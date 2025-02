Epstein, Donald Trump due volte a bordo del suo jet. Tra i contatti Mick Jagger, Michael Jackson e Naomi Campbell.

Il Dipartimento di Giustizia americana ha pubblicato centinaia di pagine di documenti, compresa l'agenda e i registri di volo, riconducibili al milionario newyorkese accusato di traffico sessuale di minorenni e morto suicida in carcere nel 2019

Pam Bondi nuova responsabile del Dipartimento di Giustizia americano ha reso pubbliche centinaia di pagine dei documenti dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, il milionario newyorkese morto suicida in carcere nel 2019, dove era finito con l’accusa di traffico sessuale di minorenni. Tra i file pubblicati anche l’agenda con i suoi contatti e i registri di volo del suo jet privato. Il gruppo di documenti pubblicato comprende una copia dei registri di volo dell’aereo privato di Epstein e una fotocopia di una sua rubrica presumibilmente compilata insieme alla sua confidente di lunga data Ghislaine Maxwell. Il Dipartimento di Giustizia USA ha dichiarato di aver reso pubblici i documenti per dimostrare il suo impegno alla trasparenza.

Il procuratore generale degli Stati Uniti ha accusato gli investigatori federali di a ver nascosto migliaia di documenti relativi al molestatore sessuale Jeffrey Epstein e ha chiesto all’FBI di rilasciare tutte le informazioni entro venerdì mattina senza alcuna omissione. In una lettera pubblica, il procuratore generale Pam Bondi ha chiesto al direttore dell’FBI Kash Patel di indagare anche sul motivo per cui migliaia di documenti relativi all’indagine Epstein sono stati trattenuti dall’agenzia. Bondi ha pubblicato ieri la “prima fase” dei file appena declassificati, ma che non contenevano nuove accuse importanti su Epstein né rivelazioni sui suoi associati.

Bondi nuova responsabile del Dipartimento di Giustizia , attivista della campagna di Trump

Il procuratore generale ha chiesto che tutte le informazioni relative al finanziere caduto in disgrazia fossero consegnate entro le 08:00 EST (13:00 GMT) di venerdì cioè oggi, “indipendentemente da come siano state ottenute”. “Ieri tardi, ho appreso da una fonte che l’ufficio dell’FBI di New York era in possesso di migliaia di pagine di documenti relativi alle indagini e all’incriminazione di Epstein”, ha scritto nella lettera. “Nonostante le mie ripetute richieste, l‘FBI non ha mai rivelato l’esistenza dei file.“

Inoltre, la Bondi ha ordinato al direttore dell’FBI Patel di condurre un’indagine immediata sul motivo per cui il suo ordine all’FBI non è stato seguito. “Mi consegnerete un rapporto completo dei vostri risultati e delle azioni proposte dal personale entro 14 giorni”, ha detto. Kash Patel direttore dell’ FBI con un post su X, ha dichiarato che l’agenzia sta “entrando in una nuova era, che sarà definita dall’integrità, dalla responsabilità e dalla costante ricerca della giustizia. Non ci saranno insabbiamenti, nessun documento mancante e nessuna pietra lasciata di intentato“.

Tra i nomi di celebrità presenti nella rubrica , figurano tra gli altri lo storico leader dei Rolling Stones Mick Jagger, la leggenda del pop Michael Jackson, l’attore Alec Baldwin, la madre di Robert Kennedy Jr, Ethel Kennedy, la super model Naomi Campbell e la cantautrice Courtney Love. I media americani citano anche il mago David Copperfield; un Ehud Barak che potrebbe essere l’ex premier israeliano laburista; José Aznar, stesso nome e cognome dell’ex premier spagnolo citato in passato tra i contatti di Epstein; l’ex premier britannico Tony Blair; l’attore Ralph Fiennes.

I nomi fanno parte di un elenco di 254 persone. Questa lista, hanno spiegato gli investigatori, non indica i “clienti” dell’harem messo in piedi per anni da Epstein e popolato di ragazze minorenni, ma include i contatti del milionario newyorkese.

Nell’agenda di Epstein ci sono poi i numeri di Donald, Ivana e Ivanka Trump . Quello del tycoon era in una lista separata – contrassegnata con ‘Citrix‘ – rispetto alla rubrica dove erano registrati i numeri di Ivana e Ivanka che compaiono a pagina 59 del documento. Il nome di Donald Trump è invece a pagina 85, la stessa in cui è segnato anche il nome del pilota di Epstein, Larry Visoski.

Da quanto pubblicato dal Dipartimento della Giustizia, infatti, risulta, a pagina 27, che il 15 maggio del 1994 Donald Trump è salito sull’aereo di Epstein da Palm Beach, in Florida, per andare a Washington. E poi, nella stessa giornata, da Washington per Teterboro, l’aeroporto in New Jersey. Con lui c’erano l’allora moglie Marla Maples, da cui si separerà nel ’97 e divorzierà due anni dopo, e la loro figlia, Tiffany. Dopo l’arresto di Epstein nel 2019, Trump aveva sostenuto di non avere mai avuto relazioni con lui

Donald Trump e Jeffrey Epstein con due amiche

La lista Epstein anticipata a blogger di destra

La Bondi, rompendo un protocollo istituzionale ha consegnato in anteprima i documenti a una serie di influencer di destra poche ore prima che il dipartimento di Giustizia pubblicasse ufficialmente i documenti, ed alcuni di loro si sono fatti fotografare a Washington mostrando i faldoni. Tra questi, il commentatore e complottista Jack Posobiec, la creatrice di contenuti su TikTok Chaya Raichik, la podcaster Liz Wheeler e Rogan O’Handley, conosciuto come ‘DC Draino’.

Quest’ultimo è tra i più popolari sostenitori di teorie complottiste sul “deep state”, il mondo oscuro e complottista di Washington. Posobiec ha ripetutamente accusato i Democratici di essere corrotti, ed i media americani di essere asserviti alle posizioni della sinistra. E’ anche il commentatore di destra che ha promosso il complotto del “Pizzagate“, secondo cui esisterebbe una rete segreta di traffico di minori legata a politici Democratici.

La podcaster Liz Wheeler è invece un’accanita avversaria del femminismo , da lei considerato un pericolo per la famiglia tradizionale e i valori cristiani, mentre Chaya Raichik è l’ideatrice della pagina “Libs of TikTok” in cui deride e insulta i progressisti e la comunità Lgbtq+.. La Bondi aveva dichiarato inizialmente la propria intenzione di rendere pubblici i documenti su Fox News, il network americano di proprietà del tycoon Rupert Murdoch, da sempre considerata la tv “trumpiana”, ma successivamente ha deciso di usare invec e gli influencer fedeli a Donald Trump.