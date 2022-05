Guerra Russia-Ucraina. La Finlandia ufficializza la richiesta di entrare nella Nato. L’intelligence Gb: “L’offensiva russa nel Donbass ha perso impeto”

Ottantunesimo giorno di guerra. Il segretario di Stato Usa Antony Bliken ha assicurato al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba un nuovo invio di armi ed aiuti per sostenere la guerra. Oggi a Stoccolma, il partito socialdemocratico (il primo dal 1917) dovrebbe votare l’intenzione di ingresso e far cadere l’ultimo “diaframma” per l’adesione della Svezia alla Nato. Il vicesegretario della Nato Mircena Geoana, a margine del vertice dei ministri degli esteri dell’Alleanza ha affermato che “l’Ucraina può vincere” mentre Kiev fa sapere che i russi hanno lanciato bombe al fosforo a Mariupol contro l’acciaieria Azovstal.

Mircea Geoana, vice segretario generale NATO a colloqui con il ministro degli esteri tedesco Annalena Baerbock

La vittoria dell’Ucraina all’Eurovision diventa piena di significati e messaggi politici, e Zelensky promette: “Faremo di tutto per ospitare la manifestazione a Mariupol l’anno prossimo” ricevendo un pieno appoggio dai vertici dell’Unione Europea. Nel frattempo il cantante della band si dice pronto a tornare e combattere. Mosca prospetta la “reazione politica” sulla richiesta di adesione alla Nato presentata dalla Finlandia escludendo però “il dispiegamento delle forze nucleari russe nella regione baltica”.

Al vertice Nato di Berlino la Turchia fa marcia indietro ed apre all’adesione dei due Paesi nordici criticando però “l’appoggio ai terroristi kurdi del Pkk“. Ankara offre anche una nave per i feriti di Azovstal, ma Kiev dice: “Verso l’accordo, non per tutti“. I russi si stanno ritirando dalla regione di Kharkiv, nel nord, cercando di assicurarsi “il pieno controllo” di Donetsk, Lugansk e Kherson. Zelensky ha firmato una legge che vieta i partiti filo russi e, incontrando una delegazione di senatori Usa, invita a dichiarare la Russia “stato terrorista“.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h.20:29 | Giornalista simbolo tv russa: l’ex marito chiede custodia figli

Marina Ovsyannikova, la giornalista russa autrice del celebre blitz anti-guerra durante il telegiornale di Vremya, fa sapere che l’ex marito, un dipendente della tv di stato RT, le fa causa per ottenere la custodia dei figli, che hanno 17 e 11 anni. Lo afferma la stessa reporter, che ora vive e lavora in Germania, parlando al sito russo Holod, ripreso dal Guardian. La Ovsyannikova dice nell’intervista che non intende tornare in Russia fino a quando Vladimir Putin sarà al potere. Secondo la giornalista, l’ex marito non permette ai figli di uscire dalla Russia per vederla. Uno di loro, il maggiore, è un forte sostenitore della guerra in Ucraina e la considera una “traditrice“, aggiunge.

h. 20:17 | Kiev: Mosca potrebbe arruolare le donne

Secondo Lyudmila Denisova, commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, “la Russia sta conducendo una mobilitazione segreta nei territori ucraini temporaneamente occupati in base alla quale anche le donne potrebbero essere arruolate nelle forze armate russe. In particolare, tali misure sono iniziate nella Crimea temporaneamente occupata, dove molti coscritti si sono rifiutati di combattere contro l’esercito ucraino. Tutti gli uomini di età inferiore ai 60 anni, che sono registrati nel distretto di Saki, dal 16 al 20 maggio 2022 saranno chiamati all’ufficio di registrazione militare e arruolamento per la riconciliazione. A loro volta, nell’ambito della mobilitazione, gli occupanti hanno informato che era necessario “verificare i dati” delle donne dai 18 ai 45 anni con le seguenti specializzazioni: contabile, cuoca, infermiera, assistente di laboratorio, autista, addetto alle pulizie“. “La mobilitazione forzata” prosegue Denisova, “è vietata dal diritto internazionale umanitario, articolo 51 IV della Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Faccio appello alla Commissione investigativa delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani durante l’invasione militare russa dell’Ucraina affinché tenga conto di questo fatto delle violazioni dei diritti umani da parte della Russia in Ucraina“.

h. 20:13 | Kadyrov: “Erdogan non aiuti oppositori Islam“

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha invitato sulla sua pagina Telegram il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan a non fornire nessun contributo nell’evacuazione di Azovstal. “Se i musulmani russi si sono sorpresi alla notizia che droni Bayraktar siano stati forniti all’Ucraina da un paese musulmano, immaginiamoci come potrebbero reagire se la Turchia fosse pronta ad aiutare ad evacuare gruppi di oppositori dell’Islam“.

h. 20:06 | Kiev: 616 strutture mediche distrutte, 101 rase al suolo

Dall’inizio dell’attacco lanciato da Mosca contro l’Ucraina, le truppe russe hanno già distrutto 616 strutture mediche, 101 delle quali sono state completamente rase al suolo.Secondo il ministro della Salute ucraino Viktor Lyashko, per ripristinarle saranno necessari 32 miliardi di grivna. Lo riferisce sul suo canale Telegram il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmila Denisova.

h. 19:44 | Identificati 300 corpi soldati russi con riconoscimento facciale

Gli ucraini hanno inviato immagini di cadaveri alle famiglie dei soldati russi. Lo riferisce la Cnn ricordando che i corpi dei soldati russi erano accatastati in un treno merci. Il ministero ucraino per la trasformazione digitale ha utilizzato la tecnologia di riconoscimento facciale per identificare i soldati russi morti. La tecnologia digitale ha quindi incrociato i riferimenti per confermare le loro identità utilizzando i social media. Secondo quanto riferito, il ministero ha identificato oltre 300 corpi.

h. 19:21 | Daily Mail: frontman Kalush parte per arruolarsi

Oleh Psjuk, il frontman della Kalush Orchestra vincitrice dell’Eurovision Song Contest, ha salutato la sua ragazza per unirsi alla prima linea nella guerra in Ucraina, riferisce il Daily Mail. Psiuk è stato fotografato mentre – dopo avere caricato i suoi effetti personali su un taxi – abbracciava la sua ragazza Oleksandra fuori dal suo hotel a Torino, prima di partire per l’Ucraina con indosso il suo caratteristico cappello rosa e uno zaino.

h. 18:58 | Le russe vincono il doppio femminile agli Internazionali di tennis

La Russia, anche senza nazionalità e bandiera sui tabelloni del circuito di tennis, ha vinto il doppio femminile agli Internazionali d’Italia di tennis: Veronika Kudermetova e Anastasia Pavlyushenkova, presenti a livello individuale ma abbinate nel torneo romano, hanno battuto in finale 1-6 6-4 10-7 al super-tie break la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla messicana Giuliana Olmos. Russia e Bielorussa sono squalificate da Wta e Atp per sanzionare la guerra in Ucraina.

h. 18:50 | Governatore Lugansk: “Tutti vadano via da Severodonetsk o nei rifugi”

I corpi di altre due persone sono stati trovati a Severodonetsk. “La città è sotto attacco da ieri notte. Invito tutti quelli che ancora non lo hanno fatto a lasciare la città o rifugiarsi nei sotterranei“, scrive sul suo canale telegram Serhiy Gaidai, governatore del Lugansk.

h. 18:28 | Socialdemocratici: “Anche nella Nato, la Svezia contro il nucleare”

In una nota diffusa dal Partito socialdemocratico si legge che, nel caso di via libera all’ingresso nella Nato, si lavorerà per fissare le condizioni unilaterali contro il dispiegamento di armi nucleari e basi permanenti in territorio svedese. In un tweet, la ministra degli Esteri svedese Ann Linde ha parlato di una “decisione storica“: “L’invasione russa dell’Ucraina ha deteriorato la situazione di sicurezza per la Svezia e per l’Europa nel suo insieme“.

h. 18:12 | Premier Svezia: “Saremo vulnerabili durante il processo ingresso Nato”

Il primo ministro svedese Magdalena Andersson: “Durante il processo per entrare nella Nato saremo vulnerabili”. “Le esigenze di sicurezza della Svezia sono soddisfatte al meglio con l’adesione alla NATO” ha affermato Andersson, dopo che il suo partito ha abbandonato decenni di opposizione all’adesione all’alleanza atlantica. “La cosa migliore per la sicurezza della Svezia e del popolo svedese è entrare a far parte della Nato. Riteniamo che la Svezia abbia bisogno delle garanzie formali di sicurezza che derivano dall’adesione alla Nato”.

h. 17:39 | Leader repubblicani Senato Usa: Biden dichiari la Russia sponsor terrorismo

Mitch McConnell, leader dei repubblicani al Senato Usa, chiede al presidente Joe Biden di dichiarare la Russia uno stato sponsor del terrorismo. McConnell nelle ultime ore ha visitato Kiev e guida una delegazione di repubblicani a Stoccolma e a Helsinki.

h. 17:34 | Socialdemocratrici, via libera all’ingresso Svezia nella Nato

Il Partito socialdemocratico al potere in Svezia ha dichiarato di essere favorevole all’adesione alla Nato, uno storico mutamento di posizione che apre la strada alla candidatura ufficiale. “I socialdemocratici lavoreranno quindi per garantire che la Svezia, se la domanda sarà approvata, esprima riserve unilaterali contro il dispiegamento di armi nucleari e basi permanenti sul territorio svedese”, si legge in una nota.

h. 17:12 | Media GB: tre britannici all’interno di Azovstal

Secondo il Daily Express, che cita un altro ex soldato che si era unito alla cosiddetta Brigata internazionale Donetsk, all’interno dell’acciaieria Azovstal di Mariupol ci sono almeno tre combattenti britannici. Sono ex militari con precedente esperienza di combattimento in Afghanistan, due nella fanteria e uno come medico, che starebbe aiutando a curare i feriti nell’impianto.

h. 17:05 | Medvedev: “Non ci interessa se il G7 non riconosce i nuovi confini”

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram scrive che la Russia non è preoccupata della possibilità di un non riconoscimento da parte del G7 dei confini russi, se includeranno i territori occupati dell’Ucraina. “Mettiamola così: il nostro paese non si cura del mancato riconoscimento da parte del G7 dei nuovi confini. Quello che conta è il reale desiderio delle persone che vivono lì“.

h. 16:57 | Bloomberg: per la Nato la Russia diventerà “minaccia diretta”

La Nato potrebbe definire la Russia non più “partner“, come era dal 2010, ma “minaccia diretta” nel documento strategico che sarà approvato dagli Alleati nel vertice di Madrid, a giugno. Lo riporta Bloomberg citando un fonte dell’Alleanza. Gli alleati manterrebbero comunque aperta la possibilità di rilanciare le relazioni se il comportamento di Mosca cambiasse.

h. 16:45 | Il presidente finlandese: “Putin calmo quando gli ho annunciato il nostro sì alla Nato“

Il presidente della Repubblica Finlandese Sauli Niinisto racconta alla Cnn il dialogo con Vladimir Putin in cui ha informato il presidente russo della decisione di aderire alla Nato: “La sorpresa è stata che l’ha presa con tanta calma e freddezza. Ma nella politica di sicurezza, specialmente parlando con la Russia, devi tenere a mente che quello che Putin ha detto non significa che non bisogna stare in allerta“.

h. 16:32 | Mediatore russo: “No al negoziato Azov, sono criminali di guerra“

I combattenti del battaglione Azov non possono essere oggetto di “negoziati politici“: è la posizione di Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa ai colloqui con Kiev. Secondo la Tass il mediatore ha utilizzato l’appellativo di “criminali di guerra” nei confronti del battaglione ucraino che resiste all’interno dell’acciaieria di Mariupol.

Militari della difesa ucraina nei sotterranei di Azovstal

h. 16:18 | Moglie soldato Azov: “Perse le speranze, pronti alla battaglia finale“

“Hanno perso le speranze e si preparano alla battaglia finale” i soldati asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol: lo dichiara, in una conferenza stampa Kateryna, moglie di un militare del Reggimento Azov, citata dai media ucraini. “Difficilmente salgono in superficie, il più delle volte restano seduti nei bunker. Sono pessimisti, perché non c’è quasi speranza di salvezza. Si stanno preparando per l’ultima battaglia perché non credono in una soluzione diplomatica“.

h.16:16 | Autorità Kharkiv: “Russi spinti verso il confine“

Il governatore dell’Amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, dichiara che le forze armate ucraine nella regione di Kharkiv stanno spingendo l’esercito russo verso il confine.

h. 16:06 | Presidente Finlandia: “Mosca dimostra di poter attaccare un Paese indipendente”

“Il 24 febbraio la Russia ha mostrato di essere pronta ad attaccare un paese indipendente“: così il presidente della Finlandia Sauli Niinisto alla Cnn in merito alla richiesta di adesione alla Nato.

h. 15:55 | Di Maio: “Sui mercati globali è già guerra mondiale“

“Sui mercati globali è già guerra mondiale, sul tema dei prezzi e della sicurezza alimentare” dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che auspica “iniziative per abbassare i prezzi del grano” e ha ricordato che “i Paesi del Nord Africa stanno soffrendo”. “L’8 giugno alla Fao ci sarà un dialogo mediterraneo sulle nuove politiche Onu per abbassare il prezzo delle materie prime” ha aggiunto.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Berlino

h. 15:39 | Stoltenberg: “Sicurezza Svezia e Finlandia? Parliamone subito“

Non c’è bisogno di aspettare l’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato: il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg propone di “sedersi subito” con i due Paesi, e dare loro garanzie di sicurezza prima che sia finito l’iter per l’adesione.

h. 15:33 | Blinken: “Sì degli Usa all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato“

“Gli Usa sostengono fortemente l’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, se volessero decidere di entrare. Rispetteremo qualsiasi decisione prenderanno”: lo dice il segretario di Stato americano Antony Blinken a Berlino.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken a Berlino

h. 15:23 | Stoltenberg: “La Turchia non blocca adesione Finlandia e Svezia“

“La Turchia non sta tentando di bloccare l’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato“. Lo assicura il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg in video-collegamento con la conferenza stampa finale del summit dei ministri degli Esteri.

h. 15.00 | Stoltenberg: “L’Ucraina può vincere la guerra“

“La Russia non sta raggiungendo i suoi obiettivi e l’Ucraina può vincere questa guerra“, e “la Nato è più forte e unita di sempre” ha detto Jens Stoltenberg a Berlino in video per la conferenza finale della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi Nato. “Il dibattito è stato costruttivo“, ha aggiunto il segretario generale dell’Alleanza in un collegamento virtuale poichè non ha partecipato in presenza, in quanto affetto dal Covid.

Il segretario generale della Nato interviene da remoto poichè ha il Covid

h. 14.30 | Nato, Finlandia: “Minaccia nucleare di Mosca molto seria”

“Non avremmo preso questa decisione se non avessimo pensato che avrebbe rafforzato la nostra sicurezza nazionale: pensiamo che sia la giusta decisione. La minaccia nucleare è molto seria, e non può essere isolata in una specifica regione se parliamo di armi nucleari”. Lo ha detto la premier finlandese Sanna Marin in conferenza stampa. La premier ha anche sottolineato che la decisione di entrare nella Nato, insieme alla Svezia, “influenzerà tutta la regione baltica e rafforzerà le capacità di tutti i paesi di difendersi e rafforzerà anche la Nato“.

h.14.15 | In Ucraina aumentano gli ingressi e diminuisce l’esodo

Il flusso in ingresso in Ucraina attraverso il confine occidentale dopo il 9 maggio per il quinto giorno consecutivo ha superato il flusso in uscita e l’afflusso netto totale in Ucraina in questi giorni è stato di 31mila persone, un record dall’inizio della guerra. Lo riferisce Interfax Ukraine. Secondo il Servizio della Guardia di Frontiera di Stato, il 14 maggio più di 37.000 persone hanno lasciato l’Ucraina rispetto ai 34.000 del giorno prima, mentre il numero di arrivi nel Paese è stato di quasi 46.000 contro i 40.000 di sabato. “Negli ultimi giorni c’è stato un aumento costante nel numero di persone rientrate in Ucraina. Quasi 46mila sono entrate nel Paese nelle ultime 24 ore, oltre 42mila di loro ucraini“., fa sapere il servizio ucraino di frontiera citato da Ukrainska Pravda.

Profughi ucraini sostenuti dalla Croce Rossa

h. 13.55 | Ucraina, blitz a Venezia: occupata la sede della Fondazione russa

“Contro gli imperi e contro le guerre. Costruiamo autoorganizzazione e reti di solidarietà dal basso“. Con questo slogan è stata occupata da alcuni manifestanti la sede della Venice V-A-C Zattere, Fondazione di arte contemporanea russa fondata da Leonid Mikhelson, oligarca legato al Cremlino, presidente del cda e maggiore azionista di Novatek, la seconda azienda di gas della Russia.Il palazzo, di proprietà dell’Autorità Portuale di Venezia, è stato dato in concessione alla Fondazione nel 2014, e negli anni ha ospitato varie mostre di stampo artistico. Almeno fino allo scoppio della guerra, dopo la quale l’edificio è stato chiuso.

h. 13.45 | Ucraina, “russi scrivono frasi della band Kalush su bombe sganciate ad Azovstal“

Gli ucraini accusano i russi di avere scritto su alcune bombe, presumibilmente destinate alla Azovstal, le parole pronunciate dalla band ucraina Kalush dopo la vittoria all’Eurovision proprio per salvare l’acciaieria di Mariupol sotto l’assedio dei russi. La denuncia arriva dal consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushenko che pubblica su Telegram alcune immagini, subito rilanciate dai media ucraini. “Questa è la reazione dell’esercito russo alla nostra vittoria all’Eurovision 2022“, scrive Andriushchenko, nel testo che accompagna le tre fotografie, in cui denuncia la propria “rabbia“. Nelle foto, di cui è impossibile verificare l’autenticità né come sarebbero entrate in possesso degli ucraini, si vedono le bombe, non ancora sganciate, con delle scritte in inglese e in russo con un pennarello nero. “Aiutate Mariupol, aiutate l’Azovstal, ora“, è scritto in inglese su un ordigno, ovvero le parole pronunciate da Oleh Psjuk, frontman dei Kalush, alla fine dell’esibizione. Su tutte le bombe è riportata la data di ieri, ‘14.05′. Su un’altra bomba, secondo quanto riporta Ukrinform, appare la scritta in russo “Kalush, come hai chiesto. Su Azovstal”. Su altro ordigno, sempre in russo, si leggono la parola Eurovision 2022 e ‘Azov‘.

Gli ucraini accusano i russi di aver scritto su alcune bombe, forse destinate alla Azovstal, le parole pronunciate dalla Kalush Orchestra dopo la vittoria all’Eurovision

h. 13.24 | Kiev: dall’inizio del conflitto morti 227 bambini

Sono 227 i bambini uccisi dall’inizio dall’invasione russa dell’Ucraina o oltre 420 sono rimasti feriti. Lo riferisce il servizio stampa della Procura generale su Telegram, riporta Interfax Ukraine. Si tratta di dati non definitivi perché il lavoro di ricognizione nei territori occupati e poi liberati è ancora in corso.

A seguito dei bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe, sono state danneggiate 1.748 istituzioni educative, 144 delle quali completamente distrutte.

h. 12.45 | Nato, Finlandia: siamo preparati alle reazioni russe

“Siamo preparati a diversi tipi di azioni russe, non ce le auguriamo, ma ci stiamo preparando da questa primavera. Quando guardiamo alla Russia, la vediamo molto diversa da come la vedevamo solo pochi mesi fa. Tutto è cambiato quando ha attaccato l’Ucraina e personalmente penso che non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un futuro pacifico vicino alla Russia da soli. Ed è per questo che stiamo prendendo questa decisione di aderire alla Nato, perchè non ci sia mai più la guerra in Finlandia“. Lo ha affermato la premier finlandese Sanna Marin in conferenza stampa.

Un ragazzino ucraino ferito dai bombardamenti

h. 12.37 | Leopoli, “distrutta una struttura militare ai confini con la Polonia”

«Quattro missili del nemico hanno colpito una delle infrastrutture militari nella regione di Leopoli. Il sito è completamente distrutto. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime. Nessuno ha chiesto assistenza medica». Lo ha scritto su Facebook il governatore della regione di Leopoli, Maksym Kozytskyi – come riporta Ukrinform – precisando che i missili hanno colpito un’infrastruttura militare nel distretto di Yavoriv, vicino al confine con la Polonia.

h. 12.20 | Nato, l’annuncio ufficiale della Finlandia per l’adesione. Ma manca il voto del Parlamento

La Finlandia chiederà di entrare nella Nato. Lo ha annunciato il presidente finlandese Sauli Niinisto, insieme alla premier Sanna Marin in conferenza stampa. “Abbiamo raggiunto oggi un’importante decisione, speriamo che il Parlamento confermi la decisione di fare domanda per l’adesione alla Nato nei prossimi giorni. In Finlandia abbiamo ancora davanti a noi un processo parlamentare ma ho fiducia che il Parlamento lo dibatterà con determinazione e responsabilità”. Lo ha affermato la premier finlandese Sanna Marin.

la premier finlandese Sanna Marin ed il presidente Sauli Niinisto,

h. 11.45 | Kalush: dopo la vittoria ad Eurovision si torna a combattere in Ucraina

“Difficile dire cosa succederà ora, è la prima volta che vinciamo l’Eurovision. Abbiamo un permesso temporaneo per essere a Torino: domani dobbiamo essere di ritorno e come ogni ucraino siamo pronti a combattere, come possiamo e fino a quando possiamo“. Ha un retrogusto amaro per i Kalush la vittoria all’Eurovision Song Contest 2022. “Ogni successo in questo momento è pieno di significato per l’Ucraina. La nostra cultura è stata attaccata e siamo qui anche per dimostrare che invece è viva e ha il suo marchio distintivo“. I Kalush lo hanno fatto anche rischiando l’esclusione, ieri sera, quando a fine esibizione hanno lanciato un appello per aiutare Mariupol (ritenuto poi dall’organizzazione ‘solo’ un messaggio umanitario). “La squalifica era un prezzo che non avrei esitato a pagare per far passare il mio messaggio – ha detto in conferenza stampa a notte fonda il cantante e leader del gruppo Oleh Psjuk -. La nostra gente è bloccata nell’acciaieria Azovstal e non possono uscire. Bisogna farli uscire e per farlo abbiamo bisogno di far circolare le informazioni, di fare pressione sui politici”. Per la loro vittoria si era speso anche il presidente Zelensky, che vorrebbe che ad ospitare la prossima edizione della manifestazione sia Mariupol. “Non abbiamo ancora avuto la possibilità di parlare con lui, ma come sapete è impegnato in cose ben più importanti. Sicuramente saremo felice di ospitare l’ESC nella nuova, felice e integrata Ucraina”.