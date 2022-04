Guerra Russia-Ucraina. Putin: “Attacco inevitabile per la sicurezza della Russia, obiettivo per Donbass verrà raggiunto”. Kiev: “Armi chimiche su Mariupol”

La guerra in Ucraina è al 48esimo giorno. È durato 90 minuti l’incontro tra il cancelliere federale austriaco Nehammer e il presidente della Federazione russa Putin. Secondo la cancelleria, tra i due leader c’è stato un colloquio «diretto» e «non amichevole». Il cancelliere austriaco si dice convinto che Putin creda ancora nei colloqui di pace avviati a Istanbul. Nehammer che ieri ha incontrato Putin afferma: “Nell’est si prepara un attacco brutale e massiccio“. La commissaria ucraina per i diritti umani Denisova annuncia che “nelle zone occupate della città è in corso una brutale retata di civili, con l’assistenza di collaboratori locali” e sarebbero 33mila gli abitanti di Mariupol deportati in Russia e nei distretti temporaneamente occupati della regione di Donetsk. Londra teme l’uso di armi al fosforo, mentre la brigata Azov dice che un drone avrebbe scaricato “sostanze sconosciute” Mariupol. Borrell: «Le battaglie che vedremo nell’est dell’Ucraina avverrebbero anche con l’embargo al gas e al petrolio russo: ciò che fa la differenza in questo momento sono gli aiuti militari». Anche per questo, il presidente Zelensky ha definito «cruciale» questa settimana.

h. 12.24 | Petraeus: ci saranno altre Bucha e Kramatorsk

“Ci aspetta un momento molto difficile per l’Ucraina . Per la prima volta c’è un solo generale al comando dell’invasione russa. Prima ce ne erano troppi, che litigavano con Mosca per le risorse e le priorità, ma questo è un personaggio dai trascorsi molto preoccupanti. Lo chiamano ‘il macellaio della Siria’ per la sua campagna del 2016 quando bombardò e di fatto massacrò la popolazione di allora. Temo che vedremo altre azioni come quella della stazione del treno, già avvenuta sotto il suo comando, dove sono morti cinquanta civili. Vedremo la distruzione di villaggi e di piccole città che si interpongono all’offensiva russa“. Lo ha dichiarato il generale David Petraeus, ex direttore della Cia ed ex comandante delle forze americane in Afghanistan e prima ancora in Iraq, in merito alla nuova fase della guerra in Ucraina, in un’intervista ieri a ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. “Nell’area dove si combatterà non ci sono grandi città come Kiev o Kharkiv e per i russi sarà più facile avanzare se non dovranno affrontare la guerriglia urbana degli ucraini che li ha costretti a ritirarsi”, ha aggiunto lo statunitense.

h. 12.20 | Zelensky: torture, stupri su minori e nuove fosse comuni

«Nelle aree occupate liberate dell’Ucraina il lavoro continua per registrare e indagare sui crimini di guerra commessi dalla Russia. Quasi ogni giorno vengono trovate nuove fosse comuni. Migliaia di vittime, centinaia di casi di brutali torture. Si trovano ancora cadaveri nei tombini e negli scantinati. Corpi legati e mutilati. Centinaia di orfani, almeno centinaia di bambini, sono stati denunciati centinaia di stupri, tra cui ragazze minorenni e bambini molto piccoli e persino neonati». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento lituano, secondo quanto riporta Ukrinform.

h. 12.15 | Zelensky all’Ue: fate a meno del petrolio della Russia

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in videocollegamento al Parlamento della Lituania ha invitato l’Unione europea a rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia, affermando che la leadership politica e militare russa sente di poter continuare l’invasione dell’Ucraina a causa dei segnali di alcuni Paesi europei. «Sanno che resteranno impuniti perché l’Europa preferisce ancora continuare cooperazione, commercio e “business as usual'”, ha detto Zelensky, chiedendo in particolare sanzioni su tutte le banche russe e che l’Europa “faccia a meno del loro petrolio».

h. 12:08 | Profughi, Curcio: “Regioni sotto pressione, ipotesi spostamenti“

“Ci sono regioni sotto pressione, come Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Campania”. Così il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, fa il punto sulla accoglienza profughi a margine del Comitato di coordinamento della Regione Piemonte per l’emergenza profughi. “Ovviamente, se non si riusciranno più a gestire questi numeri, si proporranno degli spostamenti – aggiunge -. Siamo sempre attenti alle richiesta di queste persone che già fuggono dalla guerra, ma potrebbe accadere in futuro che si dia loro prospettive territoriali diverse”.

h. 11:58 | Kiev, russi si fingono profughi evacuati per attaccarci

Nella regione di Mykolaiv soldati russi in abiti civili hanno finto di essere gente evacuata del posto che si era persa per attaccare l’esercito ucraino. Lo riferisce il Comando operativo sud ucraino, citato da Ukrainska Pravda, secondo cui “gli occupanti su 3 auto civili si sono avvicinati alle posizioni ucraine sotto tale copertura e hanno cercato di attaccare, ma sono stati respinti e hanno perso 5 persone. Dopodiché, sono fuggiti dal campo di battaglia“.

h. 11.42 | Voci di arresto a Mosca per Surkov, l’ex ideologo di Putin

L’ex deputato della Duma ed ex vicepremier russo Vladislav Surkov, fino a poco tempo fa uno dei più stretti consiglieri personali di Putin e considerato il suo ideologo, sarebbe stato messo agli arresti domiciliari. Lo afferma l’ex deputato russo Ilya Ponomarev citato dalla Pravda. Lo stesso Pomomarev spiega che al momento non ci sono conferme. Surkov, 57 anni, imprenditore e politico, per anni è stato una figura chiave nell’amministrazione Putin, tanto da essere soprannominato il «Rasputin del Cremlino». Caduto in disgrazia dopo l’inizio della guerra contro l’Ucraina, era stato allontanato dal presidente russo a fine febbraio.

h. 11.39 | Nehammer, «non ottimista» dopo incontro con Putin

Il cancelliere austriaco, Nehammer, si è detto «non ottimista» dopo il suo incontro ieri con il leader russo Putin. Secondo il leader di Vienna il presidente russo è «intrappolato» nella sua logica sulla natura del conflitto. «Putin – ha aggiunto – è dentro uno stato d’animo la cui logica è dettata dalla guerra e si comporta di conseguenza», ha detto parlando con la stampa austriaca.

h. 11.35 | Putin: “La Russia non si chiuderà, è impossibile isolarla”

“La Russia non si chiuderà, è impossibile isolarla”, ha aggiunto Putin, che afferma che la Russia “è pronta a cooperare con tutti i partner che lo desiderano” e “non ha intenzione di chiudersi”. “Non abbiamo intenzione di chiuderci – assicura – nel mondo moderno, è totalmente impossibile isolare rigorosamente qualcuno e completamente impossibile isolare un Paese così grande come la Russia. Quindi lavoreremo con i partner che vogliono interagire”.

h. 11.32 | Iniziato colloquio Putin-Lukashenko

È iniziato il vertice bilaterale tra Putin e Lukashenko , al cosmodromo di Vostochny. Lo riferisce l’agenzia Tass. I due leader discuteranno questioni bilaterali, la situazione in Ucraina e l’opposizione alle sanzioni occidentali. Non è prevista la firma di alcun documento. Al termine del colloquio Putin e Lukashenko terranno una conferenza stampa congiunta.

h. 11.22 | Lamorgese: “Da riflessi guerra rischi per tenuta sociale Paese“

“La situazione di incertezza sul fronte economico e sociale che la guerra ha aperto , anche per i riflessi sul mercato energetico e sull’approvvigionamento di materie prime, potrebbe determinare un pesante impatto sulla produzione industriale, sulla crescita economica, sui livelli occupazionali e, quindi, sulla tenuta sociale del Paese“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese intervenendo dalla festa per I 170 anni della Polizia. “Oggi il nostro Paese si trova a dover affrontare un’ulteriore emergenza: quella legata alla gravissima crisi bellica in atto nel nostro continente… Le democrazie non devono accettare questo tentativo di arretramento culturale e politico, anzi devono essere capaci di creare le condizioni affinché le conseguenze della guerra possano essere gestite limitando il più possibile l’impatto sociale di questa nuova crisi”, ha proseguito.

h. 11.16 | A Mosca armi dall’Iraq attraverso reti contrabbando Iran

“La Russia sta ricevendo munizioni e hardware militare provenienti dall’Iraq per il suo sforzo bellico in Ucraina con l’aiuto delle reti di contrabbando di armi iraniane, secondo i membri delle milizie irachene sostenute dall’Iran e i servizi segreti regionali”. È quanto scrive il Guardian. “Lanciarazzi RPG e missili anticarro, così come sistemi lanciarazzi di progettazione brasiliana”, sarebbero stati “spediti in Russia dall’Iraq”, afferma il giornale britannico.

h. 11.15 | Kiev: a Mariupol forse usate bombe al fosforo

L’Ucraina sta verificando informazioni ancora non confermate secondo cui la Russia potrebbe avere usato «bombe al fosforo» nella città assediata di Mariupol. Lo ha detto la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, in un intervento televisivo, e lo riporta l’agenzia di stampa ucraina Unian. «Al momento stiamo verificando questa informazione. Stiamo provando a capire cosa fosse. Ma posso dire che dai dati preliminari risulta che ci sono supposizioni che potrebbero essere state usate munizioni al fosforo. L’informazione finale ufficiale verrà diffusa successivamente, ma dobbiamo capire che il rischio dell’uso di armi chimiche esiste, è piuttosto alto», ha detto Malyar.

h. 11.08 | Putin: non avevamo scelta se non intervenire

“Non tollereremo più il genocidio nel Donbass , non ho nessun dubbio che con l’operazione militare in Ucraina raggiungeremo i nostri nobili obiettivi. Isolare la Russia dal resto del mondo è impossibile” ha dichiarato il presidente della Russia Vladimir Putin

h. 10.40 | Il Viminale: 91.137 persone arrivate finora in Italia

Sono 91.137 le persone arrivate finora in Italia dall’Ucraina : 48.817 donne, 10.229 uomini e 33.796 minori. Lo comunica il Viminale precisando che rispetto a ieri l’incremento è di 1.217 ingressi nel territorio nazionale; le destinazioni principali sono Milano, Roma, Napoli e Bologna.

h. 10.12 | Filorussi Donetsk: non abbiamo usato armi chimiche a Mariupol

Le forze separatiste filorusse a Donetsk hanno negato l’uso di armi chimiche a Mariupol, come denunciato dal battaglione Azov. Lo riferisce l’agenzia di stampa Interfax.

h. 09.58 | Londra verifica uso armi chimiche: se vero tutte opzioni sul tavolo

Londra sta lavorando per verificare se le forze russe abbiano davvero usate armi chimiche in Ucraina. Lo ha detto il viceministro della difesa e responsabile del portafogli delle Forze Armate, James Heappey. Ha spiegato che le informazioni sull’uso di queste munizioni sulla città assediata di Mariupol sono circolati sui social media ucraina, ma né l’intelligence della difesa britannica, né la loro controparte a Kiev è stata in grado di verificare queste affermazioni. «Se fossero state usate armi chimiche si tratterebbe di un momento molto importante per il nostro primo ministro e gli altri capi di governo del mondo». «Il presidente Putin deve essere consapevole che l’uso di armi chimiche è inaccettabile», ha aggiunto. Già la ministra degli esteri britannica, Liz Truss, nella serata di ieri aveva avvertito su Twitter che «qualunque uso di tali armi costituirebbe una dura escalation nel conflitto» e in quel caso Putin e il suo regime dovranno fornire spiegazioni.

h. 09.40 | Tokyo congela i beni russi, nel mirino le figlie di Putin

Il Giappone ha imposto nuove sanzioni contro Mosca , congelando i beni di 398 personalità russe, tra cui le figlie di Vladimir Putin e la moglie del ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo. Le nuove sanzioni arrivano dopo che venerdì scorso il premier Fumio Kishida aveva annunciato un piano per ridurre le importazioni di carbone dalla Russia, con l’obiettivo di bloccarle completamente.

h. 09.33 | Kiev, morti 19.600 soldati russi

Sono 19.600 i militari morti in combattimento dall’inizio della guerra in Ucraina . A dichiararlo su Facebook è l’esercito di Kiev: secondo lo stato maggiore, le forze armate ucraine hanno inoltre distrutto 157 aerei russi, 732 tank, 1946 mezzi blindati. La stessa fonte parla di 140 elicotteri distrutti, sette imbarcazioni, 76 cisterne di combustibile e 124 droni.

h. 09.33 | Mosca, distrutti finora 672 velivoli militari

Le forze armate russe hanno distrutto 672 aerei ucraini e 244 sistemi di difesa aerea dall’inizio della guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in una conferenza stampa. «Un totale di 130 aerei da combattimento, 99 elicotteri, 244 sistemi missilistici di difesa aerea e 443 veicoli aerei senza pilota sono stati distrutti dall’inizio dell’operazione militare speciale», ha detto Konashenkov. L’esercito russo ha inoltre distrutto 2.139 carri armati e altri veicoli corazzati, 241 sistemi di lancio multiplo di razzi, 917 armi e mortai di artiglieria da campo e 2.046 veicoli militari, ha affermato il portavoce.

h. 09.26 | Putin a Blagoveshchensk, vedrà Lukashenko

Il presidente russo, Vladimir Putin, è arrivato nella città di Blagoveshchensk , dove ha in programma un incontro con il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, con il quale visiterà la base di lancio di Vostochny. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, aggiungendo che i due terranno poi «colloqui sullo sviluppo della cooperazione bilaterale, sulla situazione in Ucraina e su una risposta congiunta alle sanzioni occidentali». Sempre secondo Tass, è poi in programma una conferenza stampa di Putin e Lukashenko.

h. 09.13 | Declassamento rating Paesi che commerciano con Russia

«Le nazioni che commerciano prodotti sotto embargo con la Federazione Russa permettendole di aggirare le sanzioni economiche imposte dall’Unione Europea, Regno Unito, Usa ed altre nazioni Ocse a seguito dell’invasione dell’Ucraina, subiranno, entro sei mesi, un declassamento del loro Country Rating da uno a due notch in base ai singoli casi. Questa misura può contribuire all’indebolimento di alcuni Corporate Ser». E’ quanto ha stabilito l’agenzia indipendente Standard Ethics, nel pubblicare il suo Provvedimento 2 della «Security Segregation Impact Notice» messo in atto dopo il declassamento del Country Standard Ethics Rating (Ser) della Federazione Russa a ‘F‘ il 24 febbraio scorso.

h. 08.53 | Kiev: su Mariupol drone russo con sostanze tossiche

I russi hanno fatto cadere un drone contenente sostanze tossiche sulla città di Mariupol, nel sud dell’Ucraina. Lo ha detto la parlamentare ucraina e capo del comitato parlamentare sull’integrazione dell’Ucraina Ivanna Klympush, secondo quanto riporta il Guardian, spiegando che «molto probabilmente» le sostanze sconosciute erano armi chimiche.

h. 08.45 | Kiev, concordati per oggi 9 corridoi umanitari

Anche oggi 9 corridoi umanitari sono stati concordarti in Ucraina per evacuare i civili. Lo fa sapere la vice prima ministra Iryna Vereshchuk su Telegram. Il corridoio dalla città assediata di ️Mariupol a Zaporizhzhia funziona solo per chi parte con mezzi propri. Anche l’evacuazione dalle città della regione di Zaporizhzhia, precisa la vicepremier, avverrà con mezzi propri.

h. 06.25 | Giappone, nuove sanzioni contro la Russia. Colpite 398 persone e 28 organizzazioni

Il Giappone ha approvato nuove sanzioni contro 398 persone e 28 organizzazioni dalla Russia. Lo riporta la Tass, secondo cui lo stato nipponico ha anche approvato il divieto di nuovi investimenti nella Federazione russa.

h. 06.05 | Le forze armate di Kiev: i russi si riposizionano a sud

I russi si stanno riposizionando nella parte meridionale del fiume Bug e al confine con la regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina. Lo ha dichiarato su Facebook il Comando operativo ‘Sud’ delle forze armate ucraine – come riporta Ukrinform -, segnalando «molti casi di diserzione nelle unità nemiche». Infine «la situazione vicino alla costa ucraina del Mar Nero è tesa, ma invariata» e non si esclude «la possibilità di attacchi missilistici da parte della flotta nemica».

h. 05.07 | Forze armate Kiev, russi si riposizionano a sud

h. 03.35 | Usa, la Russia sarà strategicamente sconfitta

«La Russia sarà strategicamente sconfitta in Ucraina». Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price alla Cnn, sottolineando che oltre ai problemi sul campo Mosca è nel pieno di una profonda crisi economica. Quanto alla questione della responsabilità dei crimini di guerra, Price ha ricordato che gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina decine di procuratori per collaborare con Kiev alle indagini e anche il dipartimento di Stato sta svolgendo una sua inchiesta. «Se le prove ci diranno che Putin è responsabile di crimini di guerra sarà perseguito per questo», ha detto Price.

h. 02.36 | Zelensky,chi non fornisce armi è responsabile morti

«Presto sarà necessario un maggiore supporto militare . Le vite degli ucraini si stanno perdendo, vite che non possono più essere restituite. E questa è anche responsabilità di coloro che ancora conservano nel proprio arsenale le armi di cui l’Ucraina ha bisogno. Responsabilità che rimarrà per sempre nella storia». Lo ha detto – come riporta il Guardian – il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video messaggio. «Gli ucraini sono coraggiosi – ha spiegato – ma quando si tratta delle armi dipendiamo ancora dalla fornitura, dai nostri alleati. Sfortunatamente non stiamo ottenendo quanto necessario per porre fine a questa guerra, per distruggere il nemico sulla nostra terra, per sbloccare Mariupol. Se avessimo jet, veicoli corazzati pesanti, artiglieria, allora saremmo in grado di farlo».

h. 02.20 | Bombardamenti in regione Donetsk, tre morti: sono civili

Tre morti e otto feriti durante i bombardamenti russi di ieri nella regione di Donetsk. Lo ha comunicato su Telegram – come riporta Ukrinform – il capo dell’amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko, precisando che le vittime sono tutte civili. I bombardamenti sono avvenuti a Vuhledar, Mykhailivka e Krasnohorivka. Sempre secondo Kyrylenko, a Bakhmut sono state ferite due persone.

h. 02.10 | Scattato allarme antiaereo a Kiev e Kharkiv

Le sirene di allarme per attacco aereo sono tornate a suonare , alle 2.40 locali (le 1.40 in Italia), nelle regioni ucraine di Kiev e di Kharkiv. L’allerta è scattata anche nel sud del paese, nell’oblast di Mykolaiv. In precedenza, verso le 2 locali, gli allarmi hanno interessato le regioni di Zaporizhia e Dnipropetrovsk.

h. 02.00 | Kiev rivendica attacco a deposito armi russo a Luhansk

Le forze ucraine hanno rivendicato la distruzione di un deposito di armi russo . Serhii Haidai, capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, ha dichiarato su Facebook che le forze ucraine hanno distrutto un «magazzino di munizioni» vicino a un insediamento russo a Novoaidar, nella regione di Luhansk.

h. 01.50 | Londra verifica informazioni su attacco armi chimiche

Il Regno Unito sta cercando di verificare le informazioni secondo le quali la Russia ha usato armi chimiche nella città portuale assediata di Mariupol, nel sud-est dell’Ucraina. «Le forze russe potrebbero aver usato agenti chimici in un attacco contro la popolazione di Mariupol. Stiamo lavorando urgentemente con i partner per verificare la notizia», ha detto Lizz Truss su Twitter. «Qualsiasi uso di queste armi è un’escalation crudele in questo conflitto e lo terremo in considerazione», ha aggiunto il ministro degli Esteri.

h. 01.30 | Zelensky, russi hanno lasciato mine ovunque

«Decine se non centinaia di migliaia» di munizioni pericolose sono state lasciate indietro dai russi durante la loro ritirata. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymr Zelensky in un video messaggio notturno. «Gli occupanti hanno lasciato mine dappertutto. Per le strade, nei campi. Hanno minato le proprietà delle persone, le auto, le porte», ha detto.

h. 01.20 | Zelensky, possibile uso armi chimiche in nuova fase terrore

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha espresso preoccupazione per il fatto che le forze russe potrebbero usare armi chimiche contro il suo paese. Non ha però confermato se siano già state utilizzate. «Oggi gli occupanti hanno rilasciato una nuova dichiarazione, che testimonia la loro preparazione per una nuova fase di terrore contro l’Ucraina e i suoi difensori», ha spiegato Zelensky nel suo video messaggio notturno. «Uno dei loro portavoce ha affermato che potrebbero usare armi chimiche contro i difensori di Mariupol. Prendiamo queste parole il più seriamente possibile», ha aggiunto.

h. 01.10 | Fino al 15 aprile disposto coprifuoco a Irpin

Sul territorio di Irpin, nella regione di Kiev, una delle città dove ci sono stati i combattimenti più aspri tra russi e ucraini nella prima fase del conflitto, è stato disposto il coprifuoco dalle 6 di oggi alle 9 di venerdì 15 aprile. Lo ha comunicato il sindaco Alexander Markushin sul suo canale Telegram, precisando che l’ingresso in città sarà vietato e saranno fatte eccezioni solo per le forze dell’ordine, i soccorritori, i servizi pubblici e i volontari su un elenco prestabilito.

h. 00.50 | Pentagono, armi chimiche a Mariupol? Non abbiamo conferme, monitoriamo

«Siamo a conoscenza di report sui social media che affermano che le forze russe hanno schierato una potenziale arma chimica a Mariupol. Non possiamo confermare in questo momento e continueremo a monitorare da vicino la situazione». Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono, John Kirby. «Queste notizie, se vere, sono profondamente preoccupanti e riflettono le preoccupazioni che abbiamo avuto sul potenziale della Russia di utilizzare una varietà di agenti antisommossa, inclusi gas lacrimogeni miscelati con agenti chimici, in Ucraina», ha aggiunto.

h. 00.47 | Leader Azov, 3 intossicati a Mariupol ma non gravi

Sono tre le persone che nelle ultime ore hanno evidenziato «chiari segni di avvelenamento chimico» durante l’assedio di Mariupol. Lo ha detto – come riporta il Kyiv Independent – il leader del battaglione nazionalista “Azov“, Andriy Biletsky, aggiungendo che per nessuno di loro ci sono «gravi conseguenze» per la salute. Secondo Azov la sostanza velenosa è stata lanciata da un drone.

h. 00.45 | Blinken, India deve decidere la sua posizione su Russia

L’India deve prendere le proprie decisioni su come affrontare «l’invasione della Russia in Ucraina ed è importante che tutti i paesi facciano pressione su Putin per porre fine al la guerra». Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri indiano S Jaishankar a Washington dopo l’incontro virtuale tra il presidente americano Joe Biden e il premier indiano Narendra Modi. L’India ha continuato ad acquistare petrolio dalla Russia e si è sempre astenuta nei voti contro Mosca all’Onu. «La guerra della Russia contro l’Ucraina è un attacco al popolo ucraino. È anche un attacco a quell’ordine basato su regole a cui aderiamo e che difendiamo». Gli Stati Uniti, ha dichiarato Blinken, «continueranno ad aumentare il loro sostegno al governo e al popolo ucraino e inviteranno le altre nazioni a fare lo stesso, così come chiediamo a tutte le nazioni di condannare le azioni sempre più brutali di Mosca». Il segretario di stato americano ha anche sottolineato che l’invasione dell’Ucraina «è in netto contrasto con la visione che gli Usa e l’India condividono di un Indo-Pacifico libero e aperto».

h. 00.15 | Procuratrice, oltre 5.800 crimini di guerra: “Vogliamo processare i responsabili nei nostri tribunali”

La procuratrice generale dell’Ucraina, Iryna Venediktova , ha detto che al momento sono oltre «5.800 i casi» di crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina. In particolare Venediktova ha parlato del massacro a Bucha, vicino a Kiev, dove domani effettuerà un nuovo sopralluogo. «Qui stiamo ancora riesumando cadaveri dalle fosse comuni», ha detto in un’intervista alla Cnn precisando che quello che ha constatato sul campo non sono solo «crimini di guerra ma anche contro l’umanità». Quanto agli eventuali processi contro gli autori di queste atrocità, tema che si sta discutendo da giorni anche negli Stati Uniti e in Europa, la procuratrice ha dichiarato che l’Ucraina «vuole perseguire questi criminali nel Paese, in tribunale ucraini». Ma «ovviamente c’è anche il percorso della Corte penale internazionale», ha aggiunto. Al momento ci sono oltre 500 sospettati, inclusi alti ufficiali militari e alti funzionari russi.

h. 00.04 | L’Onu chiede indagare la violenza contro donne e bambini