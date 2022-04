Il prestigioso magazine americano Forbes celebra i più belli alberghi di lusso del Sud Italia.

“L’Italia meridionale ha alcune delle spiagge più belle del paese che punteggiano le sue coste panoramiche. Offre anche iconici siti archeologici e storici, appetitosa cucina regionale e la promessa di un clima caldo per gran parte dell’anno” così inizia l’articolo pubblicato dal prestigioso magazine americano Forbes. “Gli antenati di molti americani e canadesi provenivano dalle regioni meridionali dell’Italia, che includono Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e le isole della Sicilia e della Sardegna“.

Lo scrittore di viaggi e giornalista televisivo Rick Steves ha detto : “Se ti piace l’Italia fino a Roma, vai più a sud perché migliora. Ma se l’Italia ti dà sui nervi quando arrivi a Roma, non andare più a sud, peggiora. L’Italia si intensifica mentre ti immergi più a fondo“.

Le seguenti nuove aperture di hotel daranno ai turisti un motivo in più per dirigersi a sud nel loro prossimo viaggio in Italia:

Castello Elvira

Si trova nel Salento, a Trepuzzi in provincia di Lecce . Dopo essere stato abbandonato per più di 100 anni, l’imprenditore Steve Riseley ha acquisito il Castello Elvira e ha trascorso tre anni trasformandolo in una residenza di lusso. Immersa in 37 acri di parco privato, la struttura offre ampie vedute della zona, tra cui agrumi e uliveti. Il castello ha quattro camere con bagno privato, due con aree lounge. Due ulteriori camere da letto per gli ospiti sono ospitate nel cottage di un vicino giardiniere. I servizi includono una piscina, una jacuzzi per 12 persone, un bar panoramico per aperitivi e una caffetteria in loco che serve cucina povera salentina a base di ingredienti di provenienza locale.

Riseley ha lavorato a stretto contatto con gli architetti Filotico & Partner e un team di artigiani specializzati per restaurare il castello. Il design mantiene molte delle caratteristiche originali del castello mentre introduce nuovi elementi che rispettano il suo passato fiabesco. La proprietà conterrà anche molte opere d’arte curate, tra cui una selezione di nuovi pezzi della collezione “Adored and Adorned” di Harvey B-Brown, artista-marito di Riseley.

il Castello Elvira

Borgo Santandrea

Borgo Santandrea è il primo nuovo hotel di lusso ad aprire in Costiera Amalfitana in 15 anni. Costruita su una scogliera con magnifica vista sul Mar Tirreno e sulla frazione di pescatori di Conca dei Marini, dispone di spiaggia privata, pontile e piscina fronte oceano.

la terrazza solarium di Borgo Santandrea

L’intima struttura recentemente rinnovata dispone di 26 camere con servizi completi e 19 lussuose suite con vista panoramica sulle acque blu. Una raffinata tavolozza di bianco e blu mostra l’artigianato locale degli artigiani amalfitani con piastrelle dipinte a mano, mobili antichi e pezzi fatti a mano. I giardinieri paesaggisti di Ischia hanno creato una serie di giardini terrazzati pieni di piante tipiche della costa tra cui ulivi, limoni e melograni, gelsomino invernale e Myrtus communis risalenti a 150 anni fa. L’accogliente hotel dispone anche di un centro fitness, tre ristoranti sotto la direzione dell’Executive Chef Crescenzo Scotti e due bar.

la vista da una delle suites di Borgo Santandrea

Conrad Chia Laguna Sardinia

Conrad Chia Laguna Sardinia è il primo hotel del marchio di lusso in Italia (la Sardegna è la seconda isola più grande del Mediterraneo). Il resort è circondato da dune di sabbia e flora e fauna costiere. Situato a pochi passi dalle acque turchesi, gli ospiti hanno accesso gratuito alle aree VIP private e riservate del Cogoni Beach.

la spiaggia di Monte Cogoni Beach in Sardegna

Le camere, le suite, i ristoranti e le piscine di questo resort di 107 camere hanno viste panoramiche sulla baia e sulla laguna. Lo Studio Marco Piva di Milano ha decorato le stanze utilizzando tessuti naturali e rilassanti tonalità di verde e blu, abbinando un design moderno a materiali autoctoni locali. L’invitante lobby presenta rivestimenti murali con tessuti tradizionali sardi e mobili decorati con corde nautiche.

La vista sul mare della Suite Presidenziale del Conrad Chia Laguna Sardinia

Baglioni Masseria Muzza

Le 40 camere e suite del Baglioni Masseria Muzza , la nuovissima struttura di Baglioni Hotels & Resorts a Otranto in provincia di Lecce, sono luminose e ariose. Questa tradizionale masseria (casa colonica) calcarea imbiancata a calce risale al XVII secolo. Situato a pochi minuti dalla città costiera di Otranto e dal mare del Salento, è immerso nella campagna tra cinque ettari di uliveti e flora mediterranea.

La Suite Deluxe della Baglioni Masseria Muzza

Immerse in colori naturali, le spaziose camere sono arredate in uno stile tradizionale pugliese che unisce casual ed elegante. Con un miniclub specializzato e una piscina dedicata ai bambini, il resort è pronto per attirare le famiglie. I genitori potranno rilassarsi alla Spa Baglioni (con bagno di vapore, piscina coperta, sauna finlandese, docce sensoriali e altro) o giocare a golf all’Acaya Golf Club, uno dei più panoramici d’Italia. Il viaggio verso la vicina città barocca di Lecce è di circa mezz’ora.

Tutti si potranno divertire per pranzare e cenare in uno dei tre ristoranti della proprietà che servono l’autentica cucina pugliese di provenienza locale. Sorseggiare un aperitivo al tramonto o un cocktail dopo cena al Limonaia Bar è il modo perfetto per concludere la giornata.

San Domenico Palace, a Four Seasons Hotel

Il San Domenico Palace, resort della catena Four Seasons Hotel sorge su un promontorio roccioso a picco sul Mar Ionio a Taormina, sulla sponda orientale della Sicilia. Il sito offre viste panoramiche sull’Etna e sul Teatro Antico di Taormina, un antico teatro greco-romano utilizzato ancora oggi. L’hotel era un tempo un convento domenicano del XIV secolo; un’ulteriore ala Grand Hotel è stata aggiunta nel 1896. Le camere e gli spazi pubblici presentano originali tesori architettonici e artistici.

la vista sul Monte Etna e sul Teatro Antico di Taormina

La struttura dispone di 111 camere e suite ; molti hanno terrazze con vista sul mare. Le suite speciali sono perfette per famiglie o gruppi di amici e offrono zone giorno e notte separate. Oltre a cenare al Principe Cerami, il ristorante esclusivo dell’hotel diretto dallo chef Massimo Mantarro, gli ospiti possono organizzare pasti in camera 24 ore su 24 o gustare frutti di mare mediterranei sulla terrazza a bordo piscina dell’Anciovi.

La vista sul mare da una delle suite Premium con terrazza privata

L’hotel offre una selezione curata di esperienze “Solo in Sicilia” per consentire agli ospiti di vivere il carattere autentico dell’isola, tra cui trekking sull’Etna, pranzo in azienda vinicola o una visita al borgo medievale di Castiglione di Sicilia.

Hotel La Palma, Capri

L’originale Locanda Pagano, il primo e più antico albergo dell’isola , risale al 1822. Ora la Collezione Oetker e i proprietari, i fratelli Reuben, stanno trasformando questa proprietà esclusiva, riducendo il numero delle unità da 80 a 50 camere. Ognuna delle camere, che comprende 18 suite, avrà il proprio balcone o terrazzo privato. L’iconica struttura si trova nel cuore di Capri, proprio dietro l’angolo da Piazza Umberto I (conosciuta come “la Piazzetta”) e vicino ad attrazioni naturali imperdibili come la Grotta Azzurra. Il noto designer Francis Sultana rivisiterà gli interni delle camere degli ospiti (così come la hall dell’hotel, i ristoranti, la piscina e la spa) lavorando al fianco di Francesco Delogu di Delogu Architecture e un team di artigiani italiani e artigiani locali.

Il ristorante, il bar e la terrazza di Gennaro saranno guidati dallo chef Gennaro Esposito, proprietario di un ristorante due stelle Michelin, la Torre del Saracino, per più di due decenni. Il La Palma Beach Club dell’hotel e le sue famose spiagge si trovano a Marina Piccola, a breve distanza in auto dall’hotel. La riapertura dell’albergo è prevista per l’estate 2022.

il Rooftop lounge dell’ Hotel La Palma di Capri

