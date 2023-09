E’morto Giorgio Napolitano

si è spento oggi pomeriggio a Roma presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo Giorgio Napolitano. Presidente emerito della Repubblica . Nato a Napoli il 29 giugno 1925, è stato Capo dello Stato dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015 e il primo della storia italiana a essere stato eletto per un secondo mandato, non chéil primo a essere stato membro del Partito Comunista Italiano e il terzo napoletano dopo De Nicola e Leone.

Camera ardente al Senato

“La camera ardente del Presidente emerito Giorgio Napolitano si farà al Senato . Il Senato è pronto a ospitare le ultime ore in cui potremo salutarlo a Palazzo Madama”. Lo ha annunciato il presidente del Senato Ignazio La Russa al Tg2. La camera ardente per l’ultimo saluto a Napolitano sarà allestita a Palazzo Madama probabilmente da domenica mattina. Lunedì dovrebbe tenersi il Cdm per disporre i funerali di Stato.

La sua è stata una lunga carriera politica, presidente della Camera nell’XI legislatura, ministro dell’interno nel governo Prodi I, deputato pressocché stabile dal 1953 al 1996, europarlamentare dal 1989 al 1992 e poi dal 1999 e al 2004. Nel 2005 venne nominato senatore a vita da Carlo Azeglio Ciampi.

Fin da giovane esponente dell’ ala migliorista del Partito Comunista : il progresso della sinistra si fa sposando Rousseau con Diderot, Enciclopedia e menti illuminate. Riforme, come Filangieri e Genovesi: la Napoli settecentesca, culminata nella Repubblica Giacobina.

Riformista, illuminista. Ma con un tocco di anglofilia che, più che a Nelson e ai suoi cannoneggiamenti antirivoluzionari e antipartenopei, lo fa piuttosto accostare a Lord Acton. Non è un caso se lui, primo ex comunista a divenire ministro dell’Interno e poi Presidente, potesse vantare amici ed ammiratori persino a Washington. Nemmeno Henry Kissinger era immune dal suo delicato fascino, e lo chiamava “il mio comunista preferito”. Per dire: quando nel luglio 2009 sbarca al Quirinale Barack Obama, e a Palazzo Chigi Silvio Berlusconi è lì tutto pronto a spalancargli le braccia, è semmai Napolitano a ricevere il complimento più ambito. “Lei ha una reputazione meravigliosa, non solo per la sua carriera politica ma anche per la sua integrità e gentilezza“.

Mattarella: “Napolitano protagonista sviluppo sociale, pace e progresso per Italia ed Europa”

“Nella vita di Giorgio Napolitano si specchia larga parte della storia della seconda metà del Novecento, con i suoi drammi, la sua complessità, i suoi traguardi, le sue speranze. Dalla frequentazione, negli anni giovanili, dello stimolante ambiente culturale napoletano, all’adesione alla causa antifascista e del movimento comunista, all’impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle classi sociali subalterne, sino poi alla convinta opera europeistica e di rafforzamento dei valori delle democrazie, il Presidente Napolitano ha interpretato significative battaglie per lo sviluppo sociale, la pace e il progresso dell’Italia e dell’Europa”. afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Membro del Parlamento europeo, e presidente della sua commissione Affari costituzionali, promosse -ricorda il Capo delo Stato- il rafforzamento delle istituzioni comunitarie per un’Europa sempre più autorevole e unita“.

Il cordoglio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni