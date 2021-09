ELEZIONI AMMINISTRATIVE. FRATELLI D’ITALIA VOLA NELLA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI

In base alla Supermedia YouTrend/Agi aggiornata al 16 settembre, Fratelli d’Italia resterebbe primo partito nelle intenzioni di voto col 20,3%, pur risultando in calo di 0,4 punti rispetto alla settimana precedente. A seguire troviamo Lega (19,8%), PD (19,1%), M5S (16,3%) e Forza Italia (7,5%), tutti stabili o in lievissimo aumento.

di DANIELA GUASTAMACCHIA

Si avvicinano di giorno in giorno le elezioni del 3 e del 4 ottobre e YouTrend ha pubblicato l’ultima “Supermedia” dei sondaggi che riguardano il mondo della politica italiana. Adesso fino alla tornata elettorale dell’inizio del prossimo mese calerà il silenzio sui numeri dei partiti e quindi quello attuale è l’ultima analisi sui sondaggio prima della contesa: Fratelli d’Italia resta in testa e si conferma il primo partito italiano davanti alla Lega e al Partito Democratico.

In base alla Supermedia YouTrend/Agi aggiornata al 16 settembre, Fratelli d’Italia resterebbe primo partito nelle intenzioni di voto col 20,3%, pur risultando in calo di 0,4 punti rispetto alla settimana precedente. A seguire troviamo Lega (19,8%), PD (19,1%), M5S (16,3%) e Forza Italia (7,5%), tutti stabili o in lievissimo aumento. Ricordiamo inoltre che questo fine settimana scatterà, per legge, il “black-out” sulla pubblicazione dei sondaggi politici, in virtù del fatto che mancano 15 giorni al primo turno delle elezioni amministrative: la Supermedia di oggi sarà quindi un “benchmark” per le rilevazioni successive a tale voto.

Le forze della maggioranza Draghi raccoglierebbero in totale il 73,1% dei consensi: un dato molto elevato, ma in calo di 5,5 punti rispetto a febbraio. La componente elettoralmente più rilevante della maggioranza continuerebbe a essere quella giallo-rossa (37,2%), mentre il centrodestra senza FdI si fermerebbe al 28,4% e il polo centrista-liberale di Azione, Italia Viva e +Europa al 7,5%.

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 2 al 15 settembre, è stata effettuata il giorno 16 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 9 e 16 settembre), Ipsos (data di pubblicazione: 11 settembre), SWG (date di pubblicazione: 6 e 13 settembre) e Tecnè (date di pubblicazione: 3 e 10 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.