Francesco Pazienza, ex agente segreto del Sismi è morto : coinvolto in vari misteri italiani, dalla Loggia P2 al caso Orlandi

Con la scomparsa di Francesco Pazienza si spegne la voce un uomo che sapeva troppo. E che, per decenni, ha fatto della Repubblica Italiana il suo personale biliardo gioco.

Francesco Pazienza, l’ex agente segreto del Sismi (il Servizio informazioni e sicurezza militare) originario di Taranto è morto all’ospedale di Sarzana (La Spezia) all’età di 79 anni, in quanto abitava a Lerici in una villa nel Golfo dei Poeti , dove ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita.. Legato da un rapporto di parentela con il potente generale Giuseppe Santovito al vertice dei servizi molti anni fa, balzò agli onori della cronaca per essere stato coinvolto in varie indagini e misteri italiani, dalla loggia massonica segreta P2 di Licio Gelli, al super Sismi, dalla strage di Bologna alla vicenda del Banco Ambrosiano, dal caso Orlandi ai rapporti con Ali Ağca, fino al rapimento dell’assessore democristiano ai lavori pubblici della regione Campania Ciro Cirillo in occasione del quale trattò la liberazione del politico democristiano facendo intervenire anche personaggi legati alla camorra napoletana.

Pazienza era ovunque ed in nessun luogo. Parlava con cardinali , camorristi, generali, banchieri e terroristi. Fu condannato per depistaggio delle indagini nel processo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, in cui vennero uccise 85 persone e oltre 200 furono ferite con una bomba piazzata nella stazione dall’organizzazione neofascista dei NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari). Con la scomparsa di Francesco Pazienza si spegne la voce un uomo che sapeva troppo. E che, per decenni, ha fatto della Repubblica Italiana il suo personale biliardo gioco.

A raccontare il proprio coinvolgimento in alcune delle pagine più oscure della storia d’Italia, negli anni, è stato lo stesso Pazienza con due suoi libri in particolare, “Il disubbidiente” ed il più recente “La versione di Pazienza” edito da Chiarelettere, nel quale aveva scritto: “Non ho bisogno di discolparmi, però alcune cose voglio raccontarvele. Soprattutto una: il Banco Ambrosiano non fallì, fu fagocitato da diversi parassiti. È giunta l’ora di ristabilire la verità”. Una versione quella di Pazienza, per “non accollarsi tutta la responsabilità per il crac dell’Ambrosiano, né a passare da depistatore per la strage di Bologna”, che però non ha mai comnsentito di fugare i dubbi le nebbie che ancora aleggiano su alcuni misteri della storia italiana.

Il 39esimo Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, s’imbatté in una campagna di diffamazione che avrebbe avuto notevoli ripercussioni sulla sua immagine e sulla sua mancata rielezione. Il pretesto nacque da un presunto rapporto di consulenza tra il governo libico del colonnello Gheddafi e il fratello minore del presidente, Billy Carter, personaggio estroverso, imprenditore, tra l’altro coinvolto da una antica casa di birra in crisi a promuovere sul mercato un nuovo marchio per risollevarne le sorti, sfruttando indirettamente il nome del potente parente. In difficoltà per la situazione economica con una inflazione a due cifre, per le tensioni internazionali (Iran e Afghanistan) e il fuoco amico (la discesa in campo dell’ultimo dei Kennedy, Ted) Jimmy Carter si ritrovò anche bombardato da notizie veicolate a senso unico, prive di oggettivi riscontri, che in breve si trasformarono in un autentico diluvio di accuse che rilanciavano ipotetici condizionamenti della Libia sulla politica estera della Casa Bianca, sapientemente sfruttata dall’entourage repubblicano di Ronald Reagan.

Una successiva inchiesta, il Wall Street Journal sostenne che nel Billygate parlò dello zampino di Francesco Pazienza, quale agente del Sismi, condannato in absentia per estorsione di informazioni e diffusione di notizie false. Infatti, lo stesso agente del Sismi, il cui nome entra di diritto nei principali misteri italiani legati alla strategia eversiva, sosteneva che Michael Leeden, “l’autore degli articoli, fosse stato pagato profumatamente per distorcere la realtà”. Una prassi che il “faccendiere Pazienza, come prese a etichettarlo la stampa nazionale, maneggiava con grande abilità, sia da agente segreto, sia da consulente del dominus dell’Ambrosiano Roberto Calvi, finito appeso al Blackfriars Bridge, il ponte dei Frati neri sul Tamigi londinese.

Raccontava il direttore del SISMI, generale Ninetto Lugaresi, successore di Santovito : “la spesa complessiva sostenuta dal SISMI per le operazioni di Pazienza è da considerarsi l’aspetto meno rilevante del caso rispetto ai vantaggi tratti dallo stesso Pazienza e dagli operatori associati con lo spregiudicato uso della carta di credito fornitagli dal servizio. In altri termini, a mio avviso, ha più importanza l’entratura che il servizio assicurava che non i soldi che può avergli pagato per i servizi compiuti…”

Dopo lo scandalo P2 Pazienza si era rifugiato negli Stati Uniti, dove Il 4 Marzo 1985 venne arrestato negli Stati Uniti e rinchiuso nel carcere di New York, il Manhattan Correctional Center. Nel 1987 il governo italiano decide di apporre il vincolo del segreto di Stato all’intero fascicolo estradizionale che lo riguarda, al fine di impedirne la consultazione a seguito di richiesta avanzata, per fini di studio, dalla cattedra di diritto internazionale dellUniversità Tor Vergata di Roma.