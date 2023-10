GpF1 Qatar, Verstappen si laurea campione del mondo per la terza volta

Max Verstappen campione del mondo di Formula 1 2023 . Il pilota olandese alla guida della Red Bull, a soli 26 anni, ha conquistato il suo terzo titolo mondiale nella gara Sprint che precede il Gp del Qatar, in programma domani 8 ottobre a Losail. Verstappen è sbarcato in Qatar con 177 punti di vantaggio sul messicano Sergio Perez, suo compagno di squadra. Per tenere virtualmente aperto il campionato, Perez avrebbe dovuto vincere la Sprint e sperare nel flop dell’olandese.

L’australiano Oscar Piastri con la McLaren si è aggiudicato la Sprint race che precede il Gp del Qatar, in programma domenica 8 ottobre. Piastri, protagonista di un’eccellente stagione, ha preceduto la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Terzo posto per la McLaren del britannico Lando Norris, che completa l’eccellente giornata per la scuderia di Woking. La Ferrari non entusiasma e chiude con il sesto e il settimo posto dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc.

Il pilota messicano, invece, arriva lontanissimo dai primi posti e si ritira: Verstappen – secondo alle spalle della McLaren dell’australiano Oscar Piastri – non deve nemmeno aspettare la bandiera a scacchi per completare la missione in una stagione totalmente dominata, con 13 vittorie su 15 Gp disputati. Il re del circus aggiorna il suo curriculum stellare, in cui spiccano 48 Gp vinti.

Subito dopo aver tagliato il traguardo, ricevuti i complimenti via radio da Christian Horner, il pilota olandese ha ringraziato il suo team di ingegneri e meccanici per la macchina che gli hanno messo a disposizione. Poi sceso dalla macchina ha raccontato le sue emozioni. “Una sensazione fantastica in un’annata incredibile. Sono fiero del lavoro svolto dal team, essere tre volte campione del mondo è incredibile“

“Proveremo a cavalcare l’onda di questa annata per il futuro, ma adesso penso solo a godermi il momento”. Queste le parole di Max Verstappen, pilota della Red Bull intervistato dalla Formula 1 in seguito al secondo posto conquistato nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar che gli vale però la vittoria aritmetica del terzo titolo mondiale.

Con 3 titoli Mondiali in bacheca, Verstappen raggiunge nella classifica ‘all time’ Ayrton Senna, Niki Lauda, Nelson Piquet, Jack Brabham e Jackie Stewart . Il primato assoluto di Michael Schumacher e Lewis Hamilton, appaiati a quota 7 mondiali vinti, per ora è ancora molto lontano