Giorgia Meloni convocata alle 16.30 da Mattarella per l’incarico di premier e lista ministri

Questa mattina alle 10,30 la delegazione unitaria del centrodestra è salita al Quirinale nel secondo giorno di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo: la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha parlato a nome della coalizione. “La delegazione del centrodestra che ha incontrato il presidente ha convenuto sulla necessità di dare un nuovo governo nel minore tempo possibile perchè le urgenze sono moltissime a livello nazionale e internazionale . Tutta la coalizione che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni, ha dato indicazione unanime proponendo la sottoscritta”. Così Giorgia Meloni presidente di Fratelli d’Italia, al termine delle consultazioni al Quirinale, parlando a nome della delegazione del centrodestra.

“Il centrodestra ha proposto al presidente della Repubblica l’indicazione della sottoscritta come persona incaricata a formare il governo. Attendiamo le determinazioni del Presidente della Repubblica e già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile”. Questa la breve dichiarazione della leader di FdI, Giorgia Meloni, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il centrodestra.

L’eventuale incarico a Giorgia Meloni per la formazione del governo potrebbe avvenire nel pomeriggio . La prassi, infatti, spiegano al Quirinale, prevede che il capo dello Stato si prenda una pausa di riflessione dopo l’incontro di questa mattina con la delegazione di centrodestra. Dal Quirinale non aggiungono altro ma fonti parlamentari fanno sapere che, con tutta probabilità, ciò non avverrà fino alla conclusione del Consiglio Europeo di Bruxelles dove è impegnato a rappresentare l’Italia Mario Draghi. Quindi tutto fa pensare che possa avvenire una chiamata nel tardo pomeriggio di oggi.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 16,30 di questo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, l’onorevole Giorgia Meloni.

“Oramai la squadra è pronta. Giorgia Melon i ha lavorato con molta serietà sin dal giorno successivo alle elezioni, dimostrando alto senso delle istituzioni” Lo ha detto la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. “In questi giorni, all’interno della coalizione, abbiamo assistito a quello che è sempre accaduto nella formazione di un governo, ossia delle dinamiche di assestamento, considerando che le urne hanno decretato un fatto nuovo, attribuendo a Fratelli d’Italia la guida dell’alleanza. Al di la’ delle differenze identitarie, i partiti del centrodestra hanno un obiettivo comune: dare al Paese un governo coeso“, conclude.

“Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese” scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, postando una foto della delegazione del centrodestra al Quirinale durante le dichiarazioni di Giorgia Meloni al termine delle consultazioni lampo con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

“Il centrodestra ha indicato al Presidente Mattarella il nome di Giorgia Meloni per formare il nuovo governo. Sono sicuro che, grazie al supporto imprescindibile di Fi, il prossimo esecutivo sarà all’altezza di guidare il Paese verso la crescita”. Così Silvio Berlusconi sui social.

“È stata una settimana piena di colpi di scena ma si chiude con la partenza annunciata del governo Meloni. Le divisioni della destra – lo dico dal primo giorno – sono tutte teatrino e manfrina”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua newsletter. “Domani sapremo i ministri, la settimana prossima saremo in Senato per motivare le ragioni del nostro no al Governo“, aggiunge Renzi. “Voteremo contro la fiducia, ovviamente. Ma questo non mi impedisce di fare – fin da adesso – un grande in bocca al lupo a Giorgia Meloni e ai ministri che sta scegliendo. Da italiano spero che siano all’altezza delle sfide di questo tempo complicato. Noi siamo e saremo all’opposizione ma facciamo e faremo sempre il tifo per l’Italia“.

