Guerra Russia-Ucraina. Sirene antiaeree nella notte in molte città. Distrutto l’aeroporto di Dnipro

Lunedì 11 aprile, si apre una nuova settimana di guerra e sofferenza in Ucraina e la parola “accordo” appare sempre meno presente nelle parole dei protagonisti e mediatori . Infatti, nonostante gli sforzi dei possibili mediatori si contrappongono le testimonianze quotidiane di nuove atrocità commesse da parte dell’esercito russo ai danni di civili, in quella che Mosca ha battezzato dall’inizio come “operazione speciale” ed invece ogni giorno che passa assume i connotati di una guerra sempre più sporca.

Gli Stati Uniti puntano il dito direttamente contro il Cremlino e Putin , consapevoli del modus operandi delle loro forze armate. E il cambio al vertice del comando delle operazioni, ora affidato al generale Aleksandr Dvornikov, preceduto dall’eco di altre atrocità commesse dai russi al suo comando in Siria, lascia intendere che il terrore per Mosca sia una precisa e consapevole strategia per fiaccare la resistenza ucraina.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 02.50 | Nyt: russi pronti a offensiva tra Izium e Dnipro

La Russia è pronta a un’offensiva militare tra Izium e Dnipro, n ell’est dell’Ucraina. Lo sostengono alcuni analisti statunitensi interpellati dal New York Times, che prevedono nei prossimi giorni un attacco nel Donbass. L’offensiva dovrebbe iniziare nella cittadina di Izium e proseguire fino a Dnipro, considerata un «obiettivo strategico». Gli analisti – riporta il Nyt – hanno esaminato alcune immagini satellitari che mostrano centinaia di veicoli militari in movimento verso Izium, situata a circa 230 chilometri a est di Dnipro.

h. 02.40 | Kadyrov: “Dopo Mariupol prenderemo anche Kiev“

Torna a farsi sentire anche il presidente ceceno Ramzan Kadyrov, con un video pubblicato su Telegram. Secondo Kadyrov, la prossima offensiva russa non avrà come obiettivo solo il Donbass e la città portuale di Mariupol, nel Sud dell’Ucraina, ma muoverà anche sulla capitale Kiev ed altre città. “Dapprima saranno liberate Luhansk e Donetsk, poi tutte le altre“

h. 02.36 | Sirene antiaeree nelle città a Sud e Est, da Odessa a Kharkiv e Izium

L’allarme aereo è tornato a suonare nel sud e nell’est dell’Ucraina . L’allerta è scattata questa notte poco dopo le 3 locali (le 2 in Italia) in varie città, da Odessa a Zaporizhia, da Kharkiv a Izium, fino a Poltava. I cittadini sono stati invitati dalle autorità a ripararsi nei rifugi.

h. 01.52 | Esperti Usa: i russi avanzano a Mariupol, città divisa in due

Le forze russe hanno conquistato nuovo territorio a Mariupol nelle ultime 24 ore, riuscendo a dividere in due la città portuale ucraina assediata ormai da settimane. Lo afferma – come riportato dal Guardian – l’equipe di esperti dell’Institute for the Study of War, con sede a Washington, nel suo ultimo report. I restanti difensori ucraini – si stima circa 3.000 combattenti – si trovano nel porto principale a sud-ovest e nell’acciaieria Azovstal a est.

h. 01.27 | Il presidente ucraino Zelensky alla nazione: “Questa settimana sarà cruciale: i russi preparano operazioni su vasta scala a Est“

Con un messaggio diffuso stanotte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto mettere in guardia la nazione: “Questa settimana potrebbe essere cruciale per l’esito della guerra“. “Le truppe russe – ha spiegato – si stanno predisponendo per operazioni militari su larga scala nell’Est del nostro Paese”. Zelensky ha accusato la Russia di aggirare le sue responsabilità sui crimini di guerra: “Quando non si ha il coraggio di ammettere i propri errori, di chiedere scusa, di adattarsi alla realtà e imparare, ci si trasforma in mostri. E se il mondo li ignora, allora i mostri decidono che è il mondo a doversi adattare a loro. Bene, l’Ucraina fermerà tutto questo. Verrà il giorno in cui dovranno ammettere tutto”. Zelensky si è quindi rivolto all’Occidente, in particolare alla Germania, perché provveda a una maggiore assistenza dell’Ucraina. Durante i colloqui con il cancelliere Scholz, il presidente ucraino ha detto di aver discusso su “come rafforzare le sanzioni contro la Russia per arrivare a ottenere la pace. Mi fa piacere – ha aggiunto – notare che la posizione della Germania è recentemente cambiata a favore dell’Ucraina. Cosa che considero assolutamente logica”.

h 01.08 | The Times: «Svezia e Finlandia entreranno a far parte della Nato entro l’estate»

h. 00.55 | Intelligence Gb: nuove prove di crimini guerra russi. “Persistono accuse di violenze sessuali commesse da militari”