Regionali Abruzzo: vittoria per Marsilio ed il centrodestra. Affossato il campo largo del centrosinistra. Exit poll e risultati in diretta

Urne chiuse in Abruzzo dove si è votato per le elezioni regionali 2024. In base alla II proiezione (copertura del campione 15%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva su ‘Rete8’, il presidente uscente della Regione e candidato di centrodestra Marco Marsilio è al 54,7% mentre lo sfidante Luciano D’Amico, appoggiato dal centrosinistra, è al 45,3%. La coalizione del centrodestra in appoggio del presidente uscente Marsilio è al 51,5-55,5% mentre quella di centrosinistra, il cosiddetto campo larghissimo, in appoggio dello sfidante D’Amico, è al 44,5-48,5%.

Cosa sono gli exit poll. Brevissimo ripasso, visto che si ragionerà di questi dati : gli exit poll sono sondaggi elettorali effettuati con interviste realizzati all’uscita di alcuni seggi, definiti “seggi campione“. A essere “intervistato” è un campione ritenuto “significativo”. Il margine di errore è ritenuto abbastanza significativo “può arrivare anche al 3-4 per cento“, secondo Antonio Noto, autore degli exit poll di questa sera.

Marco Marsilio è vicinissimo al bis per la guida della Regione Abruzzo . Dopo la chiusura delle urne, con le prime proiezioni che arrivano dopo due exit poll, la forbice con l’ex rettore Luciano D’Amico viaggia sui 10 punti (55% per il meloniano, 45% per l’esponente del campo largo). Il risultato finale sembrerebbe infatti già chiaro: al momento non si profila quel testa a testa tanto profetizzato alla vigilia e che si sarebbe dovuto risolvere solo alla fine dello scrutinio: un po’ come è successo in Sardegna due settimane fa.

Nel frattempo, sono diventati definitivi i dati dell’affluenza ai seggi delle ore 23 , che è calata di nove decimi di punto percentuale rispetto alla tornata del 2019. Secondo i dati pubblicati dal Viminale sul sito Eligendo, è stata al 52,2% degli aventi diritto al voto: un leggero ribasso rispetto alle scorse elezioni di cinque anni fa, quando l’afflusso era stato del 53,1% e comunque il dato più basso di sempre.

Le reazioni

Nel comitato di Marsilio a Pescara entusiasmo per i primi risultati di queste regionali. Un grande applauso ha accolto la proiezione di Noto Sondaggi. “Siamo fiduciosi di poter continuare con questo trend”, dice Fabio Roscani, deputato di Fdi e presidente di Gioventù nazionale. Il presidente della giunta regionale e ricandidato Marco Marsilio, di FdI, sta attendendo i risultati dello spoglio nella sua casa di Pescara, insieme alla moglie Stefania Fois, e alla sua famiglia. Chi lo ha sentito racconta di un governatore moderatamente soddisfatto rispetto ad exit poll e prime proiezioni. Arriverà al comitato elettorale di via Patini quando i dati confermeranno il vantaggio della coalizione. Da fonti vicine al presidente, arriva la conferma della conferenza stampa di domani alle 12 all’Aquila.

D’Amico sta invece seguendo lo spoglio a casa, con alcuni amici. “Per D’Amico è stata una tranquilla domenica passata macinando chilometri, come sempre – dice il suo responsabile della campagna elettorale Mirko Rossi – Dopo aver votato a Pescara, è andato a prendere la madre a Torricella Peligna (Ch), suo paese d’origine, per accompagnarla al seggio. Adesso è a casa, a Pescara, in compagnia di alcuni amici che ha invitato a cena e con loro sta aspettando l’esito del voto“.

La diretta dello scrutinio

Ore 02:06 | D’Amico stanotte non andrà al comitato elettorale

Luciano D’Amico non si recherà al suo Comitato elettorale, e continuerà a seguire da casa lo spoglio per il voto delle elezioni regionali. Lo fa sapere ai giornalisti il suo staff, aggiungendo che domani mattina alle 11 si terrà una conferenza stampa nella sede del Comitato in piazza Unione

Ore 1.55 | 10% sezioni scrutinate: Marsilio avanti 54,44%, D’Amico 45,56%

Con 167 sezioni scrutinate per le elezioni in Abruzzo, pari a circa il 10% delle 1.634 totali, il governatore uscente e candidato del centrodestra Marco Marsilio è in vantaggio con 54,44% dei voti sull’ex rettore Luciano D’Amico, candidato del campolargo al 45,56.

Ore 01:42 | Il confronto con il 2019: FdI primo partito, poi il Pd, exploit di Forza Italia

Confrontando i risultati di oggi in Abruzzo con le Regionali del 2019 emergono al momento questi numeri. FdI si conferma primo partito con circa il 24%, in linea con la tendenza nazionale: 5 anni fa si fermò al 6,5%. Il Pd sembra in discreta ripresa: oltre il 18,5% contro l’11,1% della scorsa tornata. Rilevante l’exploit di Forza Italia, che dal 9% ha raggiunto oggi il 14%. La Lega, che nel 2019 sfiorò il 28% oggi è attorno all’8,5%. Forte calo del M5S, che arriva al 7% mentre 5 anni fa sfiorò addirittura il 20%.

Ore 01:37 | Sesta proiezione: FdI primo partito, poi ce’è il Pd

In base alla sesta proiezione (copertura del campione 40%) del sondaggista Antonio Noto, alle elezioni regionali in Abruzzo, il primo partito si conferma Fratelli d’Italia con il 23,9%. Seguono il Partito Democratico con il 18,6%, Forza Italia al 14,1%, la Lega all’8,6%, la lista Abruzzo Insieme-D’Amico Presidente al 7,9%, il Movimento Cinque Stelle al 7%, la lista Marsilio Presidente al 5,3%, Azione -D’Amico al 4,3%. Alleanza Verdi- Sinistra è al 3,5%, D’Amico presidente – Riformisti civici al 3,1%, Noi Moderati al 2,4%, Udc-Dc all’1,3%

Ore 01:24 | Quinta proiezione: centrodestra 55,6%, centrosinistra 44,4%

Secondo la quinta proiezione realizzata dall’istituto Noto per Rete8, il centrodestra sarebbe al 55,6% e il centrosinistra al 44,4%

Ore 01:21 | In Abruzzo è l’affluenza più bassa di sempre

È la più bassa di sempre l’affluenza al voto, pari al 52,2%, registrata oggi in Abruzzo. Nel 2008 gli abruzzesi tornarono al voto dopo la caduta della Giunta per alcuni arresti legati all’inchiesta sulla sanità e, nonostante un clima di sfiducia verso la politica, si registrò il 52.98%. Nel 2014 invece l’affluenza raggiunse il 61.57%, mentre tra il 1970 e il 1980 le percentuali erano state sopra l’80%.

Ore 01:12 | Proiezione sul voto di lista, partito per partito

Alle 00.49 questa la proiezione Noto Sondaggi per Rete8 per le Regionali in Abruzzo con il voto alle liste:

FRATELLI D’ITALIA 23,71%

FORZA ITALIA 13,46%

LEGA 9,13%

MARSILIO PRESIDENTE 5,1%

NOI MODERATI 2,4%

UDC-DC 1,4%

TOTALE COALIZIONE MARSILIO 55,58%

PARTITO DEMOCRATICO 20,21%

ABRUZZO INSIEME 8,35%

M5S 6,06%

AZIONE-D’AMICO 4,08%

ALLEANZA VERDI-SINISTRA 3,4%

D’AMICO PRESIDENTE-RIFORMISTI CIVICI 3%

TOTALE COALIZIONE D’AMICO 44,17%

Ore 00:57 | Terza proiezione: centrodestra 56%, centrosinistra 44%

Secondo la III proiezione sul voto in Abruzzo, realizzata da Noto per Rete8, il centrodestra è al 56% e il centrosinistra al 44%.

Ore 00:38 | Seconda proiezione: Marsilio al 54,7; D’Amico al 45,3

Marco Marsilio (centrodestra) 54,7 in vantaggio su Luciano D’Amico (centrosinistra+m5s) 45,3. Questo il dato della seconda proiezione di Noto che conferma il trend della prima proiezione delle elezioni regionali in Abruzzo.

Ore 00:35 | Affluenza al 52,2%, lieve calo rispetto al 2019

L’affluenza alle urne per le regionali in Abruzzo è in lieve calo. Il dato definitivo è del 52,2%, contro il 53,11% del 2019.

Ore 00:23 | Testa (FdI): “Gli abruzzesi hanno preferito il centrodestra alla confusione“

“Abbiamo appreso con grande favore i primi dati, aspettiamo quelli definitivi, però è iniziato tutto nel migliore dei modi”, dice il deputato FdI Guerino Testa, in collegamento con Rete8 dal Comitato del candidato del centrodestra Marco Marsilio a Pescara, commentando il secondo exit poll. “Si sta dando conferma del buon lavoro fatto in questi cinque anni. Aspettiamo con animo speranzoso“, aggiunge. “Appare in maniera evidente come gli abruzzesi abbiano preferito un governo unito di centrodestra rispetto a un campo largo probabilmente un po’ confusionario“, osserva ancora Testa.

Ore 00:21 | Staff D’Amico: “Aspettiamo i dati reali. Giocheremo fino alla fine “

“I primi dati degli exit poll sono attendibili fino a un certo punto. Il margine è così piccolo che è difficile trarre conclusioni politiche. Aspettiamo i dati reali. Continuiamo comunque a essere fiduciosi per i primi dati che ci arrivano dalle grandi città”. Lo staff del candidato del centrosinistra alle Regionali in Abruzzo, Luciano D’Amico, commenta così i dati degli exit poll. “Si tratta – si rileva ancora – di una sfida che due mesi fa sembrava ingiocabile, invece giocheremo fino alla fine, voto a voto, grazie a uno straordinario candidato presidente e all’unità della coalizione“.