Folla per la messa in suffragio Papa Francesco. A piazza San Pietro 200mila giovani

L'omelia del cardinale Pietro Parolin: "Smarriti e tristi, ma Bergoglio rivolge il suo abbraccio dal Cielo". Zona satura, chiusi gli accessi

Il giorno dopo dei funerali di Papa Francesco , oggi una enorme folla ha assistito alla messa in suffragio a San Pietro, celebrata dal cardinale Pietro Parolin. Ad assistere stavolta sono stati invitati in modo particolare i dipendenti e i fedeli della Città del Vaticano. Ed a questa celebrazione sono presenti anche gli adolescenti a Roma per il Giubileo a loro dedicato. Presenti ben 200mila i ragazzi.

Prima dell’inizio delle celebrazioni raggiunta la capienza massima dell’area Piazza San Pietro, le adiacenti piazza Pio XII e via della Conciliazione si sono velocemente riempite fino alla saturazione. Così, dal centro per la gestione della sicurezza dell’evento, è stata disposta la chiusura dei pre filtraggi.

200mila giovani in piazza

Il Giubileo degli adolescenti “ è stato il più grande evento giubilare con la partecipazione di duecentomila giovani. La ‘macchina’ ha continuato a lavorare, tante persone sono state impegnate, un’organizzazione complessa che ha funzionato molto bene”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri incontrando i giornalisti all’Auditorium della Conciliazione per un bilancio sul Giubileo degli Adolescenti, ha ringraziato la Santa Sede per “l’eccellente collaborazione”. “Siamo contenti, è un test per il Giubileo dei giovani di agosto. Numeri superiori alle previsioni in un contesto particolare con la scomparsa e i funerali di Papa Francesco”, ha sottolineato.

“Smarrimento e tristezza per la morte di Francesco”

“Il Pastore che il Signore ha donato al suo popolo, Papa Francesco, ha terminato la sua vita terrena e ci ha lasciati. Il dolore per la sua dipartita, il senso di tristezza che ci assale, il turbamento che avvertiamo nel cuore, la sensazione di smarrimento: stiamo vivendo tutto questo, come gli apostoli addolorati per la morte di Gesù”, ha detto il cardinale Parolin che nell’ omelia ha ricordato che “il Vangelo dice che proprio in questi momenti di oscurità il Signore viene a noi con la luce della risurrezione, per rischiarare i nostri cuori”.

“Papa Francesco ce lo ha ricordato fin dalla sua elezione – ha proseguito Parolin – e ce lo ha ripetuto spesso, mettendo al centro del pontificato quella gioia del Vangelo che come scriveva in Evangelii gaudium – ‘riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia’”.