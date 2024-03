Elezioni in Abruzzo, si vota dalle 7 alle 23 domenica in 305 Comuni

Sono 1.208.276 gli abruzzesi chiamati al voto domani ( 592.041 uomini e 616.235 donne) per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. I dati si riferiscono al censimento effettuato al 15 giorno antecedente il giorno delle votazioni. Si vota, dalle ore 7 alle 23, in 305 Comuni abruzzesi. I seggi elettorali sono 1.634, di cui 13 ospedalieri. Lo spoglio prenderà il via subito dopo la chiusura dei seggi. In Abruzzo non è previsto il secondo turno di ballottaggio: vince il candidato alla carica di presidente che ottiene il maggior numero di voti validi.

Il Consiglio regionale, cosi’ come previsto dalla L.R. n. 9/2013, sarà composto da 31 membri, di cui sette consiglieri per ciascuna circoscrizione dell’Aquila, di Teramo e di Pescara, e otto consiglieri per quella di Chieti. Oltre ai 29 consiglieri eletti nelle liste circoscrizionali, entrano a far parte di diritto dell’Assemblea, il presidente eletto e il candidato alla carica di presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

In Abruzzo si sfideranno Marco Marsilio (Fdi), presidente della Regione uscente , ricandidato dalla coalizione di centrodestra, e per il centrosinistra Luciano D’Amico, ex rettore dell’università di Teramo, che guida il cosiddetto detto campo larghissimo. In totale sono 12 le liste in campo: per il centrodestra Fdi, Forza Italia, Lega, Lista civica Marsilio presidente, Noi Moderati, Udc-Dc; per il centrosinistra Pd, M5S, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra – Abruzzo Progressista solidale, Abruzzo insieme e Riformisti e civici.

