, suggerendo di chiamare il nuovo premio per il cinema “Eurasiatico“. Mikhalkov ha espresso la propria idea durante l’Eurasian Economic Forum, a cui partecipano Russia, Kazakistan, Bielorussia, Kirghizistan, Armenia e Uzbekistan. “Propongo di creare un’Accademia cinematografica eurasiatica e un premio: l’Oscar Eurasiatico”, ha detto il regista, che terrà conto dei nostri ideali e non di quelli contro l’essenza umana. “Un premio per il quale vale la pena lottare”. “Sono convinto – ha aggiunto Mikhalkov – che questa iniziativa sia necessaria per lo sviluppo politico dello spazio eurasiatico“.

h.13.51 | Putin: “Su sostituzione importazioni raggiunti obiettivi“

La Russia è riuscita a raggiungere i principali obiettivi della sua politica di sostituzione delle importazioni nelle aree chiave che garantiscano la sovranità del Paese. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando in collegamento video al primo Forum economico eurasiatico. “Si’, certo, non tutto è stato fatto negli anni precedenti nel campo della sostituzione delle importazioni. Ma non tutto si può fare. La vita è più veloce delle decisioni amministrative, si sviluppa più velocemente. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi: in aree chiave che garantiscono la nostra sovranita’, abbiamo fatto l’essenziale”, ha affermato il capo dello Stato. Putin ha poi spiegato che la Federazione russa si muoverà ulteriormente in questa direzione. “Dopotutto, la sostituzione delle importazioni non è una panacea per tutti i mali e non ci occuperemo esclusivamente di questo”, ha sottolineato Putin.