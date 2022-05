Guerra Russia-Ucraina. Evacuati 20 civili dalle acciaierie Azovstal. Zelensky incontra Nancy Pelosi a Kiev. Media Gb: “Il 9 maggio Putin annuncerà la guerra totale”.

Giorno di guerra numero 67 . Il conflitto in Ucraina non conosce tregua. Mentre l’artiglieria russa – secondo quanto riportata dalla Cnn – sta rafforzando i suoi attacchi nell’Est dell’Ucraina, a Kiev la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il governo ucraino, intanto, ha deciso di chiudere quattro porti. Ieri si erano verificate diverse esplosioni a Odessa dove la pista dell’aeroporto è stata danneggiata ed è fuori uso, mentre a Mariupol, dal complesso Azovstal erano uscite prima 25, poi altre 20 persone, in maggioranza donne e bambini. La Russia ha intensificato intanto i bombardamenti nella regione di Kharkiv. Secondo il quotidiano britannico The Independent, che cita fonti occidentali e russe, Putin potrebbe abbandonare il termine «operazione speciale» e parlare di «guerra totale» a Kiev. Lo potrebbe annunciare il 9 maggio prossimo, durante la parata annuale del Giorno della Vittoria.

Per la diplomazia non sembra esserci spazio: Mosca usa toni bellicosi che secondo alcuni preludono all’annuncio della “guerra totale”. E mentre prosegue senza sosta la “guerra delle parole” tra la Russia da una parte, gli Stati Uniti e i loro alleati dall’altra, il governo ucraino ribadisce che l’unico modo per riportare la pace è ripristinare la sovranità di Kiev su tutto il territorio del Paese. E il presidente Zelensky si rivolge ai soldati russi: “Non combattete“.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 14.28 | Mosca: abbattuti caccia, missili e 12 droni ucraini

I sistemi di difesa aerei russi hanno abbattuto due caccia ucraini Su-24M, 12 droni e due missili Tochka-U nella regione di Kharkiv. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, il generale Igor Konashenkov.

h. 14.10 | Dopo la Svezia, Russia viola spazio aereo della Danimarca: convocato ambasciatore

“L’ambasciatore russo domani si presenterà per colloqui al ministero degli Esteri. Un’altra violazione russa dello spazio aereo danese. Questo è del tutto inaccettabile ed estremamente preoccupante nella situazione attuale“. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri della Danimarca, Jeppe Kofod. La notizia arriva dopo il che ieri un aereo militare russo aveva violato lo spazio aereo svedese. “Inaccettabile“, il commento del ministro svedese della Difesa Peter Hultqvist. Svezia e Finlandia dopo l’invasione russa dell’Ucraina stanno valutando l’adesione alla Nato. Mosca ha avvertito che una mossa del genere avrebbe avuto delle conseguenze.

h. 13.02 | Pelosi: “Sulla fornitura di armi non cederemo ai bulli“

Gli Stati Uniti non smetteranno di fornire armi all’Ucraina per il timore di provocare la Russia. Lo ha detto presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, che a Kiev ha incontrato il presidente Zelensky e ha ricevuto da lui la medaglia dell’Ordine della principessa Olga per il “significativo contributo personale” al rafforzamento dei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina. In una conferenza stampa tenuta in Polonia dopo l’incontro, Pelosi ha affermato, che “non bisogna farsi mettere sotto dai bulli. Se ti minacciano, non puoi cedere”. Della delegazione faceva parte anche Adam Schiff, presidente della Commissione intelligence della Camera: “Siamo pronti a dare all’Ucraina tutto il sostegno necessario“, ha assicurato.

h. 12.51 | Mariupol spera in corridoio umanitario nel pomeriggio

“Un barlume di speranza”. Così un consigliere del ministero della Difesa ucraino ha definito la possibile evacuazione dall’area dell’acciaieria Azovstal di Mariupol dei civili. Il consiglio comunale e il governatore locale hanno detto ai residenti che desideravano partire per la città ucraina di Zaporizhzhia di riunirsi in un punto di evacuazione alle 16:00 ora locale. “Parliamo di piccoli numeri – ha detto Yuri Sak alla Bbc – perché ci sono oltre mille civili ancora intrappolati nell’acciaieria, oltre ai 500 soldati feriti che hanno bisogno di essere evacuati per ricevere la necessaria assistenza medica. La situazione continua a essere estremamente difficile, ma c’è speranza“.

h. 12.29 | Nuovi bombardamenti russi su Kharkiv: colpito aeroporto

Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno colpito Kharkiv con artiglieria e razzi per tre volte, l’ultima delle quali stamane. Lo riferisce su Telegram Oleg Syniehubov, capo dell’amministrazione militare della regione. Sono stati colpiti in particolare i distretti di Saltivka e Pyatykhatky e l’area intorno all’aeroporto internazionale di Kharkiv. Syniehubov ha esortato la popolazione a restare nei rifugi per tutta la giornata di oggi.

h. 12.16 | Papa Francesco invoca i corridoi umanitari per i civili nell’acciaieria di Mariupol

“Soffro e piango pensando alla sofferenza della popolazione dell’Ucraina“. Papa Francesco è tornato sul conflitto per chiedere la pace. “Mi domando – ha detto – se si stia cercando davvero“. Il Papa chiede corridoi umanitari per Mariupol. “Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio. Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità a pregare ogni giorni di maggio il rosario per la pace. Il pensiero va subito alla città ucraina di Mariupol, città di Maria, barbaramente bombardata e distrutta“, ha detto al Regina Coeli. “Rinnovo la richiesta che siano predisposti corridoi umanitari sicuri per le persone intrappolate nell’acciaieria di quella città“.

h. 11.24 | Mosca: nel raid sull’aeroporto a Odessa distrutte armi da Usa e paesi Ue

Il ministero della Difesa russo, citato da Interfax, ha confermato di aver colpito un aeroporto nei pressi di Odessa, ieri. Nel raid, compiuto con un missile Onyx, sono stati distrutti una pista e un hangar che conteneva “armi dagli Usa e dai paesi europei”. Il ministero afferma inoltre che sono stati abbattuti due bombardieri ucraini Su-24 nei cieli di Kharkiv.

h. 11.02 | Mosca: 46 i civili che hanno lasciato la zona Azovstal ieri

Due gruppi di civili, 46 persone in tutto, hanno lasciato ieri le loro case nei pressi dell’acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo fa sapere il ministero della Difesa russo, citato da Interfax. Centinaia di persone nel frattempo restano intrappolate nella fabbrica, mentre migliaia sarebbero quelle bloccate nell’area, a seguito dell’assedio russo. I tentativi di raggiungere un cessate il fuoco per consentire ai residenti di lasciare la città sono falliti, con Mosca e Kiev che si accusano reciprocamente. Ieri un combattente del battaglione Azov all’interno dell’acciaieria aveva dichiarato che circa 20 persone tra donne e minori erano uscite dall’area. Il portavoce umanitario delle Nazioni unite, Saviano Abreu, ha detto che l’organizzazione sta negoziando per permettere l’evacuazione da Mariupol, ma la situazione è complessa.

h. 10.59 | Tass: Export Gazprom diminuito del 26,9% in 4 mesi

Le esportazioni di gas di Gazprom russa sono diminuite del 26,9% in 4 mesi, scendendo a 50,1 miliardi di metri cubi. Lo riferisce la Tass. Nello stesso arco di tempo, l’azienda ha diminuto la sua produzione del 2,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anni, attestandosi a 175,4 miliardi di metri cubi. Gazprom, afferma l’agenzia russa, continua a fornire gas secondo le richieste confermate dei consumatori, in pieno rispetto degli obblighi contrattuali.

h. 10.40 | Scholz respinge le critiche sulla risposta della Germania a fornire armi pesanti all’Ucraina

ll cancelliere tedesco Olaf Scholz respinge le critiche sulla risposta della Germania a armi pesanti all’Ucraina. In un’intervista al Bild am Sontag, il leader tedesco spiega che le sue «vengono prese in tempi rapidi e decisioni d’intesa con i nostri partner. Azioni affrettate e solitarie della Germania discutibili». Secondo un recente sondaggio il 54% dei tedeschi non è soddisfatto di come il cancelliere sta gestendo la crisi. “Bisogna tener conto dei sondaggi – la sua replica – ma non devi lasciati condizionare in particolare su questioni di guerra e pace, sarebbe estremamente pericoloso“.

il cancelliere tedesco Olaf Scholz

h. 10.30 | Procura Kiev, sinora almeno 219 minori uccisi e 404 feriti

Almeno 219 minori sono stati uccisi e 404 sono stati feriti nel conflitto in Ucraina , secondo la procura generale di Kiev. In un post su Telegram, precisa che si prevede i numeri cresceranno, dato che sinora non includono le vittime nelle zone dove gli scontri sono in corso e occupate dalle forze russe. Inoltre, secondo i dati, 1.570 edifici scolastici sono stati danneggiati, di cui 111 completamente distrutti.

h. 10.27 | Autorità Kherson: politico locale sequestrato da forze russe

Le forze russe hanno sequestrato un politico locale a Nova Kakhovka, nell’oblast di Kherson in Ucraina. Lo hanno fatto sapere le autorità locali, identificando l’uomo come Igor Protokovilo, rapito dai militari russi dalla sua abitazione il 19 aprile. La sua localizzazione non è nota, viene precisato.

h. 10.25 | Tensione a Odessa, dalle 22 scatta il coprifuoco

Non cessano gli attacchi sul fronte sud dell’Ucraina, dove ieri tre missili russi hanno distrutto una pista dell’aeroporto di Odessa dove la tensione resta alta anche perché domani è l’anniversario della strage di Odessa del 2014, quando i neonazisti bruciarono vivi 40 filo russi dentro la sede dei sindacati il cui palazzo è ancora in rovina. La polizia ucraina fa sapere di star conducendo operazioni e arresti contro presunti sabotatori russi. Ci si aspetta dunque un attacco, ed è anche per questa ragione che da stasera alle 22 scatta il coprifuoco totale sulla città che durerà fino alle 5 della mattina del 3.

h. 10.05 | Riappare sui social il combattente italiano Vavassori

Torna a farsi vivo su Instagram con una storia scritta in spagnolo Ivan Luca Vavassori, il fighter italiano arruolatosi volontario nella guerra in Ucraina con le brigate internazionali, che nei giorni scorsi aveva fatto sapere di essere rimasto ferito negli scontri. Vavassori ha 29 anni ed è figlio di Pietro e di Alessandra Sgarella, donna piemontese rapita dalla `ndrangheta nel 1997 e rilasciata dopo nove mesi di prigionia, era rimasto ferito negli scontri, e per diverse ore si era temuto per la sua vita. “Ho lasciato molte cose a metà nella mia vita – dice – è tempo per me di andare fino in fondo in qualcosa. La mia decisione non piacerà a molta gente, ma è la migliore per me. Resto con la coscienza pulita di aver fatto tutto il possibile. Ora sto bene, con alcuni dolori ma di nuovo in forze e sono pronto per tutto. Dio è al mio fianco e si occuperà di me“.

h. 09.58 | Kiev: russi rafforzano offensiva nell’est dell’Ucraina

La Russia sta rafforzando la propria offensiva nell’est dell’Ucraina, facendo affluire armi pesanti e portando avanti pesanti bombardamenti di artiglieria: lo afferma lo stato maggiore delle forze armare ucraine su Telegram. Il martellamento da cielo e terra continua in molte zone, da Kharkiv a Zaporizhzhia, mentre uno dei principali obiettivi sembra essere la città industriale di Sloviansk nel Donetsk. “Le forze d’assalto del nemico continuano a rafforzarsi, sono state trasferite circa 300 armi pesanti – affermano i militari ucraini – più a est e a sud le truppe nemiche stanno conducendo operazioni lungo tutta la linea di demarcazione”. Secondo lo stato maggiore, le forze russe stanno cercando di sfondare le linee difensive ucraine intorno a Olenivka. Complessivamente nelle regioni di Donetsk e Luhansk, nove attacchi nemici sono stati respinti, aggiungono. A Lugansk, l’amministrazione regionale fa sapere che il villaggio di Zolote-3 è stato distrutto al 70% dal fuoco russo.

un tank russo distrutto dalla difesa ucraina

h. 09.13 | Mariupol: “Le vittime dell’attacco russo sono il doppio di quelle nazisti“

L’esercito russo ha ucciso a Mariupol il doppio delle persone che furono uccise dai nazisti durante la seconda guerra mondiale: lo afferma il sindaco Vadym Boychenko in una nota pubblicata su Telegram dal Consiglio comunale della città ucraina. “Nell’arco di due anni, i nazisti uccisero circa 10mila civili a Mariupol. Gli occupanti russi ne hanno uccisi 20mila in due mesi. Oltre 40mila persone sono state trasferite con la forza”, dichiara il sindaco, citato dal Consiglio. “E’ uno dei peggiori genocidi di una popolazione pacifica della storia moderna”, aggiunge.

h. 08.27 | Presidente Duma: confiscare aziende delle nazioni non amiche

Vyacheslav Volodin, presidente della Duma di stato russa, la camera bassa del parlamento, torna ad attaccare le nazioni non amiche, “come le nazioni baltiche, la Polonia e gli stessi Stati Uniti”. “La Russia dovrebbe rispondere in modo simmetrico al congelamento dei beni russi da parte di alcuni “paesi ostili – ha scritto in un post sui social media – è giusto adottare misure speculari nei confronti delle imprese in Russia i cui proprietari provengono da paesi ostili, dove sono state prese tali misure: confiscare questi beni“.

h. 08.14 | Nancy Pelosi ha incontrato Zelensky a Kiev

Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti Usa, è a Kiev, dove ha incontrato Zelensky. Lo ha fatto sapere il presidente ucraino su Twitter pubblicando un video dell’incontro, cui hanno preso parte anche alcuni deputati americani. “Questa visita è per ringraziarvi per la vostra battaglia per la libertà. La vostra battaglia è per tutti. Il nostro impegno è essere qui fino alla fine della battaglia”, ha detto Pelosi. ” Gli Usa sono un leader nel forte sostegno alla lotta contro l’aggressione russa – ha commentato Zelensky – grazie per l’aiuto a proteggere la sovranità e l’integrità territoriale del nostro stato“.

Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti Usa ed il presidente ucraino Zelensky

h. 08.01 | Kherson strategica, da oggi entra in circolazione il rublo

L’amministrazione filorussa di Kherson, unico capoluogo ucraino conquistato da Mosca, ha definito “impossibile” un ritorno della città sotto il controllo di Kiev. Lo sottolinea l’ultimo bollettino dell’intelligence militare britannica, secondo la quale da oggi entrerà in circolazione il rublo nella regione, dove da alcune ore è saltata la connessione a internet e ai servizi di telefonia mobile. La transizione valutaria si stima possa diventare effettiva in quattro mesi. “Queste dichiarazioni sono probabilmente indicative dell’intento russo di esercitare una forte influenza politica ed economica a Kherson nel lungo periodo”, sostengono gli 007 di Londra che aggiungono: “Un controllo duraturo di Kherson e della sue rete di trasporti aumenterà la capacità russa di sostenere la sua avanzata a Nord e a Ovest e migliorerà la sicurezza del controllo russo sulla Crimea”.

h. 07.05 | Zelensky: sanzioni a chi aiuta Mosca a vendere petrolio

L’Ucraina sta dialogando con gli alleati perché vengano varate altre sanzioni contro la Russia. Il presidente Zelensky ha dichiarato di aspettarsi presto una decisione sulle restrizioni petrolifere. “Se una compagnia o uno Stato aiuta la Russia a commerciare petrolio, deve anche affrontare sanzioni”, ha aggiunto.

il presidente ucraino Zelensky

h. 06.40 | Kiev chiude i porti delle città occupate

Il Ministero delle Infrastrutture ucraino ha emesso un’ordinanza di chiusura dei porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk “fino al ripristino del controllo” su queste città. Lo riferisce Ukrinform citando una dichiarazione pubblicata sul sito web del Consiglio dei Ministri ucraino.

05.12 | Gb: fabbrica di troll russa diffonde disinformazione

La Russia sta utilizzando una fabbrica di troll per diffondere disinformazione sulla guerra in Ucraina sui social media, prendendo di mira i politici di numerosi Paesi, tra cui Gran Bretagna e Sudafrica. Lo afferma il ministero degli Affari Esteri del Regno Unito, secondo quanto riferisce Reuters sul suo sito.

h. 03.21 | Diplomatici Usa torneranno presto a Kiev

L’ambasciata Usa in Ucraina tornerà presto a Kiev. Lo ha assicurato il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, al ministro degli Esteri ucraino Kuleba. Blinken, si legge in una nota del Dipartimento di Stato, ha fornito a Kuleba “un aggiornamento sui piani per il ritorno in Ucraina dei diplomatici statunitensi, comprese le prime visite a Leopoli questa settimana e l’intenzione di tornare a Kiev il prima possibile”.

h. 02.35 | Kuleba: “Pace solo con sovranità ripristinata”

L’unico modo per riportare la pace in Ucraina è ripristinare la sovranità di Kiev sull’intero territorio del Paese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba in un’intervista a Xinhua, di cui riferisce la Tass. “L’unico modo per garantire ordine e stabilità a lungo termine in Ucraina è ripristinare la sovranità su tutto il suo territorio entro i confini internazionalmente riconosciuti“, ha detto.

il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba

h. 02.08 | Zelensky: morti 23.000 soldati russi

Dall’inizio dell’invasione russa, 23.000 soldati russi sono morti in Ucraina, secondo il presidente ucraino Zelensky. Inoltre, più di 1.000 carri armati russi e quasi 2.500 altri veicoli militari sono stati distrutti, ha affermato nel suo consueto videodiscorso della sera, precisando che è difficile calcolare l’entità reale delle perdite. Mosca ha precedentemente ammesso che più di mille russi sono stati uccisi dall’inizio della guerra il 24 febbraio e stima che il numero di combattenti ucraini uccisi sia di oltre 23.000.

h. 02.02 | Blinken sente Kuleba: Usa a fianco di Kiev

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken: “Ho parlato con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Ho messo in evidenza gli ultimi passi degli Stati Uniti a sostegno della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina di fronte alla brutale guerra del Cremlino“.

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken

h. 01.43 | Danimarca invia a Kiev veicoli corazzati e mortai

La Danimarca invierà 25 veicoli corazzati per il trasporto di personale Piranha III, mortai pesanti M10 e migliaia di proiettili alle forze armate ucraine, riporta il danese Olfi, citato da Ukrinform.

h. 01.30 | Internet e cellulari fuori uso a Kherson

Nella regione di Kherson sono interrotte le comunicazioni mobili e Internet di tutti gli operatori telefonici. Uno dei massimi esperti di Vodafone nell’area ha riferito alle autorità che non si è trattato di un incidente. Lo riporta il Kyv independent. Serhiy Khlan, un deputato del Consiglio regionale di Kherson, ha detto che il motivo dell’interruzione del servizio è ancora sconosciuto sebbene il problema si fosse già presentato un mese fa.

h. 01.14 | Zelensky ai soldati russi: non combattete

Nel suo consueto video notturno, stavolta Zelensky si è rivolto ai soldati russi per chiedere loro di non combattere in Ucraina. Il leader di Kiev ha affermato che le forze armate di Putin stanno reclutando uomini “con poca motivazione e poca esperienza di combattimento” e i vertici militari sanno che migliaia di questi moriranno e migliaia saranno feriti. “I comandanti russi – ha proseguito – stanno mentendo ai loro soldati quando dicono loro che rifiutarsi di combattere è una colpa grave e non dicono, per esempio, che l’esercito sta preparando altri camion refrigerati da utilizzare per i cadaveri. Non dicono loro delle nuove perdite che i generali prevedono“. E poi: “Ogni soldato russo può ancora salvarsi. È meglio per voi sopravvivere in Russia che morire nella nostra terra“.

h. 00.35 | Zelensky: “Le città occupate saranno liberate”

Le città occupate dai russi saranno liberate, anche se “c’è ancora molto lavoro da fare“. Lo ha assicurato il presidente ucraino Zelensky in un messaggio su Telegram. “Gli occupanti sono ancora sulla nostra terra e ancora non riconoscono l’apparente fallimento della loro cosiddetta operazione. Dobbiamo ancora combattere e dirigere tutti gli sforzi per cacciare gli occupanti. E lo faremo. L’Ucraina sarà libera” ha scritto Zelensky, “Kherson, Nova Kakhovka, Melitopol, Berdyansk, Dniprorudne e tutte le altre città e comunità temporaneamente occupate in cui gli occupanti ora fingono di essere ‘padroni’ saranno liberate. La bandiera ucraina tornerà di diritto dove dovrebbe essere. E sarà il ritorno a una vita normale, che la Russia semplicemente non è in grado di fornire nemmeno sul proprio territorio“.

h. 00.03 | Kiev chiede alla Cina di fare da garante per la sicurezza

L’Ucraina ha chiesto alla Cina di entrare a far parte del gruppo di Paesi che dovrebbero fare da garanti per mettere fine alla guerra. Lo riferisce il The Guardian. In marzo era circolata l’ipotesi che del gruppo di garanti della sicurezza dell’Ucraina potessero far parte i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, e quindi anche la Cina, oltre ad altri Paesi.