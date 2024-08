Fine della relazione fra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida

“Sì è vero, non stiamo più insieme da un po’. Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. È una persona solida, onesta e con una grande preparazione“. La conferma arriva da Arianna Meloni, in una intervista telefonica con il cronista Simone Canettieri del quotidiano Il Foglio. “Il nostro progetto politico va avanti – prosegue la responsabile della segreteria di FdI -, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l’amore è un’altra cosa. L’affetto e la stima rimangono intatti. Per ora è così. E visto che sono affari nostri e ci sono tante persone che amiamo in mezzo, la finirei qui con la curiosità morbosa. Grazie“

Quanto alla “ cosa che ha scritto Sallusti, prendeva spunto dal libro e dalle dichiarazioni di Luca Palamara, già membro del Csm, su un metodo che evidentemente esisteva, e non so se esista ancora. Speriamo di no, certo. E poi figuriamoci, provo a dirlo bene: lungi da me attaccare la magistratura. L’attacco semmai è nei confronti di un certo giornalismo che mi tira in ballo di continuo descrivendomi alle prese da due anni con nomine e trame di potere. Questo mi avvilisce“, conclude la sorella della premier.

Arianna Meloni e Lollobrigida si erano incontrati e conosciuti in sezione , da militanti di partito. Era il 1995 e durante una delle feste organizzate da Alleanza Nazionale, ci fu il primo bacio. “Ci siamo incontrati al partito e c’è stato un po’di tira e molla. Poi sono arrivate le figlie. Le nozze? Vedremo“, aveva raccontato. Ufficialmente insieme dai primi anni 2000, le nozze non sono arrivate ma nonostante ciò la sorella della premier e il ministro dell’Agricoltura sono diventati genitori di Rachele e Vittoria, che oggi sono adolescenti. “Mi sento come nel mezzo del triangolo delle Bermude: passo dal croccantino per il gatto alla Finanziaria, con una puntatina sulla Sanità. E ho anche due figlie adolescenti di 14 e 12 anni che cerco di seguire il più possibile“, aveva raccontato Arianna Meloni al settimanale Chi riferendosi alla sua vita da sorella della premier e compagna del ministro.

Sul gossip relativo alla sua amicizia con Stefano De Martino, ha risposto al Foglio: “Peccato che io manco lo conosca De Martino, e se lo conoscessi comunque gli avrei al massimo proposto di presentare un panel a una kermesse di FdI”. Sulla stessa linea di risposte anche per quanto riguarda la seconda voce circolata, la sua presunta amicizia con Giuseppina Di Foggia, manager di Terna. Arianna Meloni racconta al Foglio di averla incontrata due volte solo dopo che le voci erano già uscite e di aver ironizzato con lei sul loro rapporto da “migliori amiche“.

Secondo il Foglio, Fratelli d’Italia starebbe per lanciare una scuola di formazione per i dirigenti e a guidarla sarà Fabio Rampelli. “Quello che in molti non vogliono capire è che al contrario di altre formazioni politiche noi non vogliamo lasciare sguarnito il partito e chiuderci nel palazzo, mossi solo dalle tantissime cose che ci sono da fare al governo. Siamo radicati, siamo presenti in tutti i comuni d’Italia, abbiamo una comunità forte e coesa e dunque una responsabilità. Lo scorso anno abbiamo celebrato una stagione congressuale. Posso occuparmi di questo invece di passare per traffichina e mitomane?“, chiede Arianna Meloni, che il prossimo anno compirà 50 anni. Come si immagina per quel giorno è già scritto: “Continuerò a fare la militante di Fratelli d’Italia”.