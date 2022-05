Guerra Russia-Ucraina. Putin celebra il  9 maggio senza vittoria, sessanta morti nella scuola bombardata dai russi. 

Settantacinquesimo giorno di guerra in Ucraina . Kiev annuncia di avere sessanta morti nella scuola bombardata dai russai. I sopravvissuti nella scuola ucraina descrivono l’orrore, mentre Vladimir Putin si appresta oggi a celebrare la festa del 9 maggio senza poter esibire alcuna vittoria, neanche la conquista definitiva di Mariupol. “La vittoria sarà nostra e sconfiggeremo la feccia nazista” sono state le parole della vigilia di Putin, alle quali ha risposto con un video il presidente ucraino Zelensky: “Il male è tornato 77 anni dopo, ma la Russia è sola”.

La moglie del presidente americano, Jill Biden , ha compiuto una visita lampo in Ucraina per incontrare la first lady di Kiev. Da Jill Biden a Trudeau agli U2, l’abbraccio del mondo a Kiev. Draghi atteso negli Usa da Biden, spinge per il cessate il fuoco. I leader del G7 giurano di eliminare gradualmente il petrolio russo, e si impegnano ad applicare nuove sanzioni e mettere al bando il petrolio russo, ma la decisione dell’Ue slitta ancora, mentre il Regno Unito ha stabilito misure che colpiscono anche la Bielorussia.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 07.17 | Kiev: Mosca schiera 6 navi in Mar Nero con missili balistici

La Russia ha schierato sei navi e due sottomarini nel Mar Nero, davanti alle coste ucraine: lo ha reso noto l’Esercito ucraino, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Il Comando operativo meridionale dell’Ucraina ha precisato che le navi sono pronte al combattimento e sono equipaggiate con oltre 50 missili da crociera.

h. 07.05 | Borrell: “Per ricostruire Paese sequestrare riserve Mosca”

L’Ue dovrebbe impadronirsi delle riserve russe per ricostruire l’Ucraina. Lo afferma Josep Borrell, l’alto rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera, in una intervista al Financial Times. Borrell ha affermato che gli Stati Uniti hanno preso il controllo di miliardi di dollari di beni appartenenti alla banca centrale afgana, in parte per risarcire potenzialmente le vittime del terrorismo e per gli aiuti umanitari al Paese, e che sarebbe logico considerare passi simili con le riserve russe.

h. 06.50 | Mosca, in strada soldati e mezzi militari

Impressionante sfoggio di potenza militare a Mosca dove sono già in strada soldati, blindati e attrezzature militari che tra qualche ora sfileranno sulla Piazza Rossa per l’attesa parata che celebra il Giorno della Vittoria. Coinvolti 11mila tra ufficiali, sergenti, soldati, cadetti, membri del movimento giovanile Yunarmiya, unità del ministero delle situazioni di emergenza, della Guardia nazionale russa e degli agenti di frontiera dell’Fsb. Tutti fileranno in 33 colonne in marcia. Ci sono anche 131 unità di armamenti ed equipaggiamenti, 77 aerei ed elicotteri. Per l’occasione tornerà in volo, dopo 12 anni, anche l’Ilyushin-80 modificato che dovrebbe permettere a Vladimir Putin di dirigere il Paese in caso di attacco nucleare. L’aereo, che non ha finestrini se non nella cabina di pilotagggio, può rimanere in cielo per giorni senza atterrare, grazie al rifornimento in volo.

h. 06.13 | Mosca: autorità Zaporozhye impediscono evacuazione residenti

Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha accusato le autorità di Zaporozhye di detenere con la forza i residenti della città e di usarli come scudi umani. Lo riferisce l’agenzia Interfax. Secondo Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, l’amministrazione cittadina “ha vietato l’evacuazione dei civili”. Mizintsev ha anche accusato l’esercito ucraino di aver piazzato delle postazioni militari nei pressi di una scuola a Kramatorsk e di un ospedale a Kharkiv.

h. 06.01 | Guterres sconvolto dall’attacco russo sulla scuola

Il Segretario generale delle Nazioni Unite si è detto sconvolto dall’attacco che ha colpito una scuola a Bilohorivka, in Ucraina, dove secondo Zelensky sarebbero morte 60 persone. Lo riferisce il portavoce del segretario generale, Stéphane Dujarric, sottolineando come in questa guerra, come in tanti altri conflitti, siano i civili a pagare il prezzo più alto. Per il Segretario generale, i civili e le infrastrutture civili devono essere sempre risparmiati, la guerra deve finire e la pace deve essere stabilita in linea con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale.

h. 04.52 | Tokyo eliminerà gradualmente le importazioni di petrolio russo

Il primo ministro Fumio Kishida, dopo l’incontro del G7 e in linea con le decisioni prese dai leader, incontrando i giornalisti ha riferito che il governo ha preso la “difficile decisione” di interrompere l’importazione di greggio russo in più fasi, ma non ha fornito una tempistica esatta. Kishida, il cui Paese nel 2021 ha importato il 4% del suo greggio dalla Russia, ha aggiunto che manterrà gli interessi nei progetti petroliferi avviati per ridurre al minimo gli effetti negativi sulla vita dei giapponesi.