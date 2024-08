Fratelli d’Italia attacca Elodie: “Si improvvisa politico e scambia un calendario per un’attività metafisica”

“A Elodie, improvvisatasi politico sulle pagine di Repubblica dal set di Miami dove posa per il calendario Pirelli, rispondo che è triste che una donna attacchi in modo così violento un’altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei”, così la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione bicamerale femminicidio, commenta l’intervista, in occasione degli scatti per il prossimo Calendario Pirelli, in cui la cantante critica il governo e parla del “problema dei diritti acquisiti ma minacciati”. Oltre a Elodie nel calendario ci sono Simone Ashley, John Boyega, Vincent Cassel, Connie Fleming, Hoyeon Jung, Jodie Turner-Smith, Jenny Shimizu, Hunter Schafer, Padma Lakshmi, Martine Gutierrez e lo stesso artista, fotografo del progetto, Ethan James Green.

L’accusa di “sessualizzazione” del suo corpo

Elodie ha spiegato in un’intervista pubblicata su Repubblica il motivo che l’ha spinta ad accettare di posare per lo storico calendario. Il corpo è il suo “manifesto” dice, “rappresenta una parte fondamentale del modo di raccontarci e di riprenderci la libertà di essere sensuali. Mi piaccio e il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me. Non penso che avere una sessualità sia peccato. Non sono cattolica, battezzata, voglio restare lontana da questo modo di pensare“. E parlando di politica così parla del partito di maggioranza al governo: “Se ci spostiamo a destra, guardando l’Italia, le donne non sono libere neppure di girare come vogliono. Ciò viene deciso da altri uomini, e ci fa capire quanto la femminilità sia ancora scabrosa. Essere donna è scabroso. Quindi c’è un controllo sul corpo, oggi più che mai. Mi accusano di sessualizzare e mi fa ridere: vorrei chiedere che cosa significa. Il punto è proprio questo: più uno viene accusato per l’uso della propria libertà di espressione, più significa che conduce una lotta giusta”.

Elodie contro Giorgia Meloni

Ma non si è fermata qui, e nell’intervista ha avuto parole dure per la premier parlando del «problema dei diritti acquisiti, ma minacciati». Elodie sostiene che: “Attaccando i gay, o l’aborto, si attacca la libertà. La cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo. Come può non accorgersi di lavorare per gli interessi degli uomini? È un atteggiamento imperdonabile. Non si può toccare la libertà di scelta. Il nostro è un Paese democratico, dovremmo ricordarcelo sempre. Se poi vogliamo fare altro… Non ho simpatia per questo governo, perché per me la libertà è sinonimo di felicità. Banalmente, come se fossi una bambina. E soprattutto i giovani vengono penalizzati, per qualcosa che io non comprendo”.

La replica di Fratelli d’ Itala

“Prima della libertà del corpo Elodie dovrebbe difendere la libertà di pensiero – ha continuato la sen. Campione – e non continuare a inveire rabbiosamente contro chi esprime idee diverse dalle sue. Esca dall’equivoco di voler contrabbandare l’esibizione del corpo come attività intellettuale e la eserciti serenamente come altre sue colleghe che non avvertono il bisogno di far passare un servizio fotografico per un’attività metafisica”.