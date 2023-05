Erano quasi tutti 007 i deceduti sulla barca affondata nel Lago Maggiore

L’interesse dei magistrati della Procura di Busto Arsizio e dei Carabinieri del Comando provinciale di Varese guidati dal colonnello Gianluca Piasentin , però sembra essere focalizzato solo a capire come e perché sia affondata la barca “Goduria“‘ dopo che due giorni fa all’ora dell’aperitivo le acque del lago Maggiore sono imbizzarrite a causa di un’improvvisa di una tromba d’aria che ha provocato la morte di quattro persone. Quando si è scatenata la tempesta alcuni dei 23 passeggeri si sono tuffati salvandosi a nuoto, altri sono stati soccorsi e poi c’è chi non ce l’ha fatta, per ragioni da chiarire. Cinque persone sono state ricoverate in condizioni non gravi. A bordo dell’imbarcazione c’erano otto agenti segreti italiani dell’ AISE e 13 agenti israeliani del Mossad, e tutti alloggiavano in un hotel vicino all’aeroporto di Milano Malpensa

Il tratto di Lago Maggiore in cui è affondata la barca

“Il resto non è affar nostro” fanno sapere gli investigatori sottolineando che nel loro orizzonte ci sono solo accertamenti su quelli che possono essere eventuali reati. Anche se qualcuno ammette che lo scenario però è “peculiare”. A bordo erano presenti da 13 esponenti del Mossad il servizio di intelligence israeliana, e 8 di quella italiana, oltre al comandante della barca Claudio Carminati e la moglie Anja Bozhkova, cittadina russa che è deceduta . L’occasione di questa presenza non indifferente di 007 sarebbe stato il compleanno di uno degli uomini del Mossad sopravvissuti.

Una delle versioni, non ufficiali, sarebbe la seguente: alla vigilia non era in programma nessuna gita sul lago, poi invece avvenuta in quanto, dopo incontri in Lombardia per lo scambio di informazioni e di documenti, gli israeliani avevano perso l’aereo del ritorno e deciso di prolungare la sosta sino all’intero fine settimana, con partenza per Israele in programma nella giornata di lunedì 29 maggio. 10 agenti del Mossad tratti in salvo sono stati immediatamente riportati in Israele con l’utilizzo di un aereo militare.

Sulla possibile contiguità di Carminati ad ambienti dei servizi segreti non vi sono riscontri e conferme. In paese ricordano che in passato aprì una lavanderia a gettoni e poi si inventò costruendola con le sue mani la barca per i turisti “forse senza le certificazioni per poterlo fare in sicurezza” un tal numero di 007 riuniti su una barca di 15 metri potrebbe avere scelto come accompagnatore almeno una persona di maggiore fiducia e sicurezza.

La moglie del comandante dell’imbarcazione è deceduta rimanendo incastrata all’interno della barca durante la tempesta, dove l’hanno trovata i vigili del fuoco, lui è sopravvissuto ed è stato indagato anche a garanzia sua perché adesso saranno svolti accertamenti tecnici come le autopsie e le analisi sulla barca ai quali potrà partecipare col suo legale. I temi sono quelli della sicurezza della barca, della capienza più o meno regolare ( erano in 21a bordo), del cielo che si era incupito e forse avrebbe potuto e dovuto consigliare altre manovre e altra prudenza a Carminati. .

Il cantiere da cui è partita la barca affondata nel Lago Maggiore

I naufraghi in un primo momento sono stati scambiati da chi li ha avvistati da altre imbarcazioni per “anatre o cigni” racconta il vicesindaco Edoardo Favaron: “Alcuni naufraghi sono stati recuperati da persone che erano su altre imbarcazioni nel lago che poi, una volta a terra, mi hanno riferito di avere pensato che le teste di chi era caduto in acqua fossero di anatre o cigni”. Favaron spiega di essere arrivato quando il naufragio era già avvenuto e di avere presenziato ai soccorsi portati da elicotteri, carabinieri e altri natanti. I vigili del fuoco hanno svolto le operazioni per portare a galla i resti della ‘Goduria‘ che saranno analizzati per capire se fosse in grado di navigare garantendo la sicurezza a chi era a bordo.

I reati ipotizzati dal sostituto procuratore Massimo De Filippo sono naufragio e omicidio, entrambi a titolo colposo. Oltre alla donna russa, non sono riemersi dalle acque del Lago Maggiore, Claudio Alonzi 62 anni, coniugato e padre di due figli , e Tiziana Barnobi, originaria di Trieste, dove si era laureata in Economia, per poi frequentare l’Isda, l’Istituto superiore di direzione aziendale e trasferirsi a Roma, coniugata e madre di un figlio ancora minorenne, entrambi in servizio nell’ Aise (il servizio segreto italiano per l’estero), alle cui famiglie sono arrivate le condoglianze dei vertici e del sottosegretario Alfredo Mantovano, l’autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Deceduto anche Shimoni Erez, agente del Mossad in pensione . A riferirlo è il ministero degli Esteri a Gerusalemme, specificando che la famiglia della vittima è stata avvertita e il “console israeliano a Roma, assieme con il Dipartimento degli israeliani all’estero del ministero, sta operando per portare la salma in Israele” . Gli agenti del Mossad provenienti da Israele sopravvissuti al naufragio hanno lasciato questa mattina gli alberghi dove alloggiavano per fare ritorno in patria . Sull’ identiità delle persone presenti sulla ‘Goduria’ negli ambienti investigativi chiaramente c’e’ il massimo riserbo riserbo .