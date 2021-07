GDF. TRASFERIMENTI ED ARRIVI IN PUGLIA E BASILICATA

Come di consueto il Comando Generale della Guardia di Finanza, ha disposto la rotazione degli ufficiali del Corpo fra le varie sedi del Corpo su tutto il territorio nazionale. Questi i trasferimenti e nuovi incarichi per gli ufficiali disposti nei giorni scorsi.

Il Colonnello Mercurino Mattiace dal Gruppo di Barletta, passa al Comando Provinciale di Barletta.

Il Ten. Col. Massimo Dell’ Anna proveniente dal Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Agrigento, il nuovo comandante del medesimo Nucleo appena istituito al Comando provinciale di Barletta;

Il Ten. Col. Andrea Taurasi proveniente dal Comando di Oristano è il nuovo capo ufficio comando dell’istituendo Comando provinciale di Barletta

Il Ten. Giorgio Di Giovanni proveniente dal Gruppo di Linate (Milano) è il nuovo comandante facente funzione della Compagnia di Trani con decorrenza 16 agosto 2021.

Il Capitano Luigi Leuzzi passa dalla sopprimenda Compagnia di Barletta, al Gruppo quale comandante in sede vacante con decorrenza 14 giugno 2021.

Il Ten. Col. Mauro Masala proveniente dall’ Ispettorato Istituti Istruzione di Roma arriva al Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Bari.

Il Ten. Col. Christian Ciro Rutigliano proveniente dallo S.C.I.C.O. Servizio Centrale Operativo Criminalità Organizzata di Roma arriva al il Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Bari come ufficiale addetto con decorrenza 16 agosto 2021

Il Maggiore Manuel Macchiarola attualmente in servizio presso il Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Bari, passa al Comando Generale di Roma, quale ufficiale addetto, con decorrenza 23 agosto 2021.

Il Maggiore Francesco Milano attualmente in servizio presso il Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Bari, passa alla Direzione Centrale Servizi Antidroga presso il Ministero dell’ Interno, quale ufficiale addetto, con decorrenza 23 agosto 2021.

Il Maggiore Alessandra Rotondo attualmente in servizio presso il Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Bari, passa a comandare il Gruppo presso il Comando Provinciale di Messina, con decorrenza 16 agosto 2021.

Il Capitano pilota Pasquale D’ Urso, proveniente dal Gruppo Esplorazione Aeromarittima di Pomezia (Roma) è il nuovo Comandante Nucleo Efficienza della Sezione Aerea di Bari , con decorrenza 23 agosto 2021.

Il Capitano Arcangelo Marchesani arriva al Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Bari, proveniente dalla Compagnia di San Severo (FG), con decorrenza a cura del Comandante Regionale Puglia.

Il Capitano Beatrice Perciante arriva al al Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Bari, proveniente dalla sopprimenda Compagnia di Matera, con decorrenza 16 agosto 2021.

Il Capitano Maria Lucia Talò arriva al Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Bari, proveniente dalla soppressa Compagnia di Lecce, con decorrenza 30 settembre 2021.

Il T.Col Tiziano La Grua proveniente dal Nucleo di Ostuni (che viene soppresso per motivi di riorganizzazione territoriale ) passa a comandare il Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) del Comando Provinciale di Brindisi, con decorrenza a cura del Comandante Regionale Puglia.

Il Maggiore Carlo Scupola attualmente in servizio presso il Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Brindisi, passa al Comando Generale di Roma, quale ufficiale addetto, con decorrenza 2 agosto 2021.

Il Capitano Francesco Ranieri passa dalla Compagnia di Gallipoli (Lecce) al Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) del Comando Provinciale di Brindisi, con decorrenza a cura del Comandante Regionale Puglia.

Il Ten. Col. Giuseppe Giulio Leo proveniente dal Nucleo PEF di Bari, diventa comandante dal Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Lecce, con decorrenza a cura del Comandante Regionale Puglia.

Il Capitano Giuseppe Lorenzo arriva dalla Compagnia di Manduria (Taranto) , al Comando Provinciale di Lecce capo ufficio comando in sede vacante, con decorrenza a cura del Comandante Regionale Puglia.

Il Capitano Angelo Marino Catalano arriva dalla Compagnia di Alghero , Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Lecce, quale ufficiale addetto con decorrenza 23 agosto 2021.

Il Capitano Francesco Coppola attualmente in servizio presso il Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) di Lecce, passa al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie Roma, quale ufficiale addetto, con decorrenza 1 settembre 2021.

Il Capitano Pietroluca Dascanio passa dalla Tenenza di Tricase (Lecce) all’istituendo Gruppo Bergamo come comandante Gruppo Operativo, con decorrenza 23 agosto 2021.

Il Ten. Luca Di Francesco proveniente dalla Compagnia di Castellamare di Stabia è il nuovo comandante facente funzione della Compagnia di Manfredonia con decorrenza 16 agosto 2021.

Il Ten. Francesco Schiuma proveniente dalla Sezione Operativa Navale di Porto Emedocle è il nuovo comandante facente funzione della Sezione Operativa Navale di Manfredonia con decorrenza 16 agosto 2021.

Il T. Col. Antonio Marco Antonucci da comandante del Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) passa allo stesso ruolo presso la Guardia di Finanza di Padova, con decorrenza 16 agosto 2021.

Il T.Col Pierpaolo Atzori passa dal Centro Navale di Formia al comando della Stazione Navale Manovra di Taranto con decorrenza 16 agosto 2021.

Il T. Col. Valerio Bovenga già in servizio al Gruppo è il nuovo comandante del Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) del Comando Provinciale di Taranto con decorrenza a cura del Comandante provinciale di Taranto.

Il T. Col. Rosario Vicedomini proveniente dalla Stazione Navale di Napoli arriva alla Stazione Navale di Manovra Taranto, con la qualifica di Comandante Pattugliatore Multiruolo, con decorrenza 16 agosto 2021.

Il Capitano Nicola Amoroso passa dalla Sezione Operativa Navale di Taranto, alla stazione navale di Napoli con la carica di comandante in sede vacante, con decorrenza 6 agosto 2021.

Il Capitano Pasquale Caiazza dalla Stazione Navale di Manovra Taranto passa alla Stazione Navale di Vibo Valentia come comandante in sede vacante, con decorrenza 23 agosto 2021.

Il Capitano Michele Cannella dalla Stazione Navale di Manovra Taranto passa alla Stazione Navale di Civitavecchia come comandante Sezione Unità Navali, con decorrenza 16 agosto 2021.

Il Capitano Alfonso Emanuele Cremone dalla Stazione Navale di Manovra Taranto passa alla Stazione Navale di Genova come comandante Sezione Unità Navali, con decorrenza 23 agosto 2021.

Il Capitano Giuseppe De Tommaso proveniente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma è il nuovo comandante dell’istituendo secondo nucleo operativo del Gruppo presso il Comando Provinciale di Taranto, con decorrenza 23 agosto 2021.

Il Capitano Lukas Guarrasci dalla sopprimenda 1a Compagnia di Taranto passa al Nucleo PEF Polizia Economica Finanziariapresso la Guardia di Finanza di Varese con decorrenza 1 settembre 2021.

Il Capitano Mauro Nuzzo dalla sopprimenda 2a Compagnia di Taranto passa al Gruppo, come comandante in sede vacante.

Il Capitano Domenico Pirrò proveniente dalla Compagnia di Fasano (BR) è il nuovo comandante della Compagnia di Manduria (TA) con decorrenza a cura del Comandante Regionale Puglia.

Il Ten. Col. Antonio Nigro proveniente dal Gruppo è il nuovo comandante del Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) del Comando Provinciale di Matera con decorrenza a cura del Comandante provinciale di Matera.

Il Ten. Col. Pasquale Pepe proveniente dal Nucleo PEF (Polizia Economica Finanziaria) è il nuovo comandante del Gruppo del Comando Provinciale di Matera, con decorrenza a cura del Comandante provinciale di Matera.

Il Ten. Col. Michele Rossini proveniente dal Comando Provinciale di Lodi, diventa comandante del centro di Addestramento di Potenza, con decorrenza 16 agosto 2021.