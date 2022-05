Guerra Russia-Ucraina, consegnata da Finlandia e Svezia la richiesta di adesione alla Nato. Missili su Dnipro e Odessa. 

Ottantaquattresimo giorno di guerra . Le forze armate di Mosca con le milizie cecene e siriane proseguono i raid contro l’ Ucraina, ma secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenski “senza successo“. Presa di mira di nuovo Odessa. Da una parte la Finlandia e la Svezia consegnano alla Nato la richiesta di adesione e il segretario generale Stoltenberg la considera “un passo storico“. Per il presidente del Consiglio Mario Draghi occorre accelerare l’ingresso e la sua omologa finlandese Marin, ricevuta in queste ore a Roma, aggiunge che “tutto ciò rafforza l’Alleanza“. Dall’altra parte il Cremlino assicura che la Russia “non sarà la prima a lanciare un attacco nucleare“, ma potrebbe farlo “solo come risposta“.

Nella strategica città portuale di Mariupol , si continua a lavorare per evacuare tutti i soldati rimasti bloccati per settimane nelle acciaierie Azovstal, bombardate dai russi. Almeno 7 pullman con combattenti ucraini a bordo hanno lasciato in queste ore l’acciaieria, scortati dalle forze filorusse. Si ritiene che ci fossero circa 600 soldati all’interno dell’acciaieria e, secondo l’Ucraina, 264 hanno già lasciato la struttura: 53, gravemente feriti, sono stati portati a Novoazovsk e altri 211 a Olenivka, in strutture mediche dell’autoproclamata repubblica filorussa di Donetsk. E l’Ucraina è stata “costretta” a scambiare i militari ucraini feriti dall’Azovstal a Mariupol con prigionieri di guerra russi, “poiché non c’era altro modo per salvarli“.

h.15.45 | Leader filo-russo: a Kiev demoliremo Azovstal per costruire un parco

Demolire l’acciaieria Azovstal per costruire al suo posto un parco o un polo scientifico. Lo ha proposto Denis Pushilin, capo dell’autoproclamata repubblica di Donetsk in Ucraina, citato dall’agenzia Ria Novosti sul suo canale Telegram. La notizia è stata confermata anche dal consiglio comunale di Mariupol. Il leader della repubblica separatista ha dichiarato anche di voler ricostruire la città, con il supporto russo, per renderla una meta turistica. Ma secondo le autorità ucraine, questa è una mossa pensata dai russi per distruggere preventivamente un importante complesso industriale per l’Ucraina. Il consiglio comunale di Mariupol sottolinea poi che gli occupanti non sono interessati al restauro e allo sviluppo della città, perché per loro è solo un territorio che funge da corridoio per la Crimea.

h. 15.42 | Troppi media, aggiornata udienza del soldato russo dichiaratosi colpevole di crimini di guerra

L’udienza del soldato russo 21enne Vadim Shishimarin è stata aggiornata a domani perché troppi membri dei media stavano affollando l’aula del tribunale di Kiev, dove si tiene il primo processo per crimini di guerra in Ucraina. Lo riporta la Cnn. Shishimarin è accusato di aver ucciso un civile disarmato di 62 anni nella regione ucraina di Sumy il 28 febbraio, secondo l’ufficio della procuratrice generale ucraina. Il soldato russo si è detto «pienamente» colpevole quando gli è stato chiesto come si dichiarasse. È apparso con una felpa grigio-blu e la testa rasata in un box di vetro nell’aula gremita del tribunale di Kiev, di fronte a dozzine di telecamere.



h. 15.37 | Parolin: visita del Papa in Ucraina? Valuteremo dopo l’arcivescovo Gallagher

Al termine della missione in Ucraina dell’arcivescovo Paul Richard Gallagher, iniziata questa mattina, si valuterà come proseguire con i tentativi di mediazione, se sarà in programma una visita del Papa nel Paese in guerra. Lo ha spiegato il cardinale Pietro Parolin, a margine di un incontro all’università Cattolica. «Adesso c’è monsignor Gallagher in Ucraina, è partito questa mattina e credo ritornerà domenica. Vedremo, anche in seguito alla sua missione, che cosa conviene fare» ha detto il cardinale a chi chiedeva se fosse in programma la visita del Papa in Ucraina. «Per il momento non c’è da parte del Papa l’intenzione di andare» ha sottolineato «ma si valuterà anche alla luce di questa missione». Il punto «è che ci deve essere la disponibilità da parte di entrambi» i paesi, la Russia e l’Ucraina, «di accettare una mediazione della Santa sede». «La Santa Sede non può imporsi, può offrirsi, cosa che ha fatto ripetutamente e – ribadisce – resta disponibile. Solo se ci sarà disponibilità anche da parte loro, si potrà avviare un’iniziativa concreta».

h.15.30 | Ucraina: soldato russo accusato di crimini di guerra si dichiara colpevole

Nel primo processo per crimini di guerra in Ucraina, in corso a Kiev, Vadim Shishimarin, soldato russo di 21 anni, si è dichiarato colpevole in tribunale di aver ucciso un civile nella regione di Sumy. La Corte dovrà interrogare non solo Shishimarin, ma anche un altro russo che era con lui al momento dell’omicidio di un 62enne. Lo riportano i media ucraini. È apparso con una felpa grigio-blu e la testa rasata in un box di vetro nell’aula gremita del tribunale, di fronte a dozzine di telecamere. Ha rifiutato di parlare quando gli è stato chiesto dal tribunale. Intanto, l’udienza è stata aggiornata a domani perché troppi membri dei media stavano affollando l’aula del tribunale. Lo riporta la Cnn.

Vadim Shishimarin, primo soldato russo processato a Kiev

h. 15.25 | Michel: Putin è già il perdente di questa guerra

“Vladimir Putin già il perdente di questa guerra. Il Cremlino si sbagliava pesantemente: sulle proprie capacità militari, sulla forza di resistenza ucraina, sulla determinazione e l’unità europea. Ed è riuscito a svegliare la Nato, che presto si espanderà, a rafforzare la difesa europea, e a rafforzare il legame transatlantico come mai dalla Seconda guerra mondiale“. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento al Comitato economico e sociale europeo.

h.15.23 | Rischio default, Mosca: “Pagheremo il debito in rubli“

Il ministro delle Finanze Anton Siluanov ha affermato che la Russia intende rimborsare in rubli il debito estero statale se la licenza degli Usa per pagare in dollari non sarà rinnovata oltre la scadenza del 25 maggio. Lo riferisce l’agenzia Interfax. Secondo indiscrezioni riportate dall’agenzia Bloomberg, infatti, il Dipartimento del Tesoro americano non intende prorogare oltre quella data la licenza che ha finora consentito a Mosca di continuare a pagare gli investitori in moneta americana e ciò potrebbe aumentare le possibilità di default da parte della Russia.

Un’impianto di pompaggio del gas

h.15.15 | Mosca: “Difficoltà, ma raggiungeremo tutti gli obiettivi”

“Nonostante le attuali difficoltà“, la Russia continuerà la sua “operazione militare speciale” fino al suo compimento, e finché “i suoi obiettivi, compresa la demilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina e la difesa delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, saranno completamente raggiunti”. Lo ha detto il vice capo del Consiglio per la sicurezza nazionale di Mosca, Rashid Nuurgaliyev, citato dalle agenzie russe.

h. 15.00 | Commissione Esteri Italia-Francia-Germania-Spagna: urgente cessare il fuoco

«È urgente un cessate il fuoco. Chiediamo alle autorità della Federazione russa di sospendere le ostilità e di impegnarsi finalmente in un negoziato per mettere fine a una guerra dannosa per entrambe le parti, di concludere un accordo la cui premessa deve essere il rispetto della sovranità dell’Ucraina, dell’integrità del suo territorio e della sua salvaguardia come Stato libero e indipendente». È quanto si legge in una dichiarazione congiunta firmata dai presidenti delle Commissioni Esteri delle Camere di Italia, Francia, Germania e Spagna, Piero Fassino, Jean-Louis Bourlanges, Pau Marí-Klose e Micheal Roth. Nel condannare senza riserve le distruzioni e i massacri in corso in Ucraina nel documento i quattro presidenti sottolineano «il dovere di rafforzare la capacità di resistere degli ucraini all’aggressione continua delle forze russe». Circa il processo di integrazione europea, i presidenti sottolineano come sia necessario «spianare la strada affinché Ucraina, Moldavia e Georgia entrino a far parte della famiglia europea».

h.14.45 | Flusso gas russo verso Finlandia potrebbe fermarsi venerdì

La principale azienda finlandese del gas, la Gasum, ha dichiarato in un comunicato che l’afflusso di gas naturale dalla Russia alla Finlandia potrebbe essere interrotto venerdì o al massimo sabato. Lo riferiscono i media finlandesi. L’ad di Gasum Mika Wiljanen ha dichiarato al quotidiano Helsingin Sanomat che la società si sta preparando da tempo per una possibile interruzione del gas: “Siamo in grado di soddisfare le esigenze immediate durante la stagione estiva, presupponendo che non ci saranno problemi. La sfida sorgerà in inverno, quando il limite sarà la capacità del gasdotto Balticconnector tra Finlandia ed Estonia“.

h.14.48 | Ucraina, undici vittime nei raid russi nel Nord

E’ salito a 11 il bilancio delle vittime civili dei bombardamenti russi di ieri mattina sul villaggio ucraino di Desna, nella regione settentrionale di Chernihiv, vicino al confine con la Bielorussia. Lo riferiscono i servizi d’emergenza locali, citati dall’Ukrainska Pravda, secondo cui i feriti sono 14. In precedenza, i morti accertati a seguito del raid erano 8.

h.14.45 | Rischio default della Russia con lo stop degli Usa ai bond

Le probabilità che la Russia faccia default entro un anno sono salite al 90% dal 77% di ieri, dopo le indiscrezioni secondo cui il governo statunitense sarebbe pronto a bloccare i pagamenti relativi ai bond russi agli investitori americani, non rinnovando l’esenzione temporanea in scadenza il prossimo 25 maggio. E’ quanto segnalano i prezzi dei credit-default swap sulla Russia, i contratti che assicurano gli investitori contro un default, secondo Ice Data Services, riferisce Bloomberg.

h.14.20 | Mosca, Svezia in Nato è suo diritto sovrano

L’adesione alla Nato è un diritto sovrano della Svezia, ma la reazione della Russia e le possibili contromisure “La reazione specifica e le possibili contromisure, comprese quelle militari e tecniche, dipenderanno in gran parte dalle reali conseguenze dell’integrazione della Svezia nell’Alleanza del Nord Atlantico, compreso il dispiegamento di basi militari straniere e sistemi d’arma offensivi sul territorio svedese“. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo, riporta Interfax.

h.14.15 | Mosca, reagiremo su conseguenze adesione Svezia alla Nato

I vertici russi annunciano la loro reazione alla richiesta presentata dalla Svezia (ma anche dalla Finlandia) all’Alleanza Atlantica. Già negli scorsi giorni il Cremlino si è mostrato contrariato all’adesione, anche se ha detto che “non ci sarabbero state conseguenze”.

h.14.00 | Kiev: soldati russi esausti, pronti a smettere di combattere

Un soldato russo al telefono con un amico si è lamentato dei continui attacchi degli ucraini raccontandogli che ogni notte la sua unità è costretta a combattere contro ‘gruppi di sabotaggio‘ che stanno ‘addosso’ alle unità russe costantemente. Il soldato russo ha detto di essere ‘esausto’ e di voler tornare a casa. Alcuni dei suoi compagni – ha confessato all’amico – sono già sull’orlo di un esaurimento nervoso e sono pronti a smettere di combattere indipendentemente dalle possibili conseguenze. I due concludono la conversazione con un ‘arrivederci’ in ucraino.

h. 13.45 | Anche 27 diplomatici spagnoli espulsi da Mosca

La Russia ha dichiarato “persone non grate” 27 dipendenti dell’Ambasciata di Spagna a Mosca e del Consolato Generale di Spagna a San Pietroburgo. Lo riferisce una nota del ministro degli Esteri russo.

h. 13.30 | Onu, nel conflitto in Ucraina morti più di 3700 civili

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) afferma che 3.752 civili sono stati uccisi in Ucraina dall’invasione russa del 24 febbraio. Altri 4.062 sono stati feriti. Lo riporta la Bbc. La maggior parte delle vittime civili registrate sono state causate da bombardamenti, missili e attacchi aerei. L’Alto commissariato ritiene che le cifre reali delle vittime civili nel conflitto siano notevolmente più alte.

h. 13.15 | Ucraina, Corte Penale dell’Aia invia a Kiev 42 investigatori

La Corte Penale internazionale con sede a L’Aia ha inviato in ucraina una squadra di 42 investigatori ed esperti forensi per indagare sui possibili crimini di guerra e contro l’umanità commessi nel contesto dell’offensiva militare lanciata dalla Russia lo scorso febbraio. Si tratta del team più numeroso mai inviato sul terreno nella storia del tribunale. A comunicarlo è stato lo stesso procuratore capo della Corte, Karim Khan. La spedizione degli esperti segue di circa due mesi l’annuncio di un’indagine su quanto sta avvenendo in Ucraina, che Khan ha fatto pochi giorni dopo l’inizio dell’intervento russo nel Paese. Stando a quanto affermato dal procuratore capo in una nota, l’obiettivo della missione è “portare avanti le indagini sui crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte Penale internazionale e fornire supporto alle autorità nazionali ucraine“.

La sede della Corte Penale de L’Aja

h. 12.10 | Il Consiglio dell’Ue a Eurojust: indagate sui crimini di guerra in Ucraina

Gli ambasciatori dei 27 Stati membri Ue (Coreper) hanno approvato il compromesso finale raggiunto con il Parlamento europeo sul regolamento che consente ad Eurojust di sostenere il lavoro degli Stati membri e della Corte penale internazionale per “preservare, analizzare e conservare le prove di tutti i crimini commessi in Ucraina a seguito dell’aggressione russa”. Lo rende noto la Presidenza francese del Consiglio dell’Ue in un tweet. “Se il Parlamento europeo voterà il testo negli stessi termini – si legge ancora – Eurojust sarà in grado di agire molto rapidamente, il che è fondamentale sul campo“.

h. 11.58 | Pentagono elogia i combattenti di Azovstal

Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha elogiato i combattenti ucraini che si erano rintanati nelle acciaierie di Mariupol a difesa della città. Lo riferisce la Bbc online. Tra lunedì e martedì, centinaia di combattenti hanno lasciato il sito a bordo di due convogli. “I soldati che hanno continuato a resistere lo hanno fatto con coraggio e abilità ed è abbastanza ammirevole pensare per quanto tempo sono stati in grado di resistere. Il presidente Zelensky li ha definiti eroi – penso che saremmo tutti d’accordo su questo“, ha detto Kirby.

I soldati ucraini di Azov dopo la resa di Azovstal

h. 11.34 | Ucraina, Bruxelles approva un miliardo e 200milioni di euro come aiuti all’Italia per l’agricoltura

La Commissione europea ha approvato il regime italiano da 1,2 miliardi di euro a sostegno dei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina.

h. 11.32 | Ucraina, il sindaco di Mariupol annuncia la distruzione della sinagoga

A Mariupol assediata gli invasori russi hanno distrutto una sinagoga. Lo ha annunciato su Telegram il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko, come riferisce Ukrinform. “I russi stanno distruggendo tutto sul loro cammino e hanno già superato i nazisti per numero di crimini di guerra. Come i tedeschi durante la seconda guerra mondiale, stanno distruggendo gli edifici della comunità ebraica. A Mariupol, l’esercito russo ha distrutto l’edificio della ‘vecchia sinagoga’ e il centro comunitario. Veri barbari di oggi!“, scrisse Andryushchenko.

I segni della distruzione portata dai bombardamenti russi a Kharkiv

h. 11.30 | Kiev, 28 bombardamenti sul Donetsk, un morto e bimbi feriti

La regione di Donetsk è stata colpita da 28 bombardamenti russi nelle ultime 24 ore, che hanno causato un morto e diversi feriti, tra cui bambini. Lo riferisce la Polizia ucraina su Facebook. I russi “hanno sparato su 12 insediamenti. Tra i feriti ci sono tre bambini. 52 strutture civili sono state distrutte: abitazioni, 3 scuole, fabbriche, una fattoria e infrastrutture critiche“, scrive la polizia. “Hanno sparato sui civili da aerei, carri armati, artiglieria pesante e sistemi missilistici”, aggiunge. Bakhmut è la località più colpita, con “un edificio di 5 piani distrutto, un uomo morto e un bimbo di 9 anni gravemente ferito“.

h. 11.20 | Israele invia 2000 caschi e 500 corpetti all’Ucraina

Israele oggi ha inviato in Ucraina 2000 caschi protettivi e 500 corpetti. Lo ha reso noto il ministero della difesa israeliano precisando che – su istruzione del ministro Benny Gantz – questi aiuti sono destinati ad “organizzazioni civili e di emergenza in Ucraina“, ossia non alle forze armate. Ieri l’ambasciatore di Israele in Ucraina Michael Brodsky è tornato a Kyev, assieme con funzionari del ministero degli esteri, per valutare la possibilità di riattivare l’ambasciata, che a causa della guerra è rimasta chiusa dal 21 febbraio.

h. 11.00 | Mosca convoca l’ambasciatore italiano a Mosca

Il Ministero degli Esteri russo per le 15 (ore 14 ora italiana) ha convocato a colloquio l’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace. Secondo fonti russe è possibile che vengano comunicate all’ambasciatore misure disciplinari ed eventuali espulsioni di personale diplomatico italiano. La convocazione del diplomatico italiano segue quella dell’ambasciatore spagnolo Marcos Gómez Martínez. Il 5 aprile scorso l’Italia aveva espulso 30 diplomatici russi. Sempre ad inizio aprile Madrid ne aveva allontanati 25 diplomatici dalla Spagna, considerati “una minaccia per la sicurezza nazionale“, come segnale di rifiuto dell’invasione militare russa dell’Ucraina. Anche l’ambasciatore francese a Mosca è stato convocato al ministero degli Esteri russo. Lo riporta la Tass secondo cui gli verrà notificata l’espulsione di un certo numero di diplomatici transalpini.

h. 10.50 | Australia, nuove sanzioni contro Russia e Bielorussia

Il governo australiano ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni a quasi tre mesi dall’invasione russa dell’Ucraina, misure che riguardano Russia e Bielorussia. Nel mirino 11 persone e 12 entità per “propaganda e disinformazione” sull’invasione russa dell’Ucraina. “Il governo russo sta conducendo una vasta campagna di disinformazione tanto all’interno della Russia quanto a livello internazionale – si legge in una nota del ministero degli Esteri australiano – Putin ha attaccato la libertà di espressione e il dissenso in Russia per reprimere l’informazione sulla sua guerra contro l’Ucraina e i suoi gravi crimini di guerra e per danneggiare la percezione dell’Ucraina e dei suoi sostenitori a livello internazionale“.

Le misure riguardano persone coinvolte nell’industria dei media russa, che “promuovono le narrazioni false” del Cremlino. L’Australia impone anche sanzioni finanziarie mirate contro entità, “incluse ‘troll farm’ che generano e diffondono disinformazione online, molte legate ai servizi d’intelligence russi”.

h. 10.40 | Azovstal, 959 soldati ucraini si sono arresi alla Russia

Arresi da lunedì scorso 959 soldati ucraini che ancora presidiavano l’acciaieria azovstal a mariupol. Lo ha reso noto il ministero della difesa russo. “Nelle ultime 24 ore, 694 combattenti, di cui 29 feriti, si sono arresi. Dal 16 maggio, 959 combattenti, di cui 80 feriti, si sono arresi“, ha affermato il ministero in una nota. Secondo la stessa fonte, 51 di loro sono stati ricoverati in ospedale a Novoazovsk, località sotto il controllo dei russi.

h.10.30 | Le Pen: “Allargamento Nato e Ue non favoriscono la pace in Ucraina”

L’allargamento della Nato alla Finlandia e alla Svezia, come anche l’allargamento dell’Unione europea, non favoriscono la pace: lo ha detto la candidata del Rassemblement National alle elezioni presidenziali francesi dello scorso aprile, Marine Le Pen, intervistata da France Inter. “Oggi – ha dichiarato Le Pen – gli annunci di allargamento della Nato, come anche gli annunci di allargamento dell’Unione europea non hanno vocazione, a mio parere, a consentire di trovare soluzioni di pace“. “L’origine della paranoia della Russia sono l’allargamento della Nato nonché l’attuazione di strutture militari vicine in realtà alla Russia.

Non giustifico questa paranoia, ma bisogna tenerne conto”, ha aggiunto la candidata sconfitta da Emmanuel Macron nel voto del 24 aprile. Le Pen si è espressa più volte a favore di un’uscita della Francia dal comando integrato della Nato. Durante la campagna presidenziale, ha inoltre invocato un “riavvicinamento strategico tra la Nato e la Russia” alla fine della guerra in Ucraina.

h.10.10 | Kiev, i russi continuano attacchi per il controllo del Donbass

I russi stanno cercando di stabilire il pieno controllo su Lyman nel Donbass. Lo ha riferito lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine sulla sua pagina Facebook. “Nella direzione di Donetsk, il nemico continua ad attaccare nelle direzioni Lyman, Severodonetsk, Bakhmut, Avdiivka e Kurakhiv. Nella direzione di Lyman, il nemico ha lanciato un’offensiva per stabilire il pieno controllo del villaggio di Drobysheve e bloccare Lyman da nord “, si legge nel comunicato.

h. 09.50 | Mosca: non saremo primi a lanciare attacco nucleare

Secondo la sua dottrina, la Russia non può essere la prima a lanciare un attacco nucleare, può lanciarlo solo come rappresaglia: lo ha detto il vice primo ministro russo, Yury Borisov, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax.

h. 09.34 Kiev: ancora molte persone ad Azovstal, negoziati in corso

“Ci sono ancora molte persone rimaste ad Azovstal e continuiamo a negoziare per farle uscire da lì“: lo ha dichiarato alla Bbc il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar affermando che l’operazione di salvataggio dell’acciaieria sarà conclusa solo quando tutti i difensori di Mariupol saranno stati evacuati nei territori sotto il controllo ucraino. Per Maliar, gli appelli dei politici di Mosca a processare per crimini di guerra alcune delle persone prelevate dalle acciaierie “sono stati fatti molto probabilmente per la propaganda interna della Russia”.

h. 09.31 Bielorussia, pena di morte per chi prepara atti terroristici

La Bielorussia introduce la pena di morte per la “preparazione” di atti di “terrorismo“. Lo riferisce l’agenzia russa Interfax. Il presidente Alexander Lukashenko ha firmato degli emendamenti al Codice criminale bielorusso che prevedono la pena di morte per chi tenta di perpetrare un attacco terroristico.

h. 9.20 Nuovo attacco missilistico a Odessa

Le truppe russe hanno lanciato all’alba un attacco missilistico dal mare sulla regione di Odessa “continuando a distruggere le infrastrutture degli insediamenti nella regione”. Al momento non si registrano vittime. Lo ha riferito il comando operativo “Sud” su Telegram del consiglio comunale di Odessa, come riferisce Ukrinform.

h. 09.10 | Giornalista dissidente russo rifugiato nel Bresciano

Un giornalista dissidente russo, Pavel Broska Semchuk, si è rifugiato in provincia di Brescia e chiede asilo politico. Secondo quanto riportato dall’edizione locale del Corriere della Sera l’uomo durante la pandemia sarebbe stato sequestrato dai servizi segreti russi per un articolo su un carico di mascherine che dalla Crimea sarebbe dovuto arrivare in Italia. Operazione che, secondo il giornalista, era invece un piano di intelligence contro l’unità della Nato. Assistito dalle camere penali di diritto europeo e internazionale, Pavel Broska Semchuk vuole creare un quotidiano per gli esuli russi nel mondo. “Chiedo alle autorità italiane asilo politico per me, mia moglie e mia figlia che sono ancora in Russia” ha detto il giornalista.

h. 09.00 | Ucraina, Usa e Ue al lavoro per nuove rotte del grano

Gli Stati Uniti e l’Unione europea stanno cercando di sviluppare nuove rotte per far uscire il grano e il mais dall’Ucraina dopo che la Russia ha bloccato le navi ucraine in partenza con le materie prime. Lo riporta la Cnn. Il tema sarà al centro della riunione ministeriale sulla sicurezza alimentare all’Onu alla quale parteciperà il segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

h. 8.30 | Ucraina, sul podio con simbolo Z, squalificato ginnasta russo

Il ginnasta russo Ivan Kuliak, 20 anni, è stato squalificato per un anno per aver indossato un simbolo della guerra in Ucraina sul podio durante la Coppa del Mondo di atletica in Qatar lo scorso marzo. Lo scrive la Bbc online. Kuliak ha vinto il bronzo nella finale delle parallele a Doha e ha mostrato la lettera ‘Z‘, (diventata il simbolo per sostenere l’invasione russa in Ucraina), attaccata al petto mentre si trovava accanto all’atleta ucraino Illia Kovtun, che ha vinto l’oro. A seguito della squalifica da parte della Federazione internazionale di Ginnastica, che aveva indagato sull’incidente, Kuliak ora deve restituire la sua medaglia, ma ha il diritto di presentare ricorso entro 21 giorni. Nel conflitto in corso, la lettera Z è diventata il simbolo del sostegno russo ed è stata vista sui carri armati, sui muri delle città e sulle divise dei soldati, oltre ad essere indossata dai politici favorevoli alla guerra.