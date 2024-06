Ferrovie dello Stato Donnarumma nuovo amministratore delegato e Tanzilli presidente

L’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato italiane ha nominato Tommaso Tanzilli presidente, già membro del board Fs (in quota Fdi) una scelta in parte nel senso della continuità, ed ha invitato il nuovo Consiglio di Amministrazione a nominare Stefano Donnarumma (in quota Lega e gradito a FdI) quale Amministratore Delegato, che ha avuto la meglio sugli altri candidati che erano circolati nelle scorse settimane. Lo rende noto il Gruppo Ferrovie dello Stato al termine dell’Assemblea che ha approvato il bilancio di esercizio 2023 che ha chiuso con un utile di 201 milioni di euro.

L’Assemblea degli azionisti ha deliberato di portare a nuovo l’utile netto di esercizio, come da proposta del Consiglio di Amministrazione ed ha anche nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 composto da Tommaso Tanzilli, Stefano Donnarumma, Caterina Belletti, Franco Fenoglio, Loredana Ricciotti, Tiziana De Luca, Pietro Bracco.

Forza Italia aveva spinto in un primo momento per la poltrona della presidenza delle Ferrovie l’ex ceo Gianfranco Battisti , ma c on il suo passo indietro ha permesso la ricomposizione del fronte politico per quanto riguarda l’altra grande nomina pubblica in agenda. Ai forzisti andrà la presidenza della Rai dove indicheranno Simona Agnes e, pare, due o più capi-struttura.