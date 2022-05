Guerra Russia-Ucraina. Missione Azovstal conclusa, evacuati 264 soldati e 53 feriti. Zelensky: “Gli eroi ci servono vivi”. Dentro la fabbrica sono rimasti dei combattenti￼

Ottantaduesimo giorno di guerra . E’ finita L’attesa per i soldati nello stabilimento siderurgico Avoistal di Mariupol, bombardato giorno e notte dai russi : i feriti sono stati caricati sui bus e trasferiti in territorio controllato dai filorussi. Anche la Svezia segue la Finlandia e farà domanda domani: subito nella Nato. Secondo Mosca “un errore che avrà vaste conseguenze”. La Finlandia ha chiesto ufficialmente l’ingresso nella Nato: «Si apre una nuova era», dice il presidente Niinisto. Per la premier Sanna Marin «la minaccia nucleare è molto seria, non possiamo più credere che ci sarà un futuro di pace accanto alla Russia restando da soli». Superato il no della Turchia, che chiede però di interrompere il sostegno al Pkk. Mercoledi 18 maggio l’incontro a Roma a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi.

Il Cremlino interviene con il suo portavoce Dmitrij Peskov , attribuendo all’Occidente la responsabilità di avere isolato Mosca e ritenendo “le azioni contro la Russia una vera guerra“. Il portavoce ha anche affermato: “A volte sembra che l’esistenza stessa della Russia sia motivo d’irritazione per l’Occidente, pronto a fare qualsiasi cosa per impedirci di svilupparci a modo nostro e di vivere come vogliamo“. Poi ha lanciato un avvertimento: “La Russia non può essere isolata. Ai nostri tempi è impossibile isolare un sesto della terra sia politicamente, economicamente, diplomaticamente o a livello mediatico”.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 10.18 | La Svezia firma la richiesta di adesione alla Nato

La ministra degli Esteri svedese, Ann Linde, ha firmato questa mattina la domanda di adesione della Svezia alla Nato: lo riporta la Cnn. La firma rappresenta il passo formale di Stoccolma verso l’ingresso nell’Alleanza, diretta conseguenza dell’annuncio dato ieri dalla premier, Magdalena Andersson. “Siamo arrivati a una conclusione che è la migliore per la Svezia“, ha detto Linde. “Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma riteniamo che potrebbe volerci fino a un anno”. La domanda, ha aggiunto la ministro, sarà presentata probabilmente domani, insieme alla Finlandia, e poi sarà esaminata dalla Nato. Lo riportano i media locali.

h. 10.00 | Cremlino: azioni dell’Occidente contro la Russia sono una guerra

“Le azioni dei Paesi occidentali nei confronti della Russia sono una guerra, sarebbe più corretto ora indicare i Paesi non amici come ostili”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov riportato dall’agenzia russa Interfax. Inoltre, ha aggiunto: “La Russia non può essere isolata politicamente, economicamente o nella sfera dell’informazione”. E ancora: “Gli ucraini sono persone pacifiche e di talento, fraterne alla Russia, ma sono state ingannate per molto tempo”.

9.50 Kiev: 27.900 soldati russi uccisi dall’inizio della guerra

Sono almeno 27.900 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione: lo rende noto l’esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l’esercito indica che dopo 83 giorni di conflitto si registrano anche 201 caccia, 167 elicotteri e 436 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.235 carri armati russi, 578 pezzi di artiglieria, 3.009 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 97 missili da crociera, 198 lanciamissili, 13 navi, 2.109 tra veicoli e autocisterne per il trasporto del carburante, 90 unità di difesa antiaerea e 43 unità di equipaggiamenti speciali.

9.35 Ucraina, attacco russo respinto a Severodonetsk

Le Forze armate ucraine hanno respinto l’attacco dell’esercito russo in direzione degli insediamenti di Hirske, Zolote e nel villaggio di Syrotine vicino alla città orientale di Severodonetsk, dove le truppe di Mosca sono state costrette a ritirarsi con pesanti perdite. Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai. “I bombardamenti di artiglieria hanno causato danni a nove case a Hirske e sei a Zolote. Assaltando la comunità di Hirske, i russi sono stati costretti a ritirarsi, come nella zona di Syrotine, vicino a Severodonetsk. Le perdite del nemico sono numerose“, ha affermato Gaidai aggiungendo che ieri sono stati respinti undici attacchi russi in prima linea. “Sono stati distrutti il sistema missilistico antiaereo Tor, cinque carri armati, sei sistemi di artiglieria (di cui tre Mlrs), 12 unità di veicoli corazzati da combattimento, un veicolo“, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare regionale.

h. 09.18 | Mamma foto simbolo: “Usata per dire bugie sulla guerra in Ucraina”

Marianna Vyscemyrska, la mamma simbolo dell’ospedale di Mariupol, parla per la prima volta ai media occidentali e racconta l’esperienza di quel nove maggio, quando in stato di gravidanza avanzato, avvolta in un piumino, con la fronte insanguinata fugge dal reparto maternità dell’ospedale appena bombardato dai russi diventando una delle immagine più iconiche della guerra in Ucraina. Oggi, nella sua prima intervista a un importante media occidentale ha dichiarato: “La mia foto è stata usata per diffondere bugie sulla guerra“. E ha spiegato alla Bbc com’è stato finire al centro di una campagna di odio e disinformazione proprio mentre la figlia Veronika stava per nascere. “Ho ricevuto minacce che sarebbero venuti a cercarmi, che sarei stata uccisa, che mio figlio sarebbe stato fatto a pezzi”, ha aggiunto. Il 9 marzo, ha ricordato, stava chiacchierando con altre donne nel reparto maternità quando un’esplosione ha scosso l’ospedale. Si è tirata una coperta sulla testa. Poi una seconda esplosione: “Si sentiva volare tutto intorno, schegge e altro. Il rumore mi è risuonato nelle orecchie per molto tempo”. Le donne si sono riparate nel seminterrato con altri civili. Dopo, quando le foto scattate dall’Ap hanno fatto il giro del mondo, “alcuni dicevano che ero un’attrice, altri che mentivo perchè non c’erano raid aerei”, ha raccontato. Anche alcuni che considerava amici non le credono: “È un peccato quando le persone che conosco credono in qualcosa che io non ho fatto“. Marianna ha confermato che l’ospedale stava sicuramente curando lei e altri pazienti, contrariamente alle affermazioni di Mosca secondo cui l’edificio non funzionava come struttura sanitaria.

h. 09:04 | Il ministro delle Finanze tedesco Lindner: «Il gas russo? Serve alle aziende»

“Siamo al fianco dell’Ucraina, spalla a spalla, e siamo pronti a decidere nuove sanzioni – ha dichiarato a quattro giornali europei Christian Lindner, ministro delle Finanze tedesco e presidente di turno del G7 – “La nostra intenzione è isolare la Russia politicamente, finanziariamente e in termini economici. Intanto le conseguenze economiche sono gravi, soprattutto nei Paesi a basso reddito, a causa dell’aumento dei tassi di interesse e dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati internazionali. Dobbiamo lavorare insieme per stabilizzare l’economia globale. Ma la responsabilità di queste conseguenze economiche è della guerra della Russia all’Ucraina. Non delle sanzioni“.

h. 08.55 | Ucraina, Letta (Pd): “Negoziati veri per la pace”

“Da qualche giorno si respira un’aria un pò meno cupa, meno pessimista. Spero che questo consenta di fare significativi passi avanti. Credo sia stato molto importante il viaggio di Draghi a Washington. E anche che la decisione di Svezia e Finlandia di chiedere l’ingresso nella Nato abbia smosso le acque: sia per i toni molto secchi con cui lo hanno annunciato, sia per il fatto che è una cosa di portata davvero enorme, se si pensa che, dopo il Vaticano e la Svizzera, sono sempre stati i Paesi più neutrali del mondo. Se hanno deciso di fare questo passo significa che la minaccia di Putin è talmente evidente che non hanno avuto scelta”. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta, in un’intervista alla Gazzetta di Parma in occasione della visita alla redazione, ieri mentre era in Emilia per alcuni appuntamenti elettorali verso le Comunali.

h. 08.30 Mosca, bombardamento ucraino sulla regione russa di Kursk

La regione di Kursk, al confine con l’Ucraina, è stata colpita da un nuovo bombardamento delle forze di Kiev, che hanno colpito il villaggio di Alekseeva, senza causare feriti. Lo riferisce Roman Starovolt, governatore della regione su Telegram. Starovolt ha affermato che l’insediamento è stato colpito con “armi di grosso calibro” e che tre case e un edificio scolastico sono stati danneggiati. L’attacco è stato respinto da una controffensiva russa, ha aggiunto il governatore.

h. 0 8.10 Ucraina, “scambio” tra soldati di Azovstal e prigionieri russi

Il ministero della Difesa ucraino ha spiegato che nelle prossime ore avranno luogo ulteriori “procedure di scambio”, formula che lascia intendere che l’evacuazione dei difensori di Mariupol, per lo più soldati della 36^ Brigata di Fanteria Marina e combattenti del reggimento Azov, sia avvenuta in cambio della consegna di prigionieri russi.. “Per quanto riguarda i difensori che ancora rimangono nel territorio di Azovstal, tutte le necessarie misure di soccorso sono adottate dallo Stato“, afferma il ministero in un messaggio su Telegram, “grazie ai difensori di Mariupol, l’Ucraina ha avuto tempo vitale per accumulare riserve, riorganizzare e mobilitare le forze e ricevere assistenza dagli alleati“. L’esercito di Kiev, in una dichiarazione pubblicata su Facebook, ha affermato che la resistenza dell’acciaieria ha ritardato lo schieramento di 20 mila soldati in altre aree dell’Ucraina e ha impedito a Mosca di impadronirsi rapidamente della città di Zaporizhzhia.

Vigili del fuoco tentano di spegnere l’incendio provocato dalle esplosioni

h. 07:20 | Gb: Mosca aumenta uso bombardamenti indiscriminati

Le forze armate di Mosca “si stanno affidando sempre più a bombardamenti indiscriminati di artiglieria, probabilmente a causa di limitate capacità di acquisire i bersagli e della riluttanza a rischiare di far volare con costanza aerei da combattimento oltre le proprie linee“. È quanto si legge nell’ultimo bollettino dell’Intelligence militare britannica.