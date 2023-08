Esodo estivo, weekend da bollino nero: previsto intenso traffico su autostrade e strade statali

Traffico intenso su strade e autostrade oggi e per tutto questo primo weekend di esodo di agosto. Secondo le previsioni saranno quasi20milioni gli automobilisti che, in questo weekend da bollino nero, percorreranno le autostrade italiane per raggiungere spiagge, campagne e montagne. Le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani.

Stando a un’analisi Coldiretti/Ixè, il numero degli italiani che hanno scelto di andare in vacanza risulta in aumento del 7% rispetto allo scorso anno nonostante i rincari scatenati dall’inflazione, il caro benzina il maltempo e la preoccupazione per le tensioni internazionali.

Come di consueto, le società e gli enti gestori stradali e autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana e lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di traffico più elevati, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, attuando, laddove la rimozione non sia tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione e garantire il maggior numero di corsie possibili.

E si segnalano già le prime lunghe code. Un incidente mortale tra un mezzo pesante e un’auto avvenuto poco dopo le ore 3 della scors notte sulla A1 Milano-Napoli, tra Rioveggio e Sasso Marconi verso Bologna, ha fatto registrare 7 km di coda, con ripercussioni di 4 km di coda in A1 Direttissima. Alle ore 07:30 l’incidente di sabato è stato risolto. Sul luogo dell’evento si circola su 2 corsie e si registrano 3 km di coda in diminuzione verso Bologna. Sempre sull’A1 Milano-Napoli segnalato traffico bloccato tra Fiorenzuola e Fidenza per incidente.

Il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda lo scenario meteo atteso per i prossimi giorni, segnala che nella giornata sabato 5 agosto, le precipitazioni si sposteranno rapidamente al Sud, interessando ancora il Nord-Est, il medio versante adriatico e, a carattere isolato, il versante tirrenico centro-meridionale peninsulare.

Poco dopo le ore 10.30 di oggi è stato risolto un’incidente sulla A1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna all’altezza del km 80 che ha visto il coinvolgimento di una motocicletta e un’autovettura. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione secondo Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell’evento attualmente si circola su tutte e 3 le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda verso Bologna. Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Sud, quindi percorrere la Strada Statale 9 via Emilia verso Fidenza dove rientrare in A1 verso Bologna.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi vengono diramati tramite i collegamenti My Way in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky Tg24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su Rtl 102.5, su Isoradio 103.3 Fm, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network Tv Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

Si prevede inoltre un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Dalle 16.00 alle 22.00 di ieri, oggi sabato 5 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 6 agosto dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.