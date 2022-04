Guerra Russia-Ucraina. missili su Odessa, reso inutilizzabile l’aeroporto. Scambio di prigionieri: 14 ucraini rilasciati dai russi, anche una donna incinta

Nel giorno di guerra numero 66 i missili russi colpiscono l’aeroporto di Odessa. E ci sono nuovi bombardamenti russi su Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina. Colpite anche 2 scuole, 20 palazzi e un mezzo della polizia con aiuti sanitari nel Lugansk. Zelensky: “Mosca vuole cancellare la vita nel Donbass“. Secondo i media russi, un caccia di Kiev avrebbe invece bombardato un villaggio della Federazione. Il ministro degli Esteri Lavrov torna sui negoziati svelando che la revoca delle sanzioni è uno dei nodi dei “difficili negoziati” con Kiev. Sul fronte diplomatico, Mosca accusa gli Stati Uniti e i loro alleati di “oppressione neo-coloniale” e di “ostacolare” una soluzione politica del conflitto.

Ma non solo. Il direttore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti russo, Vladimir Yermakov, ha dichiarato all’agenzia russa Tass che “il dialogo strategico con gli Usa è congelato“. Tutto questo mentre in Ucraina si continua a combattere e a morire: la situazione è particolarmente grave a Mariupol, dove militari e civili sono asserragliati nelle acciaierie Azovstal, e nel Donbass.

La cronaca della giornata |

h. 19.15 | Kiev, russi continuano a bombardare Mariupol

L’esercito ucraino ha affermato che gli aerei russi continuano a lanciare attacchi sulla citta’ assediata di Mariupol, concentrandosi sulle acciaierie Azovstal dove si rifugiano truppe e civili. In un post su Facebook, lo Stato maggiore delle forze armate ha anche affermato che l’esercito ucraino ha ripreso il controllo di quattro insediamenti nella regione di Kharkiv.

le acciaierie Azovstal a Mariupol

h. 19.00 | Le mogli dei combattenti Azov: per noi sono dei supereroi

Le mogli e le fidanzate di chi è rimasto a difendere Mariupol e il Sud-Est dell’Ucraina sono molto unite tra loro. “I nostri mariti sono bloccati lì, senza alcuna possibilità di uscire, come anche i civili. Hanno bisogno di essere evacuati. Noi come mogli e fidanzate di tutti questi militari ci siamo unite e vogliamo insieme fare appelli per la loro evacuazione, anche all’Onu“, dice Margherita, di 32 anni. Il suo fidanzato, che sta per compierne 37, è asserragliato nelle acciaierie Azovstal, insieme agli ultimi difensori di Mariupol. Si chiama Viktor, che nonostante “sia un nome piuttosto comune in Ucraina, per me è un segno che deve per forza ottenere la vittoria”, osserva la fidanzata, che con gli occhi che le brillano ripete più volte che per lei “è un Supereroe“. “Ci sentiamo al telefono più o meno una volta alla settimana, ma parlare è molto difficile. Quando mi chiama, cerca di rassicurarmi, mi dice che va tutto bene, ma tramite il marito di mia sorella ho scoperto che Viktor è stato anche ferito e che a volte bevono l’acqua dei caloriferi zuccherata, perché gli manca il cibo. Sono molto preoccupata e allo stesso tempo tanto orgogliosa di lui”, dice Margherita.

h. 18.22 | Zelensky sente leader Svizzera, aiuti e ricostruzione

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha sentito l’omologo svizzero Ignazio Cassis con il quale ha parlato degli “aiuti umanitari provenienti dalla Confederazione”. “Abbiamo discusso dei preparativi per la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina e sul ruolo di mediatore della Svizzera nella fornitura di servizi consolari agli ucraini in Russia”, ha aggiunto il leader di Kiev su Twitter.

18.15 | Morta in attacco a Mariupol Alina Pregudova, 14enne atleta sollevamento pesi

E’ morta, insieme alla madre, in un attacco missilistico a Mariupol, Alina Pregudova, atleta di sollevamento pesi. Appena 14enne era già una candidata a membro della squadra nazionale dell’Ucraina. Lo riferiscono i media locali.

h. 17.55 | Missili balistici nella zona ovest di Odessa. Esplosioni anche in centro

Attacco missilistico nella regione. “Danneggiata la pista dell’aeroporto che non è più utilizzabile. I media e i testimoni ucraini riferiscono di molteplici esplosioni nella città meridionale di Odessa in Ucraina subito dopo le 18 ora locale”. Lo riferisce la Cnn citando un testimone che ha visto almeno un aereo da combattimento sopra la città. Il comando operativo dell’esercito ucraino nel sud del Paese ha confermato su Telegram che la pista dell’aeroporto di Odessa è stata danneggiata. Le esplosioni sono state udite subito dopo che le sirene dei raid aerei hanno suonato in tutta la città.

h. 17.35 | Kiev, nuovo scambio di prigionieri con la Russia

Il vice premier ucraino, Irina Vereshchuk, ha annunciato un nuovo scambio di prigionieri con i russi. Secondo quanto la stessa Vereshchuk ha scritto sui social, “14 ucraini, 7 militari e 7 civili, tra cui una donna incinta, stanno tornando a casa“.

h. 17.30 | Tass, un piccolo gruppo di civili è uscito da Azovstal. Sono 25, tra cui 6 minorenni

Un piccolo gruppo di civili, 25 tra cui 6 minori di 14 anni, è uscito dall’acciaieria Azovstal, a Mariupol. Lo ha riferito la Tass, che si trova sul posto. Nel grande complesso siderurgico ci sarebbero ancora centinaia di civili e un manipolo di militari ucraini. I piani per la completa evacuazione faticano a partire, tra le accuse reciproche di Mosca e Kiev.

h. 17.20 | Zelensky sente Johnson, al centro colloquio, difesa e diplomazia

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha sentito il premier britannico, Boris Johnson, con cui ha discusso “la situazione sul campo e nella citta’ assediata di Mariupol”. “Rimango in contatto con” il premier britannico “Boris Johnson. Abbiamo parlato della situazione sul campo di battaglia e di Mariupol assediata“. Lo ha annunciato su Twitter il presidente ucraino, dopo la cattura di due cittadini britannici da parte dei russi in Ucraina e un video, apparso oggi, che mostra un uomo in abiti mimetici sottoposto a interrogatorio. Lo riporta il The Guardian. Zelensky ha poi aggiunto che con il premier britannico si è “discusso del sostegno difensivo all’Ucraina e degli sforzi diplomatici necessari per raggiungere la pace”

h. 17.05 | Possibile svolta per evacuazione da Mariupol oggi

Ci sono segnali di una possibile svolta per ottenere almeno un corridoio di evacuazione dalla città assediata di Mariupol per oggi. È quanto riferisce il Consiglio comunale di Mariupol sul suo canale Telegram, citato dalla Cnn. Il percorso partirebbe da Port City, che è un centro commerciale. “C’è speranza per l’evacuazione dei residenti di Mariupol verso un territorio controllato dall’Ucraina“, afferma il Consiglio comunale di Mariupol, aggiungendo che sta ancora attendendo conferma. Al momento non è chiaro se l’evacuazione riguarderebbe anche le persone intrappolate nell’acciaieria Azovstal. Complessivamente a Mariupol si trovano circa 100mila persone, pari a un quarto della popolazione pre-guerra.

h. 16.55 | Angelina Jolie filmata in un bar di Leopoli

L’attrice e regista Angelina Jolie è arrivata a sorpresa nella città di Leopoli, in Ucraina. La star, che è Inviato Speciale dell’Unhcr, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, è entrata in un caffé della città con un look ‘minimal’ e senza dare nell’occhio: i capelli raccolti, pantaloni larghi e un enorme zaino. Ma è stata subito ‘paparazzata’ dagli avventori del bar che l’hanno ripresa, come mostra un video diffuso dal canale ucraino Ukraine Now. La Jolie, accortasi si essere ripresa, ha sorriso e salutato i clienti, firmando autografi.

h. 16.44 | Kiev, grazie Draghi, ora più sanzioni e armi pesanti

“Sono tre gli strumenti che possono fermare la Federazione Russia”. Lo ha detto il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak, in un’intervista a Rai News 24: “Il primo, sanzioni forti, soprattutto nel settore energetico. Il secondo, aumentare le forniture militari all’Ucraina, armi necessarie qui adesso, anche per impedire alla Russia di entrare in Europa con le sue mire espansionistiche. Terzo, creare un’immagine completamente negativa della Russia per distruggere il lobbismo residuale russo che ancora c’e’ in alcuni paesi europei”, ha spiegato Podolyak, il quale ha ringraziato il premier italiano Mario Draghi per il sostegno e ha osservato: “Vorremmo che Draghi ponesse ancora maggior accento nella discussione sulla fornitura di armi pesanti all’Ucraina, sulle sanzioni e sulla possibilita’ che l’Ucraina entri adesso nell’Ue“.

h. 16.25 | Russi, attaccato posto di frontiera in regione Kursk

Il posto di frontiera di Krupets, nella regione russa di Kursk, e’ stato ancora obiettivo di colpi di mortaio arrivati dal territorio ucraino. Lo ha denunciato il governatore locale, sottolineando che non ci sono state vittime. Krupets, sempre secondo le autorita’ russe, era stato colpite anche ieri.

h. 16.20 | Media britannici: “Putin verso annuncio guerra totale a Kiev”, forse il 9 maggio

Vladimir Putin potrebbe abbandonare il termine “operazione speciale” per indicare l’invasione dell’Ucraina e parlare di ‘guerra totale‘ a Kiev. Lo riporta l’Independent citando indiscrezioni di funzionari russi e occidentali. In cerca di una “rivincita” per i fallimenti militari, gli alti ufficiali dell’esercito russo – riporta il media britannico – starebbero spingendo il presidente russo ad annunciare il cambiamento durante la parata annuale del Giorno della Vittoria il 9 maggio. La mossa permetterebbe al Cremlino di attivare la legge marziale, coinvolgere i suoi alleati in un aiuto militare e proclamare la mobilitazione di massa.

h. 15.20 | Report Gb su un britannico detenuto da russi: l’uomo sanguinante

Il ministero degli esteri del Regno Unito sta indagando sulle notizie secondo cui un cittadino britannico sarebbe stato arrestato dalla Russia dopo che è emerso un video che mostra un uomo in abiti mimetici sottoposto a interrogatorio. Lo riporta il The Guardian. Nel video, mostrato dalla televisione russa, l’uomo sembra dare il suo nome, Andrew Hill. Parla con un accento inglese, ha il braccio al collo, una benda intorno alla testa e si vede del sangue sulla sua mano. Il video, che non è stato verificato, è stato condiviso online. Il The Guardian ricorda che altri due britannici, Paul Urey e Dylan Healey, volontari in Ucraina per gli aiuti umanitari, sarebbero detenuti dai russi. Con l’accusa di essere delle spie.

h. 15.10 | Nelle nuove foto satellitari Azovstal quasi interamente distrutta

Quasi tutti gli edifici della tentacolare acciaieria Azovstal, l’ultima roccaforte ucraina a Mariupol, sono stati distrutti: lo mostrano nuove immagini satellitari di Maxar Technologies pubblicate dalle Cnn. Ci sono grandi buchi nei tetti, segno rivelatore di un attacco militare, di cui alcuni completamente crollati e alcuni edifici ridotti in macerie. Molti degli edifici residenziali e governativi direttamente a est dell’impianto sono stati completamente distrutti. Non è chiaro dalle immagini satellitari scattate ieri – scrive la Cnn – se siano state distrutte anche strutture sotterranee dove si rifugiano soldati e civili ucraini.

h. 14.55 | Macron a Zelensky, preoccupazione per raid su città e situazione Mariupol

Il presidente francese Macron ha ribadito la sua «forte preoccupazione» per il bombardamento delle città ucraine da parte della Russia e per la «insostenibile situazione» a Mariupol. Lo ha fatto sapere l’Eliseo, a proposito della telefonata tra Macron e l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Il francese, riferisce una nota, «ha riaffermato al presidente Zelensky il suo desiderio di lavorare attivamente durante il suo secondo mandato per ripristinare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, mantenendo sempre uno stretto coordinamento con i suoi partner e alleati europei». Inoltre, «ha ribadito la sua profonda preoccupazione per il proseguimento dei bombardamenti russi sulle città ucraine, in particolare quello avvenuto giovedì a Kiev durante le visite del segretario generale delle Nazioni unite e del primo ministro bulgaro. Ha espresso particolare preoccupazione per l’insostenibile situazione di Mariupol, nonostante i ripetuti appelli al presidente russo affinché rispetti il diritto internazionale umanitario». Macron ha anche promesso di «rafforzare il sostegno a Kiev sul piano delle forniture di armi difensive e di aiuti umanitari».

h. 14.30 | Kiev sequestra le cisterne che hanno rifornito le truppe russe

La Dbr, l’agenzia statale ucraina di indagini, ha sequestrato 51 cisterne bielorusse che alla vigilia dell’attacco di Mosca erano state fatte entrare in territorio ucraino con tremila tonnellate di carburante che, stando alle informazioni fornite dall’agenzia, era destinato a fornire sostegno logistico all’avanzata delle truppe di Mosca nella direzione di Sumy.

h. 14.13 | Sette feriti nel bombardamento del distretto di Pokrovsky, 3 sono bambini

Alle 8.47 di oggi il Servizio di emergenza dell’Ucraina della regione Donetsk ha ricevuto informazioni di un bombardamento avvenuto a Dobropillya, nel distretto di Pokrovsky. Sette le persone rimaste ferite, tra cui tre bambini tra i 5 e i 7 anni. Un 49enne ha riportato una lesione cerebrale ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Dobropol. Il resto dei feriti sta ricevendo cure ambulatoriali.