GP Belgio, capolavoro di Kimi Antonelli che allunga nel Mondiale

Il pilota bolognese vince a Spa davanti alla rossa del monegasco e a Verstappen: Hamilton, quarto dopo una penalizzazione. Russell fuori al primo giro per un contatto

A Spa un grandissimo Kimi Antonelli, vince il decimo appuntamento stagionale di F1 riuscendo a tenere sotto controllo le difficoltà di un GP carico di colpi di scena, bravissimo a costruire in pista il suo successo lasciandosi dietro la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Il pilota diciannovenne della porta così il suo vantaggio a 50 punti su George Russell, entrambi piloti della Mercedes, costretto al ritiro al via del GP per un contatto con Lewis Hamilton (penalizzato di 5″ per l’episodio), con il pilota britannico della Ferrari che adesso insegue in classifica al secondo posto nel Mondiale. Dopo settantatré anni, un pilota italiano conquista il gradino più alto del podio dell’Università della Formula 1.

Un altro GP sfortunato Per George Russell . Il pilota inglese della Mercedes, che nelle ultime tre gare era riuscito a recuperare molti punti in classifica a Kimi Antonelli, il GP del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con il ferrarista Lewis Hamilton che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al pilota inglese. Per Russel, finito nella ghiaia, un esito disastroso anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall’italiano. Una mazzata. Ma quello che comincia a prevalere è il senso di frustrazione, anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, George ha rilasciato a Sky parole che faranno sicuramente discutere: “Voglio soltanto che la mia macchina sia la stessa (di Antonelli, ndr), non chiedo nulla di meglio”.





Erano gli ultimi scampoli di giugno quando la F1 decretava l’introduzione di un nuovo, ennesimo regolamento, per il 2027. Certo, non una stravolgimento come quello che, quest’anno, ha mandato in archivo la prima era ibrida, ma si tratta comunque di ritocchi sostanziali. Se oggi la distribuzione della potenza avviene in maniera equilibrata tra componente termica ed elettrica del motore, il prossimo campionato sarà rispettivamente del 58 e del 42%, per passare al 60 e 40% del 2028 come richiesto a gran voce da team e piloti.

Alla luce di queste decisioni si potrebbe pensare che la questione sia chiusa ed invece le lamentele continuano. Non per il futuro, ovvio, ma per il presente. Se già a Silverstone molti dei protagonisti avevano accusato la nuova normativa di banalizzare anche un circuito probante ed emozionate come quello britannico, a Spa la situazione si è ripetuta. Anche in Belgio le voci critiche sono state numerose, a partire da quella di Max Verstappen il quale, in tempi recenti, aveva assicurato che non si sarebbe più pronunciato in merito così da non danneggiare lo sport.

“È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo alcune tappe difficili. È stata una gara molto combattuta, abbiamo perso la prima posizione per la Virtual Safety Car, ma poi siamo riusciti a recuperarla. Leclerc era veloce e abbiamo dovuto tenere duro alla fine. Ho sempre avuto il giusto slancio, ma per vari motivi non ho portato a casa risultati nelle ultime gare. Ora abbiamo recuperato punti, dobbiamo continuare ad ottenere risultati”. Queste le prime parole di Kimi Antonelli dopo il trionfo nel GP del Belgio con cui ha allungato nella classifica del Mondiale.

Ai microfoni di Sky Sport il il pilota bolognese ha analizzato così il GP: “È stata una gara dura perché sul passo gara eravamo tutti vicini, non è stato facile – ha detto – soprattutto dopo la Virtual Safety Car perché loro erano davanti. Leclerc era veloce ed era molto difficile andar via perché la scia era molto potente, infatti quando gli sono andato davanti ho fatto fatica a uscire dall’overtake. E’ stata una bella vittoria ma ora testa a Budapest”. Anche perché la Ferrari, par agilità nelle curve, all’Hungaroring potrebbe essere avvantaggiata. “Una Ferrari così per l’Ungheria è sicuramente temibile – ha detto Kimi – andranno forte. Noi qui a Spa avevamo una configurazione con meno carico aerodinamico, a Budapest torneremo alla configurazione precedente. La Ferrari va forte non sarà facile, dovremo massimizzare ogni sessione e fare risultato”. Poi una battuta sull’Italia che non è ai Mondiali di calcio ma ha Kimi Antonelli: “E’ bello ricevere tutto questo supporto, è un privilegio rappresentare l’Italia, nel mio piccolo faccio del mio meglio per portare il tricolore sul gradino più alto”



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