Guerra Russia-Ucraina.  Il Cremlino: “Armi pesanti dalla Germania una minaccia la sicurezza dell’Europa”. Finlandia e Svezia saranno accolte nella Nato.

E’ scontro totale sul gas russo al 64° giorno di guerra in Ucrain a dopo che Mosca ha interrotto le forniture a Bulgaria e Polonia e minaccia di colpire anche altri paesi, tra cui l’Italia: per questo, è stato convocato per il prossimo 2 maggio il Consiglio straordinario dei ministri dell’Energia dell’Ue. Jens Stoltenberg segretario generale della Nato annuncia che “se Svezia e Finlandia decidono di entrare nella Nato saranno accolti a braccia aperte”.

Ieri c’è stato un colloquio telefonico tra Volodymyr Zelensky e Ursula von der Leyen: «Si è discusso anche di prevedere ulteriore sostegno». Il ministro della Difesa ucraino intanto ha annunciato che le prossime saranno «settimane estremamente difficili». Dal funerale dell’ex segretario di Stato il presidente Usa Joe Biden ha detto che la guerra è da inquadrare nella «lotta delle democrazie contro le autocrazie». E Putin minaccia: «Porteremo a termine tutti gli obiettivi».

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 20.59 | Il Canada invierà otto veicoli armati all’Ucraina

«Il Canada invierà otto veicoli armati per supportare l’Ucraina». Lo ha detto il segretario alla Difesa americana Lloyd Austin in una conferenza stampa al Pentagono con la collega canadese Anita Anand. «C’è un’urgenza in questo momento che tutti noi percepiamo», ha detto ancora il segretario parlando della necessità che le nuove armi arrivino a Kiev il prima possibile.

h. 20.54 | Missili su Kiev, colpita una zona abitata: vittime

L’attacco missilistico russo, scattato mentre a Kiev è in visita il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha colpito una zona abitata ed avrebbe provocato vittime, secondo quanto riporta l’agenzia Ukrinfom. Il sindaco Vitali Klitschko aveva reso noto che era stato colpito il quartiere centrale di Shevchenkivskyi. «Sono stati colpiti i piani inferiori di un edificio residenziale. Sul posto ci sono i soccoritori e i medici. Si stanno ispezionando anche le case vicine e si stanno portando fuori le persone. Finora ci sono tre feriti che sono stati ricoverati in ospedale».

h. 20.44 | Onu: 2.829 civili uccisi dall’inizio dell’offensiva

Almeno 2.829 civili sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa: lo ha reso noto oggi l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), aggiungendo che i feriti sono finora 3.180. Lo riporta l’agenzia Ukrinform. Tra le vittime ci sono 932 uomini, 626 donne, 62 ragazze e 75 ragazzi, oltre a 68 bambini e 1.066 adulti il cui sesso è ancora sconosciuto. La maggior parte delle vittime riportano ferite causate da armi pesanti come colpi di artiglieria, missili e bombe.

h. 20.29 | “Missili su Odessa distrutti dalla contraerea”

Un attacco missilistico si è verificato in serata su Odessa. Il capo dell’amministrazione regionale Maksym Marchenko ha reso noto via telegram che tre missili sono stati distrutti dalla contraerea ucraina.

h. 20.02 | Missili su Kiev

Due missili hanno colpito il quartiere di Schevchenkyvsky, nel centro di Kiev, ha confermato il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko. Tre missili avrebbero colpito Odessa, secondo fonti giornalistiche locali. «Attacchi missilistici nel centro di Kiev durante la visita ufficiale di Antonio Guterres. Il giorno prima era seduto a un lungo tavolo al Cremlino, e oggi le esplosioni sono sopra la sua testa. Cartolina da Mosca? Ricordiamo perché la Russia occupa ancora un seggio nel Consiglio di sicurezza dell’Onu?». Così su twitter il consigliere del presidente ucraino Mikhailo Podolyak

h. 19.48 | Zelensky: “Credo che con Guterres riusciremo a salvare assediati Azovstal“

“Ho fiducia e credo, così come lo credono i familiari delle persone che sono bloccate nell’Azovstal, che il segretario generale e noi riusciremo ad avere un risultato positivo“. E’ quanto ha detto Volodymyr Zelensky spiegando che oggi a Kiev con Antonio Guterres ha parlato di come mettere in salvo le persone che sono assediate nell’acciaieria di Mariupol.

h. 19.39 | Procuratrice Kiev: individuati oltre 8 mila crimini di guerra russi

La giustizia ucraina ha identificato “oltre 8 mila casi” di sospetti crimini di guerra russi. Lo ha affermato la procuratrice generale di Kiev, Irina Venediktova, in un’intervista alla Deutsche Welle.

h. 19.33 | Guterres :”Faremo possibile per evacuare Azovstal”

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha detto di aver avuto oggi a Kiev intense discussioni con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sull’evacuazione da Mariupol. “Stiamo facendo del nostro meglio per evacuare le persone dall’Azovstal”, ha affermato Guterres, che ha definito la situazione a Mariupol una crisi nella crisi. Guterres ha detto di aver visto di persona nel corso della sua visita violazioni dei diritti umani. “Faremo di tutto per mettere fine a questa guerra“, ha assicurato.

h. 19.31 | Guterres: “Consiglio di sicurezza Onu ha fallito in Ucraina“

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu “non è riuscito a prevenire e a porre fine” alla guerra in Ucraina. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in missione a Kiev.

h. 19.23 | Due esplosioni a Kiev

Due esplosioni sono state avvertite nella capitale ucraina. Si è alzata una colonna di fumo, proprio mentre è in corso la conferenza stampa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Lo riferiscono testimoni alla Reuters.

h. 19.10 | Usa: la guerra in Ucraina durerà mesi o anni

“Il conflitto in Ucraina può durare mesi o anche di più”. Lo riferisce un alto funzionario dell’amministrazione Biden sottolineando che la guerra continuerà a mettere alla prova l’unità di Stati Uniti e alleati e “la nostra determinazione comune a fornire all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per vincere“.

h. 18.50 | Arcivescovo Kiev: “Deportati più di mezzo milione di ucraini, 200 mila bambini“

“Oggi in Ucraina vediamo effettivamente come il nemico stia espellendo in massa i figli e le figlie dell’Ucraina. Proprio ieri, le fonti ufficiali della parte russa hanno annunciato che la Russia ha cacciato e deportato dall’Ucraina più di mezzo milione di cittadini ucraini. Quasi 200.000 di loro sono i bambini”. Lo denuncia l’arcivescovo di Kiev Sviatoslav Shevchuk nel 64esimo giorno di guerra in Ucraina.

h. 18.48 | Usa: i russi nel Donbass progrediscono ‘lentamente’

Le forze russe stanno facendo progressi “lenti e irregolari” nella regione del Donbass, in parte a causa della resistenza ucraina, in parte per via dei continui problemi logistici. Lo riferiscono fonti della Difesa americana in un briefing con la stampa.

h. 18.46 | Usa: i russi cominciano a lasciare Mariupol

Gli Stati Uniti hanno visto alcune truppe russe “lasciare la città di Mariupol nonostante non l’abbiano ancora conquistata“. Lo ha detto un funzionario della Difesa Usa in un briefing con la stampa. Secondo la valutazione del Pentagono, dal sud i soldati di Mosca si stanno dirigendo nel nord-ovest, verso Zaporizhzhia.

h. 18.25 | Kiev: identificati 10 soldati russi accusati di crimini Bucha

L’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina ha identificato 10 militari russi coinvolti nelle atrocità commesse a Bucha. Fanno tutti parte della 64esima brigata di fanteria motorizzata. “Questi soldati erano soliti prendere in ostaggio civili disarmati, farli soffrire la fame e la sete, li hanno tenuti in ginocchio con le mani legate con cavi e gli occhi bendati e torturati“, ha scritto su Facebook la procuratrice generale Iryna Venediktova, “le persone sono state aggredite per ottenere da loro alcune informazioni sull’ubicazione delle unità delle forze armate ucraine, e alcune di loro sono state torturate senza alcun motivo. I militari russi hanno minacciato di uccidere le loro vittime e persino inscenato esecuzioni sparando in direzione dei prigionieri“.

h. 18.24 | Biden: “Irresponsabili minacce di guerra nucleare“

Il presidente Usa, Joe Biden, ha definito “irresponsabili” i riferimenti delle autorità di Mosca alla possibilità di una guerra nucleare. “Nessuno dovrebbe fare commenti inutili sull’uso delle armi nucleari o sulla possibilità di usarle. E’ irresponsabile”, ha detto nella conferenza stampa alla Casa Bianca in cui ha annunciato la richiesta al Congresso di altri 33 miliardi di dollari in aiuti per l’Ucraina.

h. 18.23 | Copasir d’accordo con Governo: segreto su armi e mezzi per Kiev

“Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nell’odierna seduta ha svolto l’audizione del ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini”. Lo rende noto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, che aggiunge: “Si sono condivisi: i contenuti del secondo Decreto interministeriale che autorizza la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell’Ucraina, sui quali il Comitato ha convenuto con il governo nella apposizione del vincolo di segretezza“.

h. 17.48 | Due potenti esplosioni a Belgorod

Due potenti esplosioni sono state udite giovedì nella città russa di Belgorod, vicino al confine con l’Ucraina, hanno riferito a Reuters due testimoni. La Russia negli ultimi giorni ha riferito di una serie di attacchi delle forze ucraine alle regioni russe che confinano con l’Ucraina.

h. 17.44 | Biden: “Manderemo armi a Kiev finché prosegue assalto russo”

“Finché continueranno gli assalti e le atrocità, continueremo ad aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa”, inviando “altre armi e nuovi aiuti“: lo ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca.

h. 17.33 | Draghi sente Trudeau: focus su Ucraina, rafforzare sicurezza

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro del Canada, Justin Trudeau. “I due leader hanno ribadito l’eccellente stato delle relazioni bilaterali e le prospettive di ulteriore rafforzamento, con particolare riguardo alla sicurezza energetica ed alimentare, nonché l’approccio coeso in ambito transatlantico e sui principali temi internazionali”. “Al centro dell’attenzione la guerra in Ucraina, il coordinamento dei principali partner per far fronte alle sue gravi conseguenze e l’impegno comune per assistere la popolazione e le istituzioni ucraine“, si legge nella nota di Palazzo Chigi.

Il primo ministro canadese Trudeau

h.17.32 | Biden: “Mosca usa l’energia come arma, aiuteremo alleatI“

“Cedere all’aggressione avrebbe un prezzo più alto che aiutare l’Ucraina“. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden. “Non è economico sostenere Kiev, ma gli Stati Uniti possono farcela“, ha sottolineato “Non stiamo attaccando la Russia ma aiutando l’Ucraina a difendersi” ha continuato Biden.

h. 17.16 | Gestori rete gas Ue: “Con embargo a Russia stock a rischio“

“In uno scenario di interruzione dell’approvvigionamento di gas russo a partire dal 1° aprile, la maggior parte dei paesi europei non raggiungerebbe l’obiettivo del livello di stoccaggio dell’80% o del 90% il 1° ottobre“. Lo scrive Entsog (Rete Europea dei Gestori dei Sistemi di Trasporto del Gas) in una nota che sintetizza il rapporto sulle prospettive delle forniture per l’estate 2022.

h. 17.11 | Miliardario russo Milner: 100 milioni di dollari a rifugiati ucraini

Il miliardario russo Yuri Milner donerà 100 milioni di dollari ai rifugiati provenienti dall’Ucraina. Lo riporta il canale di notizie Ateo Breaking. L’uomo, che è l’investitore russo più influente nel settore delle tecnologie dell’informazione, insieme a sua moglie ha istituito un fondo per sostenere alcune delle principali società tecnologiche tra cui Airbnb, Flexport e Spotify.

h. 17.08 | Osce annuncia termine missione: “Non abbiamo altra scelta“

Il presidente e il segretario generale dell’Osce annunciano l’imminente chiusura della Missione speciale di monitoraggio in Ucraina. “Non è una decisione facile da prendere. Abbiamo esplorato tutte le opzioni possibili attraverso il dialogo politico con gli Stati partecipanti per ottenere il rinnovo del mandato della Missione speciale di monitoraggio, ma la posizione della Federazione Russa non ci ha lasciato altra scelta che adottare misure per chiudere la Missione“, ha affermato il presidente Zbigniew Rau.

h. 15.17 | Battaglione Azov: “Bombardato ospedale da campo acciaieria“

“Bombardato l’ospedale da campo militare che si trova nell’acciaieria Azovstal: ci sono morti e nuovi feriti.” Lo riportano su Telegram – citati da Ukrinform – i soldati del battaglione Azov, che hanno anche postato un video di pochi secondo nel quale si vedono i primi soccorsi ai soldati rimasti sotto le macerie. “La sala operatoria è distrutta. Continuano a bombardare – scrivono ancora i soldati – ma la Convenzione di Ginevra garantisce la protezione delle istituzioni mediche ospedaliere e ai feriti dovrebbe essere fornita l’assistenza necessaria senza discriminazioni di alcun tipo“.

h. 15.07 | Abusi Bucha, procuratore Kiev accusa 10 soldati russi

Il procuratore generale dell’Ucraina Iryna Venediktova ha identificato una decina di militari russi accusati di essere coinvolti nelle violazioni dei diritti umani nella citta’ di Bucha. Come ha spiegato sul suo profilo Facebook, la magistrati ritiene che questi soldati, anche graduati, appartenenti alla 64/ma brigata, siano “coinvolti nella tortura di civili pacifici” praticata durante i giorni in cui occupavano la citta’ che si trova nei dintorni della capitale Kiev. Secondo Venediktova, “l’indagine ha stabilito che durante l’occupazione di Bucha hanno preso in ostaggio civili disarmati, non hanno fornito loro cibo e acqua, li hanno tenuti in ginocchio con le mani legate e gli occhi coperti da nastro adesivo, deridendoli e picchiandoli con i pugni e il calcio delle pistole“; in alcuni casi, li hanno torturati senza alcuna ragione, minacciandoli di morte e simulando esecuzioni”. Il loro ruolo negli omicidi effettivamente portati a termine è invece ancora al vaglio dell’inchiesta, ha concluso il procuratore generale.

Il procuratore generale dell’Ucraina Iryna Venediktova a Bucha

h. 14.55 | Consiglio d’Europa, processare Putin anche per aggressione

Oltre che per crimini di guerra, contro l’umanità, ed eventualmente genocidio, la Russia, e più precisamente la sua leadership politica e militare, deve essere processata per il crimine di aggressione commesso contro l’Ucraina. A chiederlo con il voto unanime di una risoluzione e una raccomandazione, contenute nel rapporto scritto dal parlamentare polacco Aleksander Pociej (Ppe), è l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. In base alle regole in vigore ci sono poche possibilità che la Russia e i suoi responsabili politici siano giudicati per questo reato, e quindi l’assemblea chiede la creazione di un tribunale speciale.

h. 14.42 | Sindaco Mariupol, rischio epidemie, anche colera

Rischio epidemie, tra cui il colera, a Mariupol. A lanciare l’allarme sono le autorità locali della città, secondo quanto riferisce la Cnn. Sono circa 100 mila le persone che ancora vivono a Mariupol, dove le condizioni di vita stanno peggiorando anche a causa dell’aumento della temperatura: “Epidemie pericolose e mortali potrebbero presto diffondersi in città a causa della mancanza di acqua e cibo e a causa delle condizioni igieniche sempre più difficili. Migliaia di corpi stanno andando in decomposizione sotto le macerie“, è l’allerta del consiglio comunale. “Gli occupanti non possono fornire alla popolazione esistente cibo, acqua e medicine. O non sono semplicemente interessati a ciò. Bloccano tutti i tentativi di evacuazione, senza i quali la gente morirà. Ad ora le condizioni di vita sono medievali. È necessaria un’evacuazione immediata e completa”, ha detto il sindaco della città Vadym Boychenko.

h.14.39 | Kurtiev, situazione grave a centrale Energodar

“Certo che siamo preoccupati, molto preoccupati. Non abbiamo il controllo della centrale nucleare di Energodar qui a trenta chilometri dalla nostra città e i russi boicottano ogni forma di cooperazione”. Lo dice in un’intervista Anatolii Kurtiev, da sette mesi sindaco di Zaporizhzhia. “La situazione è grave. Per ora ancora sotto controllo, ma potenzialmente drammatica – spiega -. Questa è la centrale nucleare più grande d’Europa, i soldati russi la occupano dai primi di marzo e da allora sono loro a dettare le regole, noi possiamo fare ben poco”.

h. 14.13 | Nato, pronti a sostenere Kiev in guerra per anni

“La Nato e’ pronta a sostenere l’Ucraina per anni nella guerra contro la Russia, anche aiutando Kiev a passare dalle vecchie armi dell’era sovietica alle moderne attrezzature militari occidentali”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenendo al Forum della gioventu’. “C’e’ assolutamente la possibilita’ che questa guerra si trascini e duri per mesi e anni”, ha spiegato il segretario generale.

h. 14.10 | Biden, usare asset oligarchi russi per risarcire Ucraina

Il presidente americano Joe Biden annuncerà oggi la confisca dei beni degli oligarchi russi. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. “Di concerto con la sua richiesta al Congresso di nuovi aiuti per Kiev, il presidente Biden invierà una proposta per un pacchetto legislativo per la confisca dei beni degli oligarchi che consentirà al governo di utilizzare i proventi per sostenere l’Ucraina”, si legge.

h. 13.59 | Stoltenberg, Cina non è nemica ma sua crescita pone rischi

“La Cina per la Nato non è un nemico ma la sua crescita ha implicazioni per la nostra sicurezza e tutto ciò verrà preso in considerazione dal prossimo piano strategico che gli alleati si daranno a Madrid”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al forum della gioventù 2022 dedicato al tema ‘Assicurare il nostro futuro condiviso’. “La Cina non rispetta i nostri valori democratici, investe nella marina e nella tecnologia dei missili ipersonici, si avvicina a noi nell’Artico e in Africa, vuole controllare le infrastrutture tecnologiche come il 5G e ha partnership sempre più stretta con Mosca“.

h. 13.55 | Gas: Commissione Ue, doppio conto bancario per pagare Mosca aggira sanzioni

“La Russia ha prefigurato un sistema che implica una serie di tappe che fanno si’ che le imprese importatrici di gas che pagano in euro o in dollari non possono considerare pienamente effettuata la transazione fino a quando non c’e’ stata la conversione in rubli. Di conseguenza si tratta di un sistema che aggira le sanzioni’. Lo ha indicato il portavoce della Commissione europea secondo la quale il fatto che l’ammontare in divisa viene trattenuto dalla Banca centrale russa per un periodo non specificato e poi convertito a un tasso dalla stessa banca centrale stabilito, configura tale procedura come un prestito di fatto. Ancora ieri la presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva ribadito che il meccanismo dei due conti da aprire presso Gazprombank in valuta e in rubli viene considerato una violazione delle sanzioni.

h. 13.35 | Capo militare Kiev, nella regione ancora 22 mila mine

“La vita sta lentamente tornando alla normalità, ma adesso il problema più grave sono le mine. Nella regione di Kiev ci sono ancora 22 mila esplosivi lasciati dai russi. E’ un lavoro enorme”. Lo ha detto il generale Oleksandr Pavliuk, capo dell’amministrazione militare regionale di Kiev, accompagnando il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in visita a Borodyanka, Bucha e Irpin, le cittadine a nordovest della capitale ucraina più devastate dagli invasori lo scorso marzo.

h. 13.22 | Erdogan a Putin, pronti a continuare mediazione

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha assicurato all’omologo russo Vladimir Putin di essere pronto a continuare gli sforzi di mediazione per raggiungere la pace nella regione. Lo riferisce la stampa turca.

h. 13.15 | Fonti Ue, è possibile aprire conti con Gazprombank a Mosca

Le aziende europee potranno aprire un conto corrente in euro con Gazprombank a Mosca, ma non uno in rubli. Lo indicano fonti Ue. Le sanzioni vigenti contro Mosca non vietano l’impegno con Gazprom o Gazprombank, spiegano le stesse fonti, a patto che i pagamenti delle forniture di gas continuino ad avvenire in euro o in dollari “in linea con i contratti esistenti” e stipulati prima del decreto varato dal Cremlino lo scorso 31 marzo, secondo il quale i contratti in essere sono rispettati solo dopo la conversione in rubli delle somme dovute.

h. 12.58 | Ucraina: colloquio telefonico fra Erdogan e Putin

I presidenti turco e russo, Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, hanno discusso telefonicamente della situazione in Ucraina. Lo ha reso noto l’ufficio del leader turco come riferisce l’agenzia Anadolu. “Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. Durante i colloqui, hanno discusso dello scambio di detenuti tra Russia e Usa avvenuto ieri in Turchia, nonche’ di eventi legati all’Ucraina”, ha affermato l’ufficio. Putin ha ringraziato Erdogan per l’assistenza nello scambio di prigionieri per l’assistenza nello scambio di prigionieri.

h. 12.23 | La Cina attacca la Nato: “Strumento per cercare egemonia“

La Cina attacca la Nato, che è “uno strumento di singoli Paesi per cercare l’egemonia” non solo nel Nord Atlantico, ma anche nell’Asia-Pacifico, verso cui si è rivolta negli ultimi anni “per mostrare la sua potenza e fomentare conflitti”. Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in risposta ai giudizi della ministra degli Esteri britannica Liz Truss sull’importanza della Nato di avere una prospettiva globale – citando Taiwan e l’Indo-Pacifico – ha rilevato che, “come prodotto della Guerra Fredda e più grande alleanza militare al mondo, l’Alleanza dovrebbe valutare la situazione e apportare gli adeguamenti necessari”.

h. 12.16 | Twitter: Mosca, a Musk non sarà permesso eliminare censura

Il Cremlino dubita che a Elon Musk, diventato il nuovo proprietario di Twitter, sia data la possibilita’ di rendere questo social network libero dalla censura. Parlando con la stampa, il portavoce Dmitri Peskov ha risposto a una domanda sul possibile cambio di atteggiamento di Mosca – che ha limitato l’accesso a Facebook e Twitter – dopo l’operazione di acquisto da parte di Musk. “L’atteggiamento della Russia nei confronti di questa azienda si basa sulle sue azioni, sulla censura che la caratterizza, sulle iniziative repressive contro i suoi utenti, sulla distorsione delle informazioni e la manipolazione delle notizie“, ha spiegato Peskov.

h. 11.57 | Onu, nuovo tentativo evacuazione da Mariupol

L’Onu sta preparando un nuovo tentativo di evacuazione di civili da Mariupol: lo ha annunciato un rappresentante delle Nazioni Unite in Ucraina. Nella citta’ portuale, l’acciaieria Azovstal sta resistendo agli attacchi russi e ci sono centinaia di civili nascosti nei sotterranei della fabbrica. “Sto andando a Zaporizhzhia per preparare un’evacuazione da Mariupol. L’Onu è pienamente mobilitata per aiutare a salvare vite ucraine e assistere coloro che ne hanno bisogno”, ha scritto su Twitter la coordinatrice umanitaria dell’Onu in Ucraina Osnat Lubrani.

h. 11.56 | Cremlino, l’invio di armi a Kiev una minaccia per l’Europa

L’invio di armi in Ucraina e in altri Paesi costituisce “una minaccia per la sicurezza dell’Europa”.

Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass.

h. 11.28 | Bundestag tedesco approva l’invio di armi pesanti a Kiev

Il Bundestag tedesco ha approvato la consegna delle armi pesanti all’Ucraina. Dopo il dibattito parlamentare, la mozione è passata con i voti di maggioranza e opposizione. I parlamentari hanno dato 586 voti favorevoli, 100 contrari. Sette si sono astenuti.

h. 11.23 | Mosca, gli incidenti in Transnistria atti di terrorismo

La Russia condanna i tentativi di coinvolgere la Transnistria in quanto sta accadendo in Ucraina. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo quanto riportano le agenzie russe Tass e Interfax, precisando che Mosca considera gli incidenti in Transnistria “atti di terrorismo” e chiede un’indagine imparziale.

h.11.16 | Papa, guerra ha effetti devastanti

Il Papa torna a parlare della guerra in Ucraina e dei suoi “effetti devastanti”. Lo ha fatto nell’udienza con i membri della Papal Foundation. “Voi – ha detto loro il Pontefice – siete attenti a riconoscere la necessità di fornire cure e assistenza umanitaria alle vittime, ai rifugiati e a coloro che sono costretti a lasciare la propria patria in cerca di un futuro migliore e più sicuro per sé e per i loro cari” e per questo li ha ringraziati.

h. 10.57 | Governo Gb, le minacce di Putin non ci fermeranno

Il monito del presidente Vladimir Putin sulla possibile “risposta fulminea” con “armi che nessuno ha” da parte della Russia in caso di minaccia strategica al suo territorio va presa “sul serio”, ma “non ci deve allarmare troppo“. Lo sostiene Ben Wallace, ministro della Difesa del governo britannico di Boris Johnson, protagonista stamane di un giro di interviste radiotelevisive. Per Wallace, Putin alza i toni per “coprire i suoi fallimenti” in Ucraina. “La Nato lo prende incredibilmente sul serio e noi dobbiamo prenderlo seriamente – aggiunge -, ma senza farci intimidire nell’impegno a difendere l’Ucraina dalla sua brutalità“.

h.10.52 | Guterres, Mosca collabori con CPI su crimini guerra

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto a Mosca di cooperare con la Corte Penale internazionale dell’Aja nell’inchiesta sui possibili crimini di guerra perpetrati in Ucraina. “Quando vedo questo luogo orribile capisco quanto e’ importante avere un’inchiesta completa e stabilire le responsabilita’”, ha dichiarato Guterres in visita a Bucha, la città nell’area della capitale Kiev in cui gli ucraini accusano i russi di avere massacrato i civili durante l’occupazione del mese di marzo. “Ma quando parliamo di crimini di guerra – ha aggiunto – non possiamo dimenticare che il peggiore dei crimini è la guerra stessa”.

h.10.42 | Gb, missili antinave a Kiev, Russia via da tutta l’Ucraina

Il Regno Unito sta già fornendo a Kiev missili a lungo raggio Brimstone, usati al momento come armi terra-terra, ma pianifica pure l’invio di specifiche batterie “anti nave“. Lo ha precisato Ben Wallace, ministro della Difesa di Boris Johnson, dicendosi d’accordo con la collega degli Esteri, Liz Truss, sull’obiettivo di costringere la Russia a lasciare “tutta l’Ucraina“, inclusi Donbass e Crimea, oltre che a impedirle di “controllare il Mar Nero“. Wallace ha peraltro negato l’accusa russa di un coinvolgimento della Nato nel conflitto, sostenendo che il Regno fornisce armi “come 40 altri Paesi in base ad accordi bilaterali”.