Guerra Russia-Ucraina. Lavrov: “Reale pericolo di terza guerra mondiale”. Kiev: bombardate 5 stazioni.

La Russia al momento non ritiene il cessate il fuoco “un’opzione possibile“ . All’inizio del terzo mese di guerra, 61° giorno di guerra, Mosca prosegue senza sosta la sua offensiva in Ucraina ed esclude una tregua fino al raggiungimento dei suoi obiettivi militari, dal Donbass all’intera fascia meridionale. Attacchi missilistici hanno colpito cinque stazioni ferroviarie nell’Ucraina occidentale e centrale. Le autorità locali hanno annunciato che i morti sarebbero almeno 5 e i feriti 18 dopo gli attacchi alle stazioni di Zhmerynka e Kozyatyn. «I russi stanno provando a colpire le infrastrutture critiche», hanno aggiunto le fonti locali.

In fiamme due depositi di carburante a Bryansk, città russa situata 150 chilometri a Nord della frontiera ucraina e 380 chilometri a Sud di Mosca. Non è noto se i roghi siano conseguenza di un attacco dall’Ucraina. E il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, minaccia: «C’è il rischio reale di una terza guerra mondiale».

h. 01.29 | Nasce l’orchestra della libertà, tour in Europa e Usa

La “Ukrainian Freedom Orchestra“, un progetto congiunto del Met New York Opera e dell’Opera nazionale polacca, partirà per un tour europeo e americano a partire dal 28 luglio. L’orchestra e’ composta principalmente da musicisti ucraini rifugiati dopo la guerra nel loro paese, cosi’ come da membri ucraini di orchestre europee e da musicisti di Kiev, Odessa, Lviv, Leopoli e Kharkiv.

h. 01.22 | Bulgaria, premier Petkov lancia raccolta fondi: dona un mese stipendio e chiede ai concittadini di fare lo stesso

Il primo ministro della Bulgaria, Kiril Petkov, ha annunciato su Facebook il lancio di una campagna di raccolta fondi per l’Ucraina e ha donato per primo un mese di stipendio, invitando i suoi concittadini a seguire il suo esempio. «Chiedo a tutti i cittadini bulgari che vogliono davvero aiutare l’Ucraina di donare uno stipendio come me. È facile parlare, ma fare è difficile: è tempo che i post su Facebook diventino fondi per l’Ucraina».

h. 01.01 | Bombardate le regioni di Sumy e Mykolayiv

Quattro attacchi sono stati lanciati ieri sera contro la regione nordorientale ucraina di Sumy dal territorio della Russia. Lo riporta il Servizio della guardia di frontiera ucraina, citato dall’agenzia Ukrinform. In particolare, spiega la fonte, armi pesanti sono state sparate dal villaggio russo di Tiotkino in direzione di quello ucraino di Rivne nel distretto di Konotop. Sono state registrate un totale di 15 esplosioni. Si è sentito anche il fuoco di armi leggere nella zona di confine vicino allo stesso villaggio. Altre due esplosioni, a seguito dell’uso di armi pesanti, sono state registrate tra i villaggi di Buniakino e Nova Sloboda nello stesso distretto. In mattinata erano stati lanciati diversi attacchi missilistici sulla città di Ochakiv, nella regione di Mykolayiv.

h. 00.43 | Drone mostra villaggio Novotoshkivka raso al suolo

Non è rimasto molto di Novotoshkivka, un piccolo villaggio a sud-est di Severodonetsk nell’oblast di Lugansk, secondo il nuovo video di droni diffuso dell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk. La CNN ha geolocalizzato e confermato l’autenticità del video. I separatisti sostenuti dalla Russia affermano che gli ucraini l’hanno fatto esplodere quando si sono ritirati dalle loro posizioni nel villaggio. Serhiy Hayday, l’amministratore regionale di Lugansk, ha confermato che le forze ucraine si sono ritirate ma ha affermato sulla sua pagina Facebook che sono stati i russi a decimare il villaggio attraverso ripetuti attacchi aerei. Intervistato dalla televisione ucraina, Hayday ha detto che i russi «continuano a radere tutto al suolo» e che «purtroppo, non ci sono quasi più case rimaste in piedi a Novotoshkivka. Le nostre truppe si sono ritirate un po’, ma non molto, perché non c’era più nulla a cui aggrapparsi, non c’era un posto dove tenere la difesa», ha detto.

h. 00.05 | Ucraina: russi hanno controllo consiglio comunale Kherson

I russi hanno preso il controllo dell’edificio del consiglio comunale di Kherson, nel Sud dell’Ucraina: lo ha reso noto il sindaco della città, Ihor Kolykhayev. Sebbene Kherson sia una città controllata dai russi dall’inizio di marzo, anzi sia l’unica grande città sotto il controllo russo, il consiglio comunale funzionava ancora sotto il controllo ucraino. Il sindaco ha riferito che uomini armati hanno preso il controllo dell’edificio, poi hanno portato via le chiavi e sostituito le guardie di sicurezza ucraine con guardie proprie.

h. 00.01 | Blinken: prove evidenti che la battaglia per Kiev è stata vinta

“Durante il nostro viaggio, io e il segretario alla Difesa Lloyd Austin abbiamo preso un treno per Kiev dalla Polonia. Abbiamo visto persone per le strade e prove evidenti che la battaglia per Kiev è stata vinta”. Lo ha dichiarato su Twitter il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Ma sappiamo – ha aggiunto – che questo è in netto contrasto con altre parti dell’Ucraina, dove l’esercito russo continua a commettere atrocità“. “Gli ucraini si difendono, sono forti e lo stanno facendo con il supporto che abbiamo coordinato letteralmente da tutto il mondo”, ha aggiunto Blinken.