Elezioni Comunali 2024 Bari: i nomi dei candidati sindaco e le liste dei candidati consiglieri

Sono 26 le liste consegnate al Comune di Bari per le elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi quando sarà rinnovata l’amministrazione comunale. Ad aspirare all’incarico di sindaco ci sono cinque candidati: Michele Laforgia, Vito Leccese, Fabio Romito, Sabino Mangano, Nicola Sciacovelli. Sono 6 le liste collegate al candidato Michele Laforgia (sostenuto anche da Convenzione e M5s): Bari Bene Comune, Laforgia Sindaco, Partito Comunista Italiano, Generazione Urbana, Movimento 5 Stelle e Bari Città d’Europa. Sono 7 le liste collegate al candidato Vito Leccese (appoggiato anche da Pd, Verdi e Azione) : Pd, Europa Verde, Leccese Sindaco, Progetto Bari, Decaro per Bari, Con Leccese Sindaco e Noi Popolari.

C’è anche un’ottava lista, #Decaro per il sindaco, presentata solo per i Municipi e non per il Consiglio comunale. Il candidato unitario del centrodestra, Fabio Romito, è sostenuto da 10 liste: Romito Sindaco, Bari per Fabio Romito, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Liberali e Riformisti-Nuovo Psi, Noi moderati e Riprendiamoci il futuro, Udc-Prima l’Italia, Agorà, Mario Conca, Pensionati e invalidi giovani insieme. Il candidato Sabino Mangano, ex Movimento 5 stelle, è sostenuto dalla sola lista Oltre. Infine c’è il candidato Nicola Sciacovelli, che aveva presentato entrambe le liste a lui collegate nella giornata di ieri: si tratta di ‘Sciacovelli sindaco-Ci piace!’ e ‘Noi per Bari-Italexit per l’Italia per Sciacovelli sindaco’.

Gli 851 candidati al Consiglio comunale di Bari avranno poco meno di un mese a disposizione a partire da oggi per provare a conquistare un seggio. Con la presentazione delle liste e i nomi dei candidati si chiude una fase difficoltosa per certi aspetti, non solo per la ricerca dei candidati. Ora bisogna convincete gli elettori, con programmi, incontri, interventi soprattutto sui social e poi sempre l’antico e sempre valido porta a porta che continua ad avere la sua efficacia soprattutto negli ultimi giorni, quando bisogna convincere coloro che si sono allontanati dalle urne da tempo e non hanno alcuna voglia di tornare a votare.

Queste le liste dei tre candidati che si affronteranno per diventare il prossimo sindaco di Bari

Vito Leccese | candidato sindaco

Partito Democratico | i candidati

Bronzini Marco Amoruso Nicola Battista Vito Bozzo Antonio detto “Bozzi” Bruno Patrizia Caputo Alessia Carella Annamaria Cavone Michelangelo Ceci Angelo Curci Antonio Demarco Aurora Difino Rosaria Durante Maria Stefania Fumai Giuseppe Gadaleta Ilaria Gallico Cesare Gazidede Uljana Genchi Sebastiano Iusco Maurizio Leonetti Lorenzo Loconsole Gianluca Mariani Eugenia Mighali Giordano Paparella Micaela Pesola Vito Petruzzelli Pietro Romano Paola Ruccia Mariarita Salemmi Giovanna Delta Salemi detta Salemme Salvo Eliana Sanseverino Gesualdo detto “Aldo” Sassanelli Maria Scaramuzzi Domenico Sisto Fabio Vaccarelia Elisabetta Virgilio Deborah

Lista Progetto Bari | i candidati

Annoscia Immacolata detta Tina Barone Iilaria Bellomo Αntonio Bucci Rosa Maria Greca Rita detta Rosse Buono Valerio Bellomo Caradonna Vito Casalino Vincenzo Cecere Michele Corazza Elena De Leonardis Marino De Marzo Diego De Siano Angelo Giuseppe detto Angelo De Toma Luigi Filomeno Alba Fortunato Gennaro Frappampina Vincenzo Giaquinto Patrizia Greco Giovanni Infante Daniela Iodice Luca Lerede Cassandra Piscopo Giovanni Poliseno Rossana Porcaro Ilaria Rainaldi Guglielmo Ranieri Nicola Ricco Francesco Rositani Lucio Russo Frattasi Silvia Sebastiani Daniela Spezzacatene Luigi Tiberino Maria Luisa Torre Carmelo Maria detto Carmelo Traversa Manuela Vessio Ivano Zavarella Giuliano Yuri

Lista Europa Verde | i candidati

Pierucci Ines Bramante Antonio De Marco Luana Spadavecchia Vito Antonio detto Vito Antonino Fabio Michele Barcone Federica Berardinetti Vittoria Biondi Ilaria Circella Marco Coccorese Carmine Cuccovicco Silvia De Luca Beatrice De Napoli Daniela De Rovo Mario De Venuto Giovanni Di Cataldo Filomena Di Cataldo Luigi Di Cataldo Nicola Di Corato Francesca Gianvecchio Flavio Laricchia Nicola detto Chicco Marinelli Maria detta Marina Mineo Emmanuel Rizzi Natale Rozzi Liliana Neri Enrico Gabriele Nonnis Marzano Carlotta Porcella Leonardo Ruta Maria Serravazza Carla Stella Mariana Rosaria Tundo Simona Buonerba Maria Luisa

Lista Leccese Sindaco | i candidati

Serena Nicastro Nunzio Nardulli Alessandra Emanuela Papa Valentina Ribatti Emilia Roppo Tiziana Sgaramella Elvira Tiberia Romana Tocco Michele Traversa Vardo Tvaladze Christian Ugenti Teresa Zonno Mamun Zahra Adriana Verni Nicola Acquaviva Grazia Albergo Francesca Araldo Ivana Balice Maria Colapietro Michele Cortone Maria Cruciata Francesco De Carne Anna Laura De Corato Giuseppe De Santis Alessandra Desiderato Carmela Maria Patrizia D’orazio Ascenza Loredana Fasano Grazia Franco Gabriele Giampietro Giuseppe Inciardi Pierluigi Introna Giuliano Lapiciriella Monica Lippolis Prudenza Maffei Emanuela Megli Marilena Stefania Mele Filomena Montella

Lista Decaro per Bari | i candidati

Accettura Cesarea

Albenzio Pietro

Boscia Daniela Ezia

Buccianti Francesco

Caldarulo Vitone Nicola

Caragelo Cosimo Damiano

Cofano Floriana

D’Amato Caterina

D’Apolito Felicia

Di Bari Crescenzio

Fumai Giuseppe

Genchi Vito Michele

laconisi Giuseppe

La Penna Annarita

Lacoppola Vito

Lomoro Vincenzo

Loprieno Nicola

Lovreglio Raffaella

Mariani Antonio

Matinelli Vito

Minervini Gilda Giulia

Monno Alessandra

Muolo Giuseppe

Palone Carla

Paloscia Rocco Fabio

Pasquale Domenico

Pennisi Cristina

Perna Angela

Perrelli Domenico

Piccirillo Maurizio

Rossiello Filomena Barbara Rosa

Saponaro Davide

Scorcia Giacoma

Sisto Livio

Tridente Rosanna

Visconti Alessandro

Lista Con Leccese Sindaco | i candidati

Valenzano Barbara Abbrescia Angelo Anaclerio Alessandra Bottalico Giovanni Luca Calabrese Barbara Calabrese Domenica Campanelli Salvatore Cangialosi Barbara Casadibari Samantha Citarella Antonia Coccorese Daniela Console Antonio D’abbicco Francesco D’Argento Lara Del Core Vito De Leo Anna De Leonardis Gianmarco Dioguardi Giuseppe Diomede Nicola Donadei Viviana Fiorentino Irene Giannuzzi Francesco Girone Maria Loiacono Giuseppe Mero Massimiliano Milella Giuseppe Milone Nicoletta Palmiotti Gennaro Maria Pesce Gina Lilia Ranieri Romeo Ragone Antonietta Rutigliano Ciro Scattaglia Saverio Soccio Matteo Talarico Andrea Vitucci Michele

Lista Noi Popolari | i candidati

Ambruoso Sara Baldassarre Alessandro Battista Loredana Campanella Riccardo Carbonara Simona Cascella Giuseppe Cernò Valentina D’Alicandro Crescenzo Damiani Debora Dicolosa Gaetano Fanelli Vincenzo Fraddosio Antonio Grandolfo Eleonora Grassi Riccardo Grimaldi Ascelsa Iannone Danila La Forge Annamaria Ladisa Lucia Lafronza Giovanni Magrone Pasquale Santorsola Rosa Schirone Claudio Simone Vito Zamparella Maria Lobascio Matteo Dimundo Annamaria Carella Fabio

Michele Laforgia | candidato sindaco

Lista Bari Bene Comune | i candidati

Antonino Nunzia Boccasile Alessandra Bottalico Francesca Brunelli Alberto Carlo Bruni Carlo Bisceglie Cipriani Danilo Bari Colasanto Aurelio Franco Lucera De Mario Antonio (detto Toni) De Simone Caterina (detta Titti) De Razza Sabino Di Chiaro Michele Di Corato Salvatore Digilio Francesco Saverio Fiorentino Anna Kruti Matilda Jarban Bassem detto Bassem Lavermicocca Donato Lembo Maurizio Longo Francesco Mangone Annarosa Marchetti Laura Martino Andrea Massari Saverio Modugno Marco Morelli Giuseppe Moretti Francesca Pasculli Emanuele detto Lino Perna Teresa Polemio Maurizio Rota Maria Vittoria Anna Paola detta Marvi Ruscelli Rossana Sardone Vito Spagnuolo Serena Tedesco Marcello Vicino Gloria Anna detta Gloria Vulcano Antonella

Lista Laforgia Sindaco | i candidati

Alfonso Vito

Altamura Carmine Andrea detto Andrea

Carmine Andrea detto Andrea Baldassarre Maria Elisabetta

Maria Elisabetta Barba Mariapia

Mariapia Basso Pierangelo detto Piero

Pierangelo detto Piero Carbonara Nunzia detta Nunzia

Nunzia detta Nunzia Cassano Carmen

Carmen Cavalluzzi Davide

Davide Ceglie Angelo

Angelo Cionfoli Noemi

Noemi Cucumazzo Elvira

Elvira Damiani Nicola

Nicola De Falco Lucia

Lucia De Franciscis Giovanna Daniela detta Daniela

Giovanna Daniela detta Daniela De Marzo Vito

Vito De Serio Domenico Fabrizio

Domenico Fabrizio Favia Rosa Anna detta Rossana

Rosa Anna detta Rossana Giodice Sabbatelli Venanzia

Sabbatelli Venanzia Labattaglia Vittorio detto Laba

Vittorio detto Laba Labriola Michela

Michela Laforgia Victor

Victor Lerro Marcella

Marcella Lorenzelli Gino

Gino Marchese Alfredo

Alfredo Moretti Giovanni

Giovanni Oliva Nicola detto Niki

Nicola detto Niki Pellicani Stefano

Stefano Santoro Angela

Angela Santoro Giovanni

Giovanni Sbisà Ugo

Ugo Scaringello Luigi

Luigi Sforza Raffaele detto Lello

Raffaele detto Lello Sportelli Stefania Irene detta Irene

Stefania Irene detta Irene Varrese Isabella

Isabella Volpe Giuliano detto Giulio

Giuliano detto Giulio Voza Roberto

Lista Movimento 5 Stelle | i candidati

Antonino Abbaleo Lucia Abbrescia Maria Alessandrino Marina Basile Annamaria Berardi Italo Carelli Antonella Del Giudice Antonello Delle Fontane Davide Di Salvia Sara Fiorino Gennaro Furente Nicola Giannoccaro Stefania Girone Giuseppe Ingrosso Fabio Leli Eugenio Lombardi Stefania Maggiore Francesco Mele Gianfilippo Mellone Domenico Pecere Maria Quintavalle Francesco Ranieri Pietro Rendina Sante Ricci Michele Rotella Gabriele Scelsi Giacomo Tocco Filippo Ventrella

Lista Generazione Urbana | i candidati

Abagnale Beatrice Berardi Marco Biancolillo Federica Buonamico Sara Catino Sara Cavallo Claudia Ciliberti Maria Chiara Costanza Nicola detto Botanico D’Ambrosio Francesco De Letteriis Alessandra De Luisi Michele detto Pino di Lenne Di Pippo Francesco Fanelli Marialessia Ferrara Mirenzi Giulia Iacovazzi Marcello Insalata Andrea Ippolito Clelia Ladisa Rosa Lisco Virginia Maria Lomonaco Flora Mangialardi Alessandro Mastromarco Giuseppe Milella Sabrina Natale Domenico Palmisano Claudio Partipilo Mariangela Pepe Giorgia Nicole Petrarulo Carmen Ruscitto Roberta Schepisi Mattia Spadafina Giulia Spanò Elena Tarantini Mariagiulia Tolaro Angela Santa Traversa Luca Triggiani Emanuele

Lista Bari Città d’Europa | i candidati

Altini Claudio Campanile Mariacristina Catacchio Giovanna Conte Clelia D’alano Vito D’amore Giorgio Dell’Acqua Patrizia Delle Foglie Davide Donzì Angelo Michele Ferrante Rosa Franco Stefano Gelao Tommaso Girone Antonia Indolfi Pierangelo Laforgia Vera Lavopa Pasquale Loponte Luciana Maggi Nicola Martiradonna Mariagrazia Massafra Loredana Mattia Chiara Mendozzi Manuela Pangia Lucia Passaquindici Annalinda Perrone Antonio Pisani Nicolò Qerreti Denil Raffaele Cecilia Rossiello Antonio Ruvolo Nicola Scianatico Nicola Surico Maria Tedesco Giuseppina Immacolata Virgilio Giuseppe Vitale Antonia Zaccaro Giuseppe

Lista Partito Comunista Italiano | i candidati

Albergo Donata Andriani Annella Carrassi Giovanni De Giampaulis Chiara De Lucia Salvatore De Mario Franco Dellino Roberta Lattaruli Maurizio Lonigro Alessandro Lopane Garibaldi Giuseppe Luccarelli Alessandra Manodoro Marco Matarrese Francesco Nasca Emmanuele Nesta Danilo Quarto Maria Ratano Nicola Ricci Sara Rinaldi Vincenzo Rizzi Fabio Savino Lucrezia Loredana Scotto Marcella Varrese Domenico Violante Francesco

Fabio Romito | candidato sindaco

Lista Agorà | i candidati

Cristini Francesco Paolo Emanuele Barbieri Annamaria Fanelli Emanuela Gelao Anna Gernone Simona Ranieri Antonella Ranieri Simona Schiraldi Claudia Sciacqua Stefania Anna Maria Torelli Sntonella Alborè Luciano Anelli Vito Barbieri Francesco Bienna Marco Antonio Castellaneta Pietro Biagio Cistulli Vincenzo De Martino Gaetano de Noia Francesco De Vincenzo Domenico Lepore Francesco Paolo Petta Francesco Proce Michele Ventola Giampiero

Lista Conca per Bari | i candidati

Fornarelli Riccardo detto Conca Taccogna Alessandra D’alessio Giuseppe Vitone Giangiacomo Volpe Antonio Fanelli Fabio Chimenti Gaetana detta Tania Callea Filippo Polieri Vito Butunoi Ana Maria Casciabanco Domenico Cassotti Iolanda Colonna Giuseppe Costanza Francesco D’addario Vito detto Stefano Gramegna Giuseppe Domenmico Lepore Maurizio Liso Francesco Manicone Anna Lisa Marino Luca Nicoletti Angela Salesiano Filomena Tardio Cinzia Valerio Gaetano

Lista Fratelli d’ Italia | i candidati

Abrescia Matteo Autieri Elena Attanasio Tommaso detto Tommi Balducci Anna Bellomo Antonella Belviso Sergio Saverio Calisi Nicola Campobasso Germano Cellamare Luigi Simone detto Simone Centola Maurizio Ciaula Antonio Cicciomessere Luca detto Ciccio detto Messere Contessa Giuseppe Curione Onofrio detto Duccio De Chirico Antonio dello Tony Degennaro Anna De Marzo Laura Di Candia Michele Fersini Francesca Giordano Giuseppe Guido Antonio detto Tony Lorusso Maria detta Mariella Lumieri Crescenzo Magrone Francesco detto Franco Marzulli Antonia detta Antonella Mattia Angela Rita detta Angela Melini Irma Navach Giorgia Sabato Olimpia Saltino Cinzia Scaramuzzi Angelo Solazzo Emilio Testini Antonio Traversi Giovanni detto Giancarlo Ventura Francesco Saverio detto Franco Viggiano Giuseppe detto Pino

Lista Forza Italia | i candidati

Arcano Antonio detto Max Bellomo Cecilia Buono Massimo Campese Fabio Camponio Mara Carrieri Giuseppe Cioce Michele Colaianni Francesca Cutrì Vincenzo Di Nardo Eufemia Di Paola Aurelio Fanelli Vincenzo Ferrari Maria Ficarelli Rosa Fino Luigi Antonio Fiore Christian Giuseppe Giammaria Rosa Giovine Paolo Alfredo Iannone Francesco Lorusso Gabriella Mari Giovanni Massari Elena Massari Rita Mercoledisanto Giuseppe Pacifico Roberta Perruggini Antonio Polignano Giampiera Poliseno Rino Rapanà Michele Sborgia Maria Emanuela Scelsi Angela Soglia Gabriella Strusi Rita Taurino Paolo Tieri Andrea Vacca Tiziana

Lista Romito sindaco | i candidati

Accettura Simona Rita Amoruso Valeria Antonacci Oriana Cardone Clara Cazzato Luigi Colucci Rosangela De Luca Giuseppe Di Fonte Luigi Fazio Concetta Ferrieri Francesco Foggetti Domenico Fornarelli Teresa Fortuna Immacolata Guaragno Vincenza Iandolo Carmine Ismaili Fabiola Manzari Francesco Marchitelli Gerardo Marziliano Chiara Monaco Giuseppe Monno Luigi Moretti Nicola Nacci Giorgia Patruno Carlo Piccoli Annalaura Assunta Pugliese Antonio Ranieri Andrea Cristian Rogliero Maurizio Stefani’ Cristiano Tarantini Mina Vernole Giacomo Visaggio Claudio Tobia Zito Adriana

Lista Noi Moderati – Riprendiamoci il Futuro | i candidati

Albanese Lucio Angiuli Azzurra Annoscia Antonio Antonicelli Francesco Paolo detto Ciccio Babudri Lucio Belviso Sntonia detta Tonia Bottalico Giuseppe Carrassi Cosimo Damiano Carrassi Samantha detta Sam Castoro Vitantonio Cipriani Luigi detto Gino Colongo Aldo De Cicco Antonio detto Toni Dentamaro Serafina detta Serena Di Sario Francesco Ferrante Cosimo Damiano Fineo Rosa Gambacorta Michele detto Michi Gjuzi Miurela detta Sole Guarracino Luisa Ladisa Sebastiano Martinelli Giuseppe detto Beppe Maselli Carmela detta Carmen Mongelli Antonio Panza Mercedes Perrelli Nicola Petrosillo Luciana Piepoli Daniele Polieri Pietro Pulito Francesco Ricco Gaetano Sifanno Maria detta Mariella Sisto Chantal Yulia Shapoval detta Giulia Veloce Michele Zapparelli Nancy

Lista Udc-Prima l’Italia | i candidati

Andriola Giuseppe Tisti Cosima Latronico Antonio Pesce Gianfranco Gatti Luisa Sanseverino Christian Tedone Francesca (Colonna) Lacatena Giovanni De Marco Giulia Tricarico Cecilia Porcelli Stefania (Lacatena) De Nicolò Annarita Vox Davide Coccolo Guido Patruno Gilda Iuliano Maria Teresa Lacatena Giovanni Lapenna Alessandro Latronico Antonio Micunco Giovanni Neviera Giuseppe Patruno Gilda Pesce Gianfranco Porcelli Stefania Salvatore Antonio Sanseverino Christian Sciacovelli Domenico detto Mimmo Settani Donata Sifanno Paolo Sinesi Rosaria detta Alessandra Sisto Ines Taiano Antonella Tedone Francesca Tisti Cosima

Lista Liberali e Riformisti – Nuovo Psi | i candidati

Anaclerio Emanuele Barbieri Giuseppe Belcore Roberta Buonatesta Clausia Calarco Sara Caldarulo Luigi Colonna Giovanna De Scisciolo Francesco Derenzio Antonia detta Tonia Di Bari Lucia Rita Di Luzio Filomena Fiore Valentina Giordano Francesco La Candia Giuseppina detta Giusy Lamparelli Maria Rosa detta Mary Mazocca Cataldo detto Aldo Mirizzi Paolo Molinari Vita Francesca Monterisi Luciano Morga Gelsomina Moschetti Nicola Perrone Gianluca Puppo Angela Incoronata Quarto Hiampietro Sassanelli Rrika Sicolo Grazia Stante Vincenzo Tartarino Leonardo detto Dino Visciglia Mario Zenone Bruno

Lista Bari X Fabio Romito | i candidati

Rubino Maria Elisabetta Apollonio Carmine Giancarlo Artuso Michele Auciello Marianna Bitetto Annarita Bretone Daniele Luigi Cacucciolo Maddalena Caradonna Moscatelli Paolo Alfonso Carone Angela D’auria Giovanni De Benedictis Teresa De Giosa Anna Rita Di Paola Alessio Di Roma Vito Fasano Roberto Giannone Giuseppe Girone Annalisa Glorioso Maria Iacobellis Francesco Kasongo Albert Lavacca Miriam Lavalle Michele Lembo Licia Macinagrossa Leonardo Manzari Nicola Milella Rocco Milillo Luigia Molinari Sergio Napoleone Donato Pontini Leonardo Porzia Michele Quarto Nicola Rana Antonio Ranieri Gianvito Salomone Marco Verdebello Daniele

Lista Pensionati Invalidi e Giovani Insieme | i candidati