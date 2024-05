Fitto respinge le accuse sui tagli ai comuni. “Sono sole polemiche strumentali e da campagna elettorale”

I tagli alle risorse dei Comuni sono un tema “abbondantemente discusso alcuni mesi fa e rievocato in campagna elettorale. Perché il contributo anche dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica, nell’ambito della spending review, è stato deciso e discusso durante l’approvazione della scorsa legge di Stabilità, quindi a me sembra abbastanza strumentale ripercorrere questo tema” ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a margine dell’assemblea nazionale di Confapi.

“Strumentale e da campagna elettorale – ha proseguito Fitto – anche la polemica dei tagli sulla spesa sociale. Basta vedere che la legge di bilancio esclude la missione 12, che è quella delle spese sociali. Non è vero sostenere che ci sono tagli alla spesa sociale“. Ed ha sottolineato: “C’è un dibattito su come spalmare la riduzione del trasferimento ai Comuni, ma non nasce oggi ma con la legge finanziaria. Non si può riproporre la stessa discussione ogni quattro mesi, la spending review riguarda anche i ministeri, tutto il sistema e non solo i Comuni”.

“Anche sulla diga foranea, mi sembra che ci siano polemiche strumentali – ha aggiunto Fitto – vorrei ricordare che la diga foranea non ha finanziamenti Pnrr ma solo parte di Pnc”. E ha spiegato: “Abbiamo discusso per giorni in Italia di rischi su problemi legati al Pnrr per un’opera che non ha un euro di finanziamento del Pnrr”.

“È un problema che c’era, che c’è sempre stato e che è noto da dicembre. Lo ribadisco: per giorni abbiamo letto sui giornali dichiarazioni che attaccavano il governo sul fatto che avesse tagliato la spesa sociale, ma basta leggere la norma per capire che non è così, perché la norma della finanziaria esclude la Missione 12, che è quella delle spese sociali, elencandole. Quando si accusa il governo di aver tagliato i fondi per gli asili e a tutti gli interventi di carattere sociale, si dice una cosa che semplicemente non è vera”.