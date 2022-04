Guerra Russia-Ucraina: 133 civili torturati e uccisi a Makariv. Johnson a Kiev: “Dalla Gran Bretagna altri aiuti economici e militari”

Continuano le scoperte orribili a Makariv, dove 133 civili sono stati torturati e uccisi. Ci sono stati casi di cadaveri trovati con le mani legate e almeno due casi di donne stuprate e poi uccise. E c’è chi ha visto i militari russi lanciare le granate nei rifugi, perché i civili non fossero al sicuro neppure lì. Sale intanto il bilancio del massacro anche a Bucha, dove i corpi ritrovati sono ora 360, dieci dei quali di bambini. Gli attacchi mirati riguarderebbero in particolare i reporter che possono fornire dettagli sul dispositivo militare russo. I raid continuano intanto senza sosta sul fronte orientale. Non ci sono però solo denunce di abusi indiscriminati.

La resistenza ucraina resiste e non cede. Dopo il raid una settimana fa contro un deposito di petrolio nella città di confine russa di Belgorod, il Cremlino ha denunciato un nuovo attacco a colpi di mortaio nel suo territorio, stavolta verso un valico di frontiera nella regione di Kursk, poco più a nord. Crescono poi i timori che la guerra sporca possa ancora peggiorare. Nel timore dell’uso di armi chimiche dei russi, Kiev ha ordinato circa 220mila fiale di atropina, sostanza che può essere utilizzata per contrastare eventuali effetti di armi chimiche come gli agenti nervini.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 02.40 | Corridoi umanitari: in salvo 4.532 civili

Sono 4.532 le persone evacuate attraverso i corridoi umanitari nella giornata di ieri. Lo annuncia, con un post su Facebook, la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk . Da Mariupol e Berdiansk sono arrivate 3.425 persone dirette nella regione di Zaporizhzhia. Sono stati inoltre evacuati gli autobus che fino a ieri erano bloccati a Melitopol con 589 residenti.

h. 02.20 | Ministro Interni ucraino: 4.200 violazioni russe delle leggi di guerra

Da quando la Russia ha iniziato a febbraio la sua invasione su larga scala dell’Ucraina, sono stati istruiti più di 4.200 procedimenti per violazioni russe di leggi e norme di guerra. Il dato é stato fornito dal ministro degli Interni ucraino, Denys Monastyrskyi, in una dichiarazioni a Ukraine Tv ripresa da Ukrinform. Le violazioni includono sia i bombardamenti che l’uccisione di civili, precisa il ministro.

h. 01.54 | Telegraph: Nato pensa a esercito permanente ai confini

La Nato sta elaborando piani per schierare un esercito permanente ai suoi confini nello sforzo di contrastare future possibili aggressioni della Russia successive all’invasione dell’Ucraina. A rivelarlo in una intervista esclusiva a The Telegraph, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. «La Nato è nel mezzo di una trasformazione veramente fondamentale» che riflette anche «conseguenze a lungo termine» delle azioni di Vladimir Putin, spiega Stoltenberg. Come parte di un maggiore ‘ripristino’, la piccola presenza sul fianco orientale dell’Alleanza sarà sostituita da forze sufficienti a respingere tentativi di invasione di stati membri quali Estonia e Lettonia. Le opzioni di questo ripristino saranno sviluppate dal comando militare della Nato.

esercitazioni della Nato

h. 01.41 | Forze russe attaccano le posizioni ucraine a est

Secondo l’East Operational and Tactical Group , circa 80 soldati russi sono stati uccisi e il loro equipaggiamento è stato distrutto, inclusi tre carri armati, cinque veicoli da combattimento di fanteria, un aereo, un elicottero e un drone. Ne dà notizia il Kyiv Independent.

h. 01.17 | Zelensky: sosteneteci perché è l’Europa l’obiettivo della Russia

Il «desiderio di pace» dell’Ucraina va sostenuto da «tutte le democrazie, tutte le forze europee» perché «è una strategia di protezione per ogni stato civile», dato che «l’aggressione russa non doveva essere limitata alla sola Ucraina, alla distruzione della nostra libertà e delle nostre vite. L’intera Europa è un obiettivo per la Russia». A dirlo, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in dichiarazioni video riportate da Ukrinform. Occorre dunque, per Zelensky, «ristabilire la pace e la sicurezza il prima possibile. Per ridare forza al diritto internazionale il prima possibile e fermare la catastrofe dall’applicazione del diritto della forza. Una catastrofe che colpirà inevitabilmente tutti».

il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky

h. 01.04 | Putin designa un nuovo comandante per l’Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato un nuovo generale per dirigere la guerra in Ucraina mentre i suoi piani militari cambiano dopo la mancata presa di Kiev, secondo quanto riportato da un funzionario statunitense e un funzionario europeo. I funzionari hanno detto alla Cnn che il generale dell’esercito Alexander Dvornikov, comandante del distretto militare meridionale della Russia, è stato nominato comandante del teatro della campagna militare russa in Ucraina.

Il presidente della Russia Vladimir Putin con il Gen. Alexander Dvornikov durante una cerimonia al Cremlino

h. 00.50 | Da Canada 500 milioni di dollari per acquisto armi

Il presidente Volodymyr Zelensky ha ricevuto del Canada aiuti per l’Ucraina. Lo si apprende dal suo account Twitter. «Ho avuto una conversazione telefonica con Justin Trudeau – scrive Zelensky – l’ho ringraziato per hanked for supporting #StandUpForUkraine initiative, per un miliardo di dollari canadesi di assistenza finanziaria e 500 milioni di dollari canadesi per l’acquisto di armi. Più forti insieme!»

h. 00.28 | Borodyanka, 10 cadaveri sotto le macerie di un edificio distrutto

I corpi di 10 civili sono stati recuperati dalle macerie di un edificio distrutto nella città di Borodyanka, vicino a Kiev. Lo ha affermato, riferisce la Bbc, il vice capo del servizio di emergenza ucraino nella regione di Kiev, Bogdan Danilyuk.

h. 00.03 | New Jersey: 80 milioni di attacchi hacker dalla Russia

Lo Stato del New Jersey ha alzato l’allerta per il rischio di cyber attacchi da parte di hacker russi. L’allarme è stato lanciato dopo che nell’ultima settimana la rete del governatorato ha registrato dieci milioni di tentativi di attacco al giorno da parte dei pirati informatici. Lo ha rivelato il direttore del dipartimento di Cibyersecurity dello Stato del New Jersey, Michael Geraghty. «Abbiamo avuto – ha dichiarato nel corso di un’audizione al Senato statale – circa ottanta milioni di attacchi in una settimana, e dalla Russia. Ma li abbiamo scoperti e neutralizzati». Nel mirino gli indirizzi email dei dipendenti governativi e le loro password. Dal 2020, ha spiegato Geraghty, sono state scoperte più di 23 mila email statali violate dagli hacker.

