Guerra Russia-Ucraina. Biden: embargo al petrolio russo. Zelensky: “Non riesco nemmeno più a piangere”

La guerra in Ucraina è giunta al suo quarantacinquesimo giorno , e la Russia — di fronte a risultati finora ben al di sotto degli obiettivi — ha cambiato la sua guida sul campo. Missione lampo di Ursula von del Leyen presidente della Commissione Ue prima a Kiev e poi a Bucha: «Qui è morta la nostra umanità» ha detto la von del Leyen ai bordi di una delle fosse comuni dove sono sepolte le vittime del massacro russo.

La von der Leyen nella sua prima tappa della visita in Ucraina a Bucha, assieme all’Alto Rappresentante per la Politica Estera Borrell, ha detto: «Qui abbiamo visto l’umanità andare in frantumi». Nella tappa successiva a Kiev c’è stato l’incontro con Zelensky: «L’Europa è qui». Intanto, l’embargo al petrolio russo dovrà aspettare. La questione non sarà trattata dai ministri degli Esteri dell’Ue lunedì. «Non c’è l’unanimità». Arrivano anche notizie di nuovi orrori a Izium, dove i russi avrebbero allestito una camera di tortura e civili sarebbero stati bruciati vivi, mentre a Makarov sono stati trovati 132 corpi, molti in fosse comuni.

Il mondo ha ancora negli occhi la strage di Bucha, con un bilancio di 52 morti e più di 100 feriti. E già nuove pagine nere vengono scritte: il sindaco di Makarov racconta che sono stati trovati 132 corpi, molti in fosse comuni, e Kiev denuncia che a Izium ci sono stati civili bruciati vivi mentre il ministro degli Esteri ucraino Kuleba ha annunciato che è online un archivio sui crimini di guerra compiuti dalle truppe russe in Ucraina. «Dopo tutti questi orrori non riesco nemmeno più a piangere», ha ammesso il presidente ucraino Zelensky.

h. 13.06 | Zelensky: “La visita del cancelliere austriaco è segno di solidarietà”

«L’Austria ci sostiene nella resistenza all’aggressione russa . La visita del cancelliere federale Karl Negammer a Kiev è un importante manifestazione di solidarietà con il popolo ucraino». Lo ha scritto sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

h. 12.56 | Berlino: “Quasi esaurite possibilità rifornimento armi”

La Germania ha quasi esaurito le sue possibilità di rifornire l’Ucraina di equipaggiamenti prelevati dalle riserve del suo esercito ma sta lavorando a consegne effettuate direttamente dall’industria degli armamenti. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, Christine Lambrecht, al quotidiano Augsburger Allgemeine. «Per le consegne prelevate dalle scorte della Bundeswehr, devo onestamente dire che nel frattempo abbiamo raggiunto un limite», ha detto Lambrecht, spiegando che l’esercito tedesco deve mantenere la sua capacità di azione ed essere in grado di «garantire la difesa del Paese e dell’Alleanza Atlantica».

h. 12.45 | Zelensky: “Un leader Ue mi ha chiesto prove sulla strage di Bucha”

Volodymyr Zelensky ha reso noto che il capo del governo di uno dei Paesi dell’Ue gli ha chiesto la prova che gli eventi di Bucha non fossero “una messinscena“. Lo ha raccontato lo stesso presidente ucraino in un’intervista al quotidiano tedesco Bild: “La cosa peggiore che ho sentito negli ultimi giorni è stata quella di un politico di alto rango nell’Ue che mi ha chiesto di fornire prove che dimostrino che il massacro di Bucha non è stato una messinscena“. Zelensky non ha fatto il nome del politico, ma ha risposto positivamente quando gli è stato chiesto se stesse parlando del capo di governo di uno dei paesi dell’Ue. Nella stessa intervista Zelensky ha attribuito alla Germania la responsabilità dei ritardi nelle decisioni di imporre un embargo sul petrolio e sul gas russo.

h. 12.40 | Cancelliere Austria arrivato a Kiev, vedrà Zelensky poi andrà a Bucha

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer è arrivato a Kiev. Lo riportano i media locali. Il leader ha in programma un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e una visita a Bucha.

h. 12.36 | Ucraina: 88.593 profughi in Italia, +1.368 in 24 ore

Sono 88.593 a oggi i profughi ucraini arrivati in Italia : 84.796 alla frontiera e 3.797 controllati dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di 45.816 donne, 9.700 uomini e 33.077 minori. Lo comunica il Viminale con un tweet. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna. L’incremento, rispetto a ieri, è di 1.368 ingressi.

h. 12.26 | Mosca accusa YouTube per oscuramento canale Duma

Il presidente del Parlamento russo, Vladimir Volodin , ha accusato YouTube di avere oscurato il canale della camera bassa, Duma-TV. Volodin ha affermato che gli Stati Uniti violano «i diritti dei russi» mentre la portavoce della diplomazia di Mosca, Maria Zacharova, ha detto che in questo modo YouTube «ha firmato la sua condanna».

h. 12.20 | “A Chernobyl i russi toccavano le scorie a mani nude”

«A Chernobyl i soldati russi non sono stati impegnati solo a scavare trincee in una zona altamente contaminata come la foresta intorno alla centrale nucleare, ma hanno commesso anche azioni poco avvedute, come toccare a mani nude materiale radioattivo». Lo racconta un ingegnere ucraino della centrale al New York Times. «Un soldato russo di un’unità di protezione chimica, biologica e nucleare ha prelevato a mani nude una fonte di cobalto-60 in un deposito di rifiuti nucleari, esponendo se stesso ad una tale radiazione in pochi secondi da far schizzare il contatore Geiger». A chi ha scavato resterebbe, secondo le previsioni dei tecnici, un anno di vita.

h. 12.18 | Scholz: “Quelli di Bucha sono crimini di guerra”

«Gli autori degli omicidi di civili nella città ucraina di Bucha sono colpevoli di crimini di guerra e devono essere ritenuti responsabili», ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. «Questo è qualcosa che non possiamo dimenticare», ha detto Scholz, riferendosi alla morte di civili nella città a nord-ovest di Kiev.

h. 12.10 | Metsola: “Grazie a italiani che hanno aperto le loro case”

«Milioni di persone sono fuggite dell’Ucraina e si sono messe in marcia verso l’Europa. Dobbiamo essere pronti a fare tutto il necessario per garantire un futuro senza timori per chi arriva alle nostre frontiere ed essere espressione tangibile del nostro modello europeo”. Così la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. «Io ringrazio tutti gli italiani che hanno aperto le loro case per dare rifugio ai cittadini ucraini».

h. 11.58 | Zelensky: “Dopo Bucha e Kramatorsk non riesco più a piangere”

«Non riesco più a piangere». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al quotidiano tedesco Bild rispondendo alla domanda se avesse pianto per il massacro di ieri alla stazione di Kramatorsk e dopo le centinaia di morti di Bucha. «Sì, provo odio verso la Russia, verso i soldati russi. Quando vedo queste immagini davanti ai miei occhi, bambini assassinati senza gambe, senza braccia. È un risentimento, è terribile», ha ammesso il presidente ucraino.

h. 11.54 | Papa: “Ricordare sempre le crudeltà e le vittime”

«Non possiamo in questi giorni parlare di altre cose senza almeno ricordare la crudeltà alla quale si può arrivare in Ucraina». Così Papa Francesco in un passaggio a braccio durante l’udienza concessa ai soci del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, in occasione del 150esimo di fondazione.

h. 11.50 | Scoperta a Kharkiv fossa comune con soldati russi

E’ stata scoperta a Vilhivka, nella regione di Kharkiv , dalle forze militari ucraine una fossa comune con i soldati russi. Lo rendono noto i media locali

h. 11.48 | Metsola: “Ucraina lotta con straordinario eroismo, Ue deve dare sostegno”

«L’Ucraina sta lottando con gesti di straordinario eroismo , che rappresentano un esempio per tutti noi e noi dobbiamo sostenerli‘». Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola in un video messaggio alla convention di Forza Italia.

h. 11.38 | Kiev: “Puntiamo a status candidato adesione Ue entro giugno”

L’Ucraina si aspetta di ottenere per giugno lo status di Paese candidato all’adesione all’Ue. «L’Ucraina ha ricevuto il questionario per l’adesione all’Ue. Abbiamo già fatto molto lavoro di preparazione, quindi siamo pronti a muoverci rapidamente. Ci aspettiamo di ottenere lo status di Paese candidato a giugno – ha scritto su Twitter Olga Stefanishyna, vice ministro per l’Integrazione europea – Fa parte della nostra ripresa e vittoria sull’aggressore russo che vuole invertire il percorso democratico dell’Ucraina».

h. 11.32 | Amnesty e Human right watch: “Continueremo a operare in Russia”

Amnesty International e Human Rights Watch hanno annunciato che continueranno a operare in Russia malgrado il divieto stabilito dal Ministero della Giustizia russo. Lo ha reso noto la segretaria generale di Amnesty, Agnes Callamard, in un comunicato: «Le autorità si stanno sbagliando di grosso se pensano che chiudendo il nostro ufficio a Mosca impediranno il nostro lavoro per documentare e portare alla luce le violazioni dei diritti umani». «Human Rights Watch lavora in Russia dai tempi sovietici e continuerà a farlo», ha detto il direttore di Hrw in un altro comunicato, spiegando che «questa nuova cortina di ferro non frenerà i nostri attuali sforzi per difendere i diritti di tutti i russi e proteggere in civili in Ucraina».

h. 11.20 | Franceschini: “Unesco dichiari Odessa patrimonio umanità”

«Agire subito perché Odessa venga dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco». Lo scrive il ministro della cultura, Dario Franceschini, su Twitter al termine di una video-call con il sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov. «Odessa – ha aggiunto il ministro – è una città meravigliosa legata all’Italia da secoli di storie comuni che oggi rischia la distruzione».

h. 11.15 | Ucraina: media, forze russe hanno distrutto deposito munizioni a Myrhorod

Le forze russe hanno distrutto un deposito di munizioni presso la base aerea di Myrhorod nell’Ucraina centrale. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. Nell’attacco sarebbero stati distrutti anche un caccia MiG-29 dell’aviazione ucraina e un elicottero Mi-8.

h. 11.10 | Kiev: a Makariv trovati 132 corpi di persone torturate

I soccorritori hanno trovato 132 corpi di persone torturate e uccise a Makariv, nella regione di Kiev. Lo scrive in un tweet il ministero della Difesa ucraino definendo il ritrovamento «un nuovo, mostruoso crimine di guerra». A Makariv, città liberata da pochi giorni, i soccorritori stanno cercando anche le vittime dei bombardamenti russi rimaste sotto le macerie. La città, dice il ministero, è distrutta per metà.

h. 11.05 | Kiev: ai russi nelle trincee di Chernobyl resta un anno vita

I soldati russi che hanno scavato le trincee vicino alla centrale nucleare di Chernobyl hanno non più di un anno di vita. Lo ha detto il ministro dell’Energia ucraino, German Galushchenko, secondo quanto riferisce su Twitter il ministero della Difesa di Kiev.

h. 11.00 | Mosca, distrutto deposito munizioni a Dnipro

Le truppe russe hanno attaccato durante la notte un deposito di munizioni delle forze armate ucraine fuori Dnipro e un aeroporto a Myrhorod nella regione di Poltava, in Ucraina centrale: lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. Nella regione di Dnipro e’ stato demolito un «grande deposito di munizioni; all’aeroporto di Myrhorod sono stati resi distrutti «un caccia MiG-29 e l’elicottero Mi-8 dell’aviazione ucraina».

h. 10.52 | Kuleba: creato archivio online per documentare crimini di guerra

«Abbiamo creato un archivio online per documentare i crimini di guerra della Russia». Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba. «Le prove raccolte delle atrocità commesse dall’esercito russo in Ucraina impediranno ai criminali di guerra di sfuggire alla giustizia», ha aggiunto il ministro.