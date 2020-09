Emiliano e Lopalco speculano sul Coronavirus. FdI presenta interrogazione parlamentare

“La campagna elettorale non solo sul Covid ma anche sui malati oncologici fatta da Emiliano e Lopalco è una vergogna speculare sui malati pugliesi per raccattare voti in vista di una competizione che si prospetta negativa per il centrosinistra e per chi in questi anni ha solo mercificato” accusa l’on. Gemmato

di REDAZIONE POLITICA

Il capogruppo di FdI alla Camera, On. Francesco Lollobrigida ed il coordinatore regionale per la Puglia, on. Marcello Gemmato stanno presentando un’interrogazione parlamentare sul caso segnalato da una paziente oncologica barese che, sulla sua pagina Facebook, ha postato l’invito trovato nella sua cassetta della posta a partecipare ad un evento organizzato da uomini del cerchio magico di Michele Emiliano corredato di santini elettorali e l’indicazione di voto dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, in abbinata alla candidata Sabrina Merolla.

“La campagna elettorale non solo sul Covid ma anche sui malati oncologici fatta da Emiliano e Lopalco è una vergogna speculare sui malati pugliesi per raccattare voti in vista di una competizione che si prospetta negativa per il centrosinistra e per chi in questi anni ha solo mercificato” commenta l’ on. Gemmato sulla sua pagina Facebook, e si chiede “Da dove ha attinto gli indirizzi dei malati oncologici? Chi ha autorizzato all’invio della lettera? Questo tipo propaganda rientra tra quelli previsti dalla normativa?È assurdo che un malato oncologico sia oggetto di campagna elettorale!“

Una vicenda che potrebbe finire sul tavolo del Garante della Privacy per accertare il trattamento dei dati personali in possesso esclusivo delle autorità sanitarie pugliesi, utilizzate dai sostenitori e candidati di Michele Emiliano, reggente ancora per dieci giorni l’assessorato alla salute della Regione Puglia-