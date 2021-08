GUARDIA DI FINANZA: SEQUESTRATI BENI PER 9 MILIONI E 800 MILA EURO A TRE SOCIETA’ DI MARTINA FRANCA E 8 AMMINISTRATORI.

Gli indagati sono ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata ad una sistematica evasione dell’IVA, in quanto risultati essere i promotori di una insidiosa “frode carosello” posta in essere nel settore del commercio all’ingrosso di bevande

di REDAZIONE CRONACHE

Militari della Compagnia di Martina Franca e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di beni e disponibilità finanziarie, per un totale di circa 9 milioni e 800mila euro, nei confronti di tre società con sede a Martina Franca (TA), tutte esercenti l’attività di commercio, BEVERAGE GROUP s.r.l., EURODISTRIBUZIONE di Trufea Constantin, COOPSOLUTION s.r.l., all’ingrosso di bevande, e dei loro 8 amministratori

Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. Dr. Francesco Maccagnano del Tribunale di Taranto , consegue ad una complessa ed articolata indagine delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, condotta dai suindicati Reparti delle Fiamme Gialle nei confronti delle citate società e dei rispettivi amministratori:

Giampiero Bello nato il 10.06.1977 a Taranto residente a Martina Franca (TA) , Angelo Pinto nato il 10.08.1980 a Martina Franca (TA) ivi residente , Giuseppe Argento nato il 02.05.1953 a Crispiano (TA) ivi residente , Daniele Petrelli nato il 11.03.1983 a Martina Franca (TA) ivi residente , Giuseppe Ricci nato a Massafra (TA) il 25.01.1977, Malgorzata (alias Margherita) Stachowich il 19.04.1976, Alberto Antonio Di Croce nato il 15.08.1971 a Martina Franca (TA) , Luciano Colucci nato a Taranto il 08.08.1968, Francesco Pinto nato a Bari il 2301.1958, Armando Pellegrini nato il 06.07.1961 a Taranto residente a Martina Franca (TA) , Vito Giuliani nato il 07.11.1957 a Locorotondo (BA) ivi residente , Constantin Trufea nato il 24.02.1979 in Romania e residente a Martina Franca, Bello Fabiana Giacinta nata il 22.11.1986 a Conversano (BA) e residente a Martina Franca, Frascella Giuseppe nato il 10.03.1966 a Mottola residente a Taranto, Convertini Antonio nato il 18.05.1978, a Locorotondo (BA) ivi residente Amato Oronzo Antonio Maria, nato il 05.06.1958 a Molfetta (BA) ivi residente, Luigi Palmiero De Caprio nato il 07.04.1952 a Orsomarso (CS) ivi residente, Giuseppe Fumarola nato il 03.09.1967 a Martina Franca (TA) ivi residente.

Questi ultimi si sono resi responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata ad una sistematica evasione dell’I.V.A, in quanto risultati essere i promotori di una insidiosa “frode carosello” posta in essere nel settore del commercio all’ingrosso di bevande.

La frode è stata posta in essere anche con il coinvolgimento di 9 imprese nazionali risultate essere mere “cartiere”, utilizzate con l’unico scopo di interporsi nei diversi passaggi economici per ostacolare così la ricostruzione delle filiere commerciali. L’importo del sequestro operato di circa 9 milioni e 800mila euro corrisponde all’ammontare complessivo dell’I.V.A. evasa.

Dette “cartiere” simulavano dapprima esportazioni di merci all’estero a 4 società fittizie localizzate in Austria, Polonia, Slovenia e Bulgaria, e successivamente l’importazione delle merci medesime in proprio favore, in totale evasione d’imposta.