Guerra Russia-Ucraina. Bombe nella notte a Kharkiv. I russi sferrano l’attacco per la conquista del Donbass.

E’ il 55° giorno di guerra in Ucraina . “E’ iniziata ed è un inferno” l”offeniva delle truppe russe contro l’Ucraina orientale L’allarme è stato lanciato dal presidente Volodymyr Zelensky: “Possiamo ora affermare che le truppe russe hanno iniziato la battaglia per il Donbass, per la quale si stavano preparando da tempo. Una grande parte dell’esercito russo è ormai consacrato a questa offensiva“. Si tratta secondo gli analisti dell’inizio della fase 2 della guerra. Mentre Mariupol è ridotta a un cumulo di macerie e i civili sono intrappolati in città allo stremo delle forze di sopravvivenza, continuano i bombardamenti sulle città ucraine di Leopoli, Kharkiv e Dnipro.

Il presidente russo Vladimir Putin intanto ha insignito con un’onorificenza la brigata dell’esercito che è stata accusata dei massacri commessi nella cittadina ucraina di Bucha: Putin l’ha motivata con «l’eroismo» dimostrato della 64esima brigata fucilieri motorizzati. “A Bucha stimiamo che una persona su 5 di quelle che erano rimaste in città durante l’occupazione (russa ndr.) è stata uccisa”. È quanto ha dichiarato il sindaco di Bucha, Anatoliy Fedoruk, parlando alla tv ucraina, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Unian. “Personalmente io, come migliaia di miei concittadini, provo odio per chi ha torturato e ucciso i pacifici cittadini di Bucha”, ha aggiunto.

Alla luce dell’intensificarsi del conflitto in Ucraina , oggi la vice segretario di Stato americana Wendy Sherman sarà a Bruxelles per fare il punto con gli alleati sulla guerra: la vice di Antony Blinken si fermerà in Europa per qualche giorno. Quanto all’eventualità che lei o un altro alto funzionario dell’amministrazione possa visitare Kiev il portavoce ha detto che «al momento non c’è nessun viaggio da annunciare».

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 02.02 | Sindaco, 40mila civili deportati da Mariupol

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, ha affermato che circa 40.000 civili sono stati «deportati con la forza» dalla città in Russia o nelle regioni dell’Ucraina controllate dai russi. Lo riporta la Bbc. Parlando alla televisione ucraina, Boichenko ha dichiarato che tali numeri sono stati «verificati attraverso il registro municipale».

h. 01.32 | La Casa Bianca: oggi videochiamata Biden-alleati

Joe Biden sentirà oggi gli alleati e i partner sull’Ucraina. Lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando che la videochiamata è in programma alle 15.45 italiane.

h. 01.25 | L’Unicef: in Ucraina oltre 6 milioni di persone in carenza di acqua potabile

Oltre 4,6 milioni di persone in Ucraina hanno un accesso limitato all’acqua a causa della guerra, con oltre sei milioni di persone che lottano ogni giorno per l’accesso all’acqua potabile. E’ quanto afferma il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) in Ucraina, citato dall’agenzia di stampa Ukrinform. “Più di un mese di intense ostilità in Ucraina hanno devastato le reti idriche, lasciando oltre 4,6 milioni di persone con accesso limitato all’acqua – spiega l’Unicef in un tweet -. In totale oltre 6 milioni di persone in Ucraina stanno lottando ogni giorno per avere acqua potabile, uno dei beni più essenziali”.

h. 01.08 | Mariupol, in acciaieria molti donne-bimbi e anziani: almeno 1.000 i civili nascosti nei rifugi

Sono almeno 1.000 i civili che si stanno nascondendo nei rifugi sotto l’acciaieria Azovstal, per lo più donne con bambini e anziani- Lo afferma su Telegram il Consiglio comunale di Mariupol. Le autorità della città ucraina sudorientale assediata aggiungono che le forze russe hanno continuato a bombardare l’acciaieria, nonostante i civili si siano riparati sotto di essa.

h. 00.48 | Ucraina: media,respinti 7 attacchi russi su confine orientale

Secondo il sito del giornale The Kyiv Independent le forze ucraine nell’Ucraina orientale hanno respinto 7 attacchi russi. Secondo l’esercito ucraino, il seguente equipaggiamento russo è andato perso: 18 veicoli corazzati da combattimento, dieci carri armati, otto camion, quattro UAV e un caccia SU-30.

Ore 00.35 | Esplosioni a Kharkiv

Pesanti bombardamenti sarebbero in corso a Kharkiv, secondo quanto riporta Ukraina 24.