Guerra Russia-Ucraina. Usa: “Pronto per Kiev un pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari”. Decine di cadaveri di soldati russi in strada a Kharkiv

Settantaseiesimo giorno di guerra in Ucraina . Nel giorno in cui si celebra nella Piazza Rossa la vittoria contro i nazisti durante la seconda guerra mondiale, il presidente americano Biden nello Studio Ovale della Casa Bianca ha dato il via libera a una legge per velocizzare la fornitura di armi all’Ucraina come quella che nel 1941 permise al Presidente Usa Roosevelt di armare l’esercito britannico contro Hitler. L'”Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act” era stato approvato a stragrande maggioranza dal Congresso dieci giorni fa, ma Biden ha voluto firmarlo il 9 maggio proprio per inviare un messaggio ancora più forte a Vladimir Putin, dopo il vertice del G7 in cui ha chiesto agli alleati di continuare a sostenere l’Ucraina ed alla vigilia della visita del premier italiano Mario Draghi a Washington.

Immediato il ringraziamento del presidente Zelensky su Twitter a Biden ed al popolo americano: «Insieme vinceremo di nuovo». Putin, nel suo discorso, ha detto che l’invasione russa in Ucraina è stata un’azione preventiva: «Il nostro intervento in Ucraina è stato preventivo, perché l’Occidente voleva invaderci». Il Pentagono ha definito «ridicole» le sue parole. Non si vedono dunque tracce di distensione nel 76° giorno di guerra, che vede la Russia continuare la sua azione offensiva e l’Ucraina a rispondere dove può, ma soprattutto a resistere, anche grazie al sostegno di Usa e Ue.

Un nuovo attacco su Odessa, colpita da sette missili , e teatro del raid sulla città durante la visita del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Almeno un morto e 5 feriti nel bombardamento, che hanno preso di mira anche un centro commerciale. Nella notte un missile russo ha distrutto il Monastero di San Giorgio di Svyatogorsk, nell’Ucraina orientale, un eremo del 1526 dove si erano raccolti molti rifugiati. Dopo il discorso di Putin per le celebrazioni della Giornata della vittoria l’offensiva, lanciata a scopo “preventivo” non si arresta che non vedrà a detta di Putin un’escalation: “L’orrore della guerra globale non deve ripetersi”.

Il capo negoziatore russo assicura che la strada della trattativa non è chiusa , il presidente francese Macron guarda alla fine del conflitto e dice: “La pace non si costruirà sull’umiliazione della Russia“. Biden – che oggi incontrerà Draghi si dice preoccupato di sapere Putin in difficoltà. Non ha una via d’uscita, si tratta di capire che cosa intende fare, è il suo ragionamento. La ministra finlandese Tuppurainen alla Cnn: “La nostra richiesta per l’ingresso nella Nato è molto probabile“.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 13.45 | Sindaco di Kiev: tornati due terzi degli abitanti

Secondo quanto dichiarato da Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, circa due terzi dei 3,5 milioni di residenti della capitale sarebbero rientrati in città. Dall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio, Kiev è stata svuotata della maggior parte dei suoi abitanti. In città persistono ancora blocchi stradali e coprifuoco, “ma – sostengono le autorità cittadine – se queste limitazioni non vi spaventano, potete senza dubbio tornare“.

h. 13.28 | Ucraina: un migliaio di difensori ad Azovstal

“Più di mille militari ucraini, tra cui centinaia di feriti”, resistono nella difesa dell’acciaieria Azovstal assediata dai russi a Mariupol. Lo ha riferito la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk. Dopo l’evacuazione dei civili, realizzata con l’ausilio dell’Onu la settimana scorsa, i militari restano trincerati nelle gallerie sotterranee dell’enorme complesso industriale: “Tra loro ci sono feriti gravi che necessitano un’evacuazione urgente” ha detto la vice premier, che ha smentito le notizie diffuse dalle autorità regionali, secondo cui ci sarebbero ancora civili nell’impianto di Azovstal. “Non è vero”, ha detto.

h. 13.01 | Borrell, Ue: in Ucraina cyberattacco russo prima dell’invasione

“Un’ora prima dell’invasione della Russia in Ucraina il 24 febbraio 2022 un attacco informatico condotto dalla Federazione Russa ha preso di mira la rete satellitare KA-SAT, gestita da Viasat, facilitando così l’aggressione militare. Il cyberattacco ha avuto un impatto significativo causando indiscriminate interruzioni di comunicazione e interruzioni in diverse autorità pubbliche, imprese e utenti in Ucraina, oltre a colpire diversi Stati membri dell’Ue”. Lo fa sapere l’alto rappresentante della politica estera Ue, sottolineando che è la prima volta che l’Ue accusa direttamente Mosca di cyberattacchi. Ha poi aggiunto che “i cyberattacchi contro l’Ucraina, anche contro le infrastrutture critiche, potrebbero estendersi ad altri Paesi e causare effetti sistemici, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini europei”.

h. 12.50 | “Decine di cadaveri russi abbandonati in strada“. Lo afferma il capo militare di Karkiv

Decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villaggi liberati dai soldati ucraini nella regione di Kharkiv. Lo ha affermato su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale Oleg Sinegubov, riportato da Ukrinform. “Troviamo i loro corpi per le strade, nelle case, non sono stati nemmeno sepolti, li hanno lasciati nelle discariche. Quando si ritirano, non prendono i corpi dei loro soldati. Ciò testimonia ancora una volta la loro etica, i principi e le regole di guerra”, ha detto Sinegubov.

I cadaveri dei militari russi abbandonati in strada a Karkiv

h. 11.47 | Azov: nelle ultime 24 ore ben 34 attacchi aerei sull’acciaieria ucraina

Nelle ultime 24 ore l’esercito russo ha effettuato 34 attacchi aerei sul territorio dello stabilimento Azovstal di Mariupol, inclusi 8 con bombardieri strategici. Lo afferma un messaggio del battaglione Azov sul Telegram ripreso da Unian. Le unità russe stanno usando “l’artiglieria navale, razzi Mirs, Ur-77, carri armati. Non smettono di cercare di catturare l’acciaieria e continuano a effettuare assalti quotidiani con il supporto della fanteria“, scrive il reggimento accerchiato nell’impianto siderurgico.

h. 11.39 | Capo dell’Oms a Kiev: “In Ucraina colpite 200 strutture sanitarie, ma visto pure capacità di ripresa”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha verificato 200 attacchi a strutture sanitarie in Ucraina dall’inizio della guerra. Lo ha detto oggi il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, sollecitando la Russia “a fermare questa guerra“. Parlando da Kiev, dopo aver trascorso due giorni in Ucraina, il direttore dell’Oms ha detto di essere “profondamente commosso” da ciò che ha visto e sentito. “C’è una medicina che l’Oms non può fornire, e di cui l’Ucraina ha bisogno più di ogni altra, ed è la pace. Il mio messaggio a tutto il popolo ucraino è che l’Oms è con voi”. E ancora: “Continuiamo a chiedere alla Federazione Russa di fermare questa guerra”. Ghebreyesus ha aggiunto che “nonostante la devastazione in Ucraina si vede una straordinaria capacità di ripresa”.

h. 11.15 | Embargo Ue sul petrolio russo, per Parigi accordo possibile entro una settimana

L’intesa sul progetto di embargo europeo sul petrolio russo è possibile “entro la settimana”. Ad anticiparlo è stato il sottosegretario francese agli Affari Europei, Clément Beaune, intervenendo su Lci. “Credo che si potrà avere un accordo in settimana, ci si lavora intensamente. E’ probabilmente una questione di giorni“, ha affermato.

h. 11.10 | Ucraina, il Ministro degli Esteri tedesco in visita a Bucha insieme al suo omologo olandese

È arrivata martedì in Ucraina il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, il più alto funzionario del governo tedesco a visitare il Paese dall’inizio dell’invasione della Russia, il 24 febbraio scorso. La sua prima tappa a sorpresa è stata nella città di Bucha, vicino a Kiev, dove le forze russe sono accusate di aver commesso atrocità. Mosca, che ha ripetutamente negato di prendere di mira i civili, ha definito “falsificazione mostruosa” volta a denigrare l’esercito russo, l’accusa secondo cui le sue forze avrebbero giustiziato civili a Bucha mentre occupavano la città. Insieme a Baerbock vi è il ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra che ha cominciato la sua tappa da Irpin, uno dei sobborghi di Kiev più colpiti dai bombardamenti.

Il ministro tedesco in visita in Ucraina

h. 10.53 | Mariupol, bandiera ucraina sventola ancora sull’acciaieria Azovstal

“I tentativi russi di assalto da terra dell’acciaieria Azovstal di Mariupol non stanno avendo successo: la bandiera ucraina sventola in cima a un edificio dell’impianto siderurgico”. Lo scrive il consigliere del sindaco Petro Andriushchenko su Telegram, citato da Ukrinform. Andriushchenko ha anche postato un video dove si vedono numerose esplosioni all’interno dell’acciaieria. Le immagini mostrano la bandiera ucraina ancora sull’acciaieria.

h. 10.22 | Giornalista e blogger ucraina uccisa nella regione di Kiev. La morte risale all’11 marzo scorso

La giornalista e blogger ucraina Oksana Gaidar è rimasta uccisa nei bombardamenti nella regione di Kiev. Lo ha reso noto il presidente dell’Unione nazionale dei giornalisti dell’Ucraina Sergiy Tomilenko, citato da Unian, spiegando che la morte risale all’11 o 12 marzo, quando l’artiglieria russa ha colpito Shevchenkove, nel distretto di Brovary. La giornalista è morta insieme con la madre Lydia. Oksana Gaidar era nota per le sue pubblicazioni storiche e i post sui social media sotto lo pseudonimo di Ruda Pani, in cui criticava le ambizioni imperiali del governo russo e il desiderio di stabilire il controllo sull’Ucraina. Tomilenko ha aggiunto che Gaidar ha scritto i suoi saggi e commenti da Mosca, dove aveva vissuto con il marito e il figlio, ma era tornata in Ucraina per stare vicino alla madre dopo l’inizio dell’invasione russa. L’ultimo tweet di Gaidar è datato 11 marzo, diceva che a Shevchenkove non c’era la luce e c’erano difficoltà con internet.

h. 10.05 | Coldiretti: porti chiusi in Ucraina bloccano 25milioni di tonnellate di cereali

Quasi 25 milioni di tonnellate di cereali, tra grano, mais e altri prodotti sono bloccati nei magazzini ucraini in attesa di essere spediti, con un impatto devastante sugli approvvigionamenti di numerosi Paesi in via di sviluppo ma anche su quelli ricchi. E’ quanto stima la Coldiretti su dati del Wfp. L’Ucraina, ricorda la Coldiretti, esporta nel mondo il 10% del frumento tenero destinato alla panificazione per un totale di oltre 18 milioni di tonnellate ma anche il 15% del mais per oltre 27 milioni di tonnellate. Il blocco delle spedizioni dai porti del Mar Nero sta alimentando l’interesse sul mercato delle materie prime agricole della speculazione. Una situazione che nei Paesi ricchi genera inflazione e mancanza di alcuni prodotti ma in quelli poveri allarga l’area dell’indigenza alimentare con il rischio di carestie in Africa e in Asia.

h. 09.40 | Kiev: sotto le macerie di un palazzo a Izyum i corpi di 44 civili uccisi

I corpi di 44 civili sono stati trovati sotto le macerie di un palazzo a Izyum, nella regione di Kharkiv, nell’ovest dell’Ucraina. Lo fa sapere il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, su Telegram, secondo quanto riporta l’agenzia ucraina Unian. “Nella città di Izyum temporaneamente occupata, dalle macerie di un edificio di cinque piani distrutto dagli occupanti nella prima decade di marzo, sono stati trovati i corpi di 44 civili. Questo è un altro orribile crimine di guerra degli occupanti russi contro i civili”, ha detto.

h. 09.20 | Il Ministero della Difesa ucraino: “I russi stanno assaltando l’acciaieria di Azovstal“

Le forze russe stanno conducendo “operazioni di assalto” all’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove centinaia di combattenti ucraini continuano a resistere sotto gli attacchi. Lo ha detto il Ministero della Difesa di Kiev, secondo quanto riporta la Bbc. Un consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko, ha precisato che l’esercito russo ha iniziato ad assediare la fabbrica dopo che un convoglio Onu ha lasciato la regione di Donetsk. I russi hanno cercato di far saltare un ponte usato per le evacuazioni, ha spiegato, per bloccare gli ultimi combattenti rimasti all’interno.

h. 09.05 | Kiev sostiene che Mosca ha perso 26mila soldati e 1170 tank

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina la Russia ha già perso 26.000 soldati, 1.170 carri armati 2.808 veicoli corazzati da combattimento e 519 sistemi di artiglieria. Lo fa sapere lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, secondo quanto riportano i media

h. 08.55 | La Procura Generale di Kiev: più di 10mila crimini di guerra, uccisi 226 bambini

Sono 10.619 i crimini di guerra e di aggressione registrati da inizio conflitto in Ucraina. Lo fa sapere la Procura Generale di Kiev, diffondendo una sintesi dell’attività svolta dal 24 febbraio. La quasi totalità dei crimini di guerra riguardano il mancato rispetto del diritto bellico, 49 la pianificazione, la preparazione e l’avvio di un conflitto d’aggressione e 15 la propaganda. Dall’inizio del conflitto alla Procura Generale risultano 226 bambini uccisi e 416 feriti, ma si tratta di un bilancio provvisorio, poiché – precisa l’ufficio del pg – non tiene pienamente conto di ciò che è avvenuto nei luoghi in cui le ostilità sono ancora in atto.

h. 08.20 | L’Alto Commissario Onu: guerra Russia-Ucraina morti almeno 3381 civili

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha confermato la morte di 3.381 civili e il ferimento di 3.680 nella guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio. Tuttavia, l’organizzazione sottolinea che i numeri reali sono molto più alti, “perché le informazioni provenienti da alcuni luoghi dove si stanno svolgendo intense ostilità sono ritardate e molte notizie di vittime civili devono ancora essere confermate. Ciò vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (Oblast’ di Donetsk), Izyum (Oblast’ di Kharkiv) e Popasna (Oblast’ di Luhansk), dove ci sarebbero stati numerosi morti e feriti tra i civili”.

h. 07.50 | Missili ipersonici su Odessa, colpito anche un hotel

Tre missili Kinzhal – i nuovi missili ipersonici della Russia – sono stati sparati da un aereo su un hotel nella zona di Odessa, colpito anche un centro commerciale con altri sette missili. È il bilancio fatto Sergey Bratchuk, portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa, citato dalla Cnn che ha geolocalizzato e verificato l’autenticità di due video che circolano sui social e mostrano danni significativi alla struttura turistica di Zatoka. Le unità russe hanno attaccato ieri la città usando sottomarini, navi e aerei. La Cnn afferma che non è chiaro perché sia stato colpito l’albergo e chi o cosa potesse ospitare.

h. 05.42 | Finlandia, la ministra: “Richiesta ingresso nella Nato molto probabile“

E’ “molto probabile” che la Finlandia chieda l’ingresso nella Nato. Lo afferma il ministro finlandese agli Affari Europei, Tytti Tuppurainen in un’intervista alla Cnn. Precisando che una decisione non è ancora stata presa, il ministro spiega come una possibile adesione alla Nato è una “risposta naturale” alla guerra della Russia in Ucraina. Il ministro si augura un “breve processo di ratifica” nel caso in cui la Finlandia chiedesse l’adesione.

h. 04.08 | Il Giappone annuncia nuove sanzioni contro la Russia

Il Giappone ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia allungando la lista delle persone di cui saranno congelati i beni e con un bando sulle esportazioni di prodotti all’avanguardia a gruppi russi anche nel campo della riucerca scientifica. Poco prima dell’annuncio di Tokyo, il ministro dell’Industria, Koichi Hagiuda, ha spiegato che saranno decise le modalità e le tempistiche dell’embargo sul petrolio russo concordato dai leader del G7 e ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti per garantire la stabilità delle forniture per la terza economia mondiale.

h. 02.08 | Kiev: 7 missili su Odessa, almeno un morto e 5 feriti

Si contano almeno un morto e 5 feriti a Odessa a seguito di una serie di attacchi russi sferrati nelle ultime ore. In tutto sono stati lanciati 7 razzi di vecchio modello, riferisce il Comando operativo Sud ucraino citato dalla Ukrainska Pravda. Hanno causato una serie di incendi, tra cui uno in un centro commerciale, ha spiegato un portavoce dell’Ova di Odessa, Serhiy Bratchuk. Testimoni oculari riferiscono di almeno quattro esplosioni in città.

h. 01.55 | Zelensky presenta a Ue seconda parte del questionario per l’ingresso

“Oggi abbiamo compiuto un altro passo, molto importante e non solo formale, nel nostro cammino verso l’Unione europea. L’Ucraina ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogni Paese che aspira a far parte dell’Unione Europea. Di solito ci vogliono mesi. Ma abbiamo fatto tutto in poche settimane“. Lo afferma il presidente ucraino Volodymir Zelensky sul suo canale Telegram.

h. 01.40 | Biden: “Putin calcolatore, ma preoccupa che non abbia una via uscita“

Joe Biden definisce Vladimir Putin un “calcolatore” e si dice preoccupato dalla possibilità che non abbia trovato una via di uscita dalla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti stanno cercando di capire cosa intenda fare, afferma il presidente americano nel corso di una raccolta fondi a porte chiuse, secondo quanto riportato dai media americani. “Putin credeva di poter spezzare la Nato e l’Unione Europea“, avrebbe detto anche il presidente Usa.

h. 00.45 | Kiev, missile russo distrugge il Monastero di San Giorgio usato come rifugio

Un missile russo ha distrutto il Monastero di San Giorgio della Santa Dormizione di Svyatogorsk, nell’Ucraina orientale, dove trovavano rifugio molti civili. Era già stato danneggiato lo scorso 12 maggio e diversi erano stati i feriti. Lo riferisce l’agenzia Ukrinform sul suo canale Telegram. L’Eremo, che risale al 1526, ricordato come “sentinella contro i tartari di Crimea“, appartiene al Patriarcato di Mosca e sorgeva sulla sponda destra del fiume Severskij Donec, affluente del Don. Nel 1637 fu costruita la Cattedrale della Santa Dormizione nella parte superiore del monte fatto di labirinti e passaggi.

h. 00.30 | La Camera Usa verso voto sul piano di aiuti da 40 miliardi

Negli Stati Uniti i democratici alla Camera puntano a votare nei prossimi giorni, forse già martedì, il pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari per l’Ucraina. Le risorse possono essere approvate dalla Camera con una maggioranza semplice, ma in Senato i democratici avranno bisogno di almeno 60 voti e dell’appoggio dei repubblicani. Al momento il Senato non è d’accordo sul provvedimento che la Camera intende votare.

h. 00.15 | Premio Pulitzer speciale ai giornalisti ucraini

Il Pulitzer ha annunciato un premio speciale per i giornalisti ucraini “per il coraggio, la perseveranza e la devozione alla verità”. Tra gli altri vincitori il Washington Post e il New York Times.

h. 00.02 | Biden a Difesa “Stop fuga notizie su intelligence a Kiev”

Il presidente americano Joe Biden ha intimato ai vertici della sicurezza di mettere fine alla fuga di notizie sulla condivisione da parte degli Usa di informazioni di intelligence con l’Ucraina. Lo riferisce la Cnn citando una fonte interna, secondo la quale il capo della Casa Bianca la settimana scorsa ha parlato con il segretario alla Difesa, Llyod Austin, il direttore della Cia William Burns e il direttore della intelligence nazionale Avril Haines, dopo che sui media era circolata la notizia che informazioni fornite dagli Usa avevano aiutato gli ucraini a uccidere generali russi. A loro Biden ha sottolineato come queste fughe di notizie non aiutano e devono finire. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha riferito che il presidente era “contrariato” e considerava “un errore” quanto accaduto.

h. 00.01 | Biden firma la legge usata contro Hitler, Zelensky ringrazia

Il presidente americano Joe Biden ha firmato una legge per velocizzare l’invio di armi all’Ucraina, ispirata ad una misura del 1941 usata per fornire equipaggiamenti ai britannici che combattevano contro Hitler. Una firma definita “un passo storico” dal presidente ucraino. “Sono convinto che insieme vinceremo ancora, e difenderemo la democrazia in Ucraina e in Europa, come 77 anni fa”, ha scritto Zelensky su Twitter.