Frecce Tricolori, tragedia a Torino: aereo si schianta su auto: morta una bambina 

Un aereo della pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato oggi , 16 settembre a San Francesco al Campo in provincia di Torino nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle . Poco dopo il decollo il velivolo si è schiantato su un’auto, che è esplosa dopo essersi ribaltata: una bimba di 5 anni è morta. Nello schianto sono rimasti feriti anche i genitori e il fratellino, un bambino di 9 anni che ha riportato ustioni sul 15% del corpo. Il bambino è stato trasferito all’ ospedale al Regina Margherita di Torino: dai primi accertamenti non avrebbe riportato lesioni importanti. Ora è ricoverato in rianimazione, sedato, e la prognosi al momento è riservata. Ustionati anche i genitori, che sono riusciti a uscire dal veicolo: la mamma in codice giallo è stata portata al Cto, mentre il marito ed il pilota dell’ Areonautica Militare sono stati trasferiti in codice giallo al San Giovanni Bosco.

L’incidente. Il pilota: “Ho un problema al motore” . Ipotesi impatto con uccelli

Un problema al motore: questo è quanto avrebbe comunicato al suo capo squadra, durante il volo, il pilota. E avrebbe poi riferito che doveva sganciarsi dalla formazione. In seguito ha perso il controllo del velivolo e ha azionato il dispositivo di eiezione dalla cabina. Ancora da chiarire le cause: al momento si ipotizza l’impatto dell’aereo con gli uccelli, il cosiddetto “bird strike“. Gli altri mezzi delle Frecce Tricolori hanno correttamente completato l’atterraggio nella base aerea di Collegno.

I resti dell’aereo e dell’auto

L’Aeronautica Militare ha fatto sapere in merito allo schianto dell’aereo delle Frecce Tricolore: “Non è possibile al momento confermare le cause dell’incidente. Una delle ipotesi al vaglio, vista la dinamica dell’evento, è quella di un impatto del velivolo con un volatile (in gergo tecnico Bird strike) durante le primissime fasi del decollo”. aggiungendo: “La formazione era appena decollata per dirigersi su Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, quando per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 pilotato dal Maggiore Oscar Del Do‘ ha perso quota ed è precipitato al suolo. Il pilota, immediatamente prima dell’impatto, è riuscito ad eseguire la manovra di eiezione”.

Sul luogo dell’incidente è giunto tra gli altri il sindaco di Torino , Stefano Lo Russo raggiunto dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha annullato tutti gli appuntamenti in corso. Questo è quanto si legge in una nota della Regione Piemonte, che “con profondo dolore si stringe alla famiglia e alle persone coinvolte in questa immane tragedia“. L’aeroporto di Torino Caselle comunica sul suo sito che le operazioni dell’aeroporto sono soggette a ritardi indefiniti a causa di un incidente.

In seguito all’incidente, l’Aeroclub Torino ha annullato la manifestazione aerea per il centenario dell’Aeronautica militare prevista per domani.

Il cordoglio nazionale

“Sono sconvolta da quanto è accaduto oggi nell’aeroclub di Caselle a Torino durante un’esercitazione delle Frecce Tricolori”, dice Giorgia Meloni, “la morte della piccola Laura Origliasso in seguito al terribile schianto di uno dei velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale mi addolora profondamente e mi lascia senza parole”, aggiunge. “A nome mio e di tutto il governo – conclude il presidente del Consiglio – esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia della bimba deceduta e rivolgo i miei auguri di pronta guarigione ai suoi genitori, e al suo fratellino rimasti feriti in questa tragedia“.

“Il personale della Difesa ed il Ministro esprimono il più profondo cordoglio per la tragedia avvenuta nell’area di Torino Caselle”. Così, in una nota, il ministro della Difesa Guido Crosetto a proposito del velivolo delle Frecce Tricolori che è precipitato e ha preso fuoco. “La notizia ci lascia attoniti ed è profondo il dolore per il tragico incidente di volo di un componente delle Frecce Tricolori il cui velivolo nel precipitare ha drammaticamente coinvolto un veicolo con a bordo una famiglia – si legge – Nell’impatto è deceduta una bambina di 5 anni mentre un altro familiare ha riportato importanti ustioni”.

“La Difesa esprime la propria vicinanza ai familiari consapevole che ci sono perdite incolmabili e che mai vorrebbe ricevere tali notizie e – aggiunge – nel chiudersi in un rispettoso e dovuto silenzio, ha messo a disposizione ogni risorsa e capacità per la gestione dell’emergenza e a supporto di eventuali persone coinvolte”.

Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l’Aeronautica militare, “sgomento ed attonito per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi sull’aeroporto di Torino Caselle, si stringe alla famiglia della bambina rimasta vittima dell’incidente aereo occorso ad un velivolo delle Frecce Tricolori”. “Attendiamo con speranza e fiducia aggiornamenti sulle condizioni del secondo bambino e dei genitori”, dichiara in una nota

“Apprendo con dolore la notizia della tragedia avvenuta a Torino-Caselle” , dichiara il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana aggiungendo: “A nome mio personale e della Camera dei deputati, esprimo profondo cordoglio per la morte della bambina di 5 anni coinvolta nell’incidente assieme alla sua famiglia alla quale rivolgo le più sentite condoglianze e la mia vicinanza. Auguro una pronta guarigione al fratellino, ai genitori e al pilota del velivolo precipitato“.

“Sono profondamente addolorato per la tragedia accaduta nel torinese. Prego per la piccola di soli 5 anni che ha perso la vita a causa di un tragico incidente. Prego per la sua famiglia e per il pilota dell’Aeronautica che si è miracolosamente salvato”, ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sul social X (ex-Twitter) .